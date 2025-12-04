Ant plauko pakibo svarbaus skyriaus likimas: medikai nuogąstauja, kas bus su pacientais

„Tai tokie atvejai kaip vadinamasis katatoninis stuporas: sąmonės sutrikimo būklė, kažkuo primenanti komą, kai žmogus nustoja kalbėti, valgyti, visai sustingsta. Tokių būklių atvejais vienintelis gyvybę gelbstintis pagalbos būdas yra elektros impulsų terapija (vis dar mitais klaidingai apipinta, tačiau iš tiesų moderni, saugi, neskausminga, visame pasaulyje taikoma procedūra) ir mūsų ligoninė yra viena vos iš dviejų įstaigų, kur ši procedūra yra atliekama ir tokios sudėtingos būklės pacientų gydymas galimas.
Taip pat pagalba teikiama po bandymų atimti sau gyvybę, sunkios depresijos ar manijos, psichomotorinio sujaudinimo, dezorganizuoto elgesio, delyro, traukulių dėl priklausomybių situacijose – kai pacientas ypatingai jautrus ar net agresyvus ir be specialių kompetencijų bei sąlygų jam suteikti pagalbą būtų beveik neįmanoma“, – pranešime spaudai pasakoja RVPL vadovas Arūnas Germanavičius.
Pasak jo, pacientai šioje reanimacijoje yra išskirtinai jauno amžiaus – vidutiniškai 24–48 m. amžiaus. Deja, kompetentinga ir pilnai sukomplektuota komanda, specialia įranga ir žemais mirtingumo rodikliais pasižyminčio skyriaus ateitis pakibo nežinioje.
Didesnės įstaigos siekia atsiriekt mažesnės įstaigos „pyrago“
„Panašu, kad minėtas skyrius (o tiksliau – eilinį sykį psichiatrijos sritis) gali tapti aklos optimizacijos, o gal net ir įstaigų ekonominės kovos dėl „brangesnių diagnozių kodukų“ ar nesąžiningos konkurencijos dėl aukštos kvalifikacijos medicinos personalo (gydytojų anesteziologų-reanimatologų, specializuotų slaugos darbuotojų) aukomis“, – nerimauja įstaigos vadovas susipažinęs su Sveikatos apsaugos ministerijos organizuojamais pakitimais, kuriuose matosi, kad atnaujintame sąraše specialiosios reanimacijos terapijos paslaugų statuso psichiatrija kaip specialybė, apskritai negavo, nors gavo neurologija, neurochirurgija, kardiologija, kardiochirurgija, toksikologija ir kt. sritys.
Tai reiškia, kad netekus šio statuso, ligoninė per metus priimanti virš 6300 pacientų ir aptarnaujanti visą Rytų Lietuvos regioną neteks galimybės teikti pilnų reanimacijos intensyviosios terapijos paslaugų savo pacientams.
„Kartu kyla klausimų, kur gaus pagalbą ligoninės pacientai, jei, nebelikus šiuo metu pilnai sukomplektuoto RIT skyriaus personalo (intensyviosios priežiūros paslaugų reikalavimuose psichiatrijos reanimacijos pacientų gydymas patikėtas vidaus ligų gydytojui), paciento somatinę būklę įvertinę kaip sunkią, pagal teisės aktus nebegalėsime teikti pagalbos ir turėsime jį išvežti į kitos ligoninės reanimaciją? O kas garantuos, kad pacientas transportuojant nenumirs?“, – akcentuoja A. Germanavičius.
Sprendimą priėmė nedalyvaujant psichiatrams
Ligoninės atstovų teigimu, į nerimą keliančius klausimus kol kas nėra atsakyta.
„Kreipėmės į SAM daug kartų, deja, bet į komentarus neatsižvelgta, į klausimus neatsakyta, o sprendimas priimtas darbo grupėje net nedalyvaujant psichiatrams – tik anesteziologams. Esame labai sunerimę dėl to, kaip reikės iš Naujosios Vilnios į Vilnių ir kitas reanimacijas gabenti itin sujaudintus pacientus, kaip tai apkraus kitas tarnybas (policiją), kaip kitos įstaigos jiems suteiks pagalbą netaikant vienintelio efektyvaus gydymo metodo – elektros impulsų terapijos, ar nebus problemų iš naujo formuojant visus procesus ir atsisakant ilgalaikės labai specifinės patirties“, – nerimauja RVPL Reanimacijos ir intensyvios terapijos skyriaus vadovė gyd. anesteziologė-reanimatologė Jolita Čiuderė.
Dėl susiklosčiusios situacijos susirūpinusi ir Lietuvos psichiatrų asociacijos prezidentė, gydytoja psichiatrė ir psichoterapeutė Ramunė Mazaliauskienė. Jos manymu, toks sprendimas nėra racionalus resursų naudojimo ir kokybiškos pagalbos pacientams užtikrinimo prasme.
„Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės patirtis teikiant paslaugas ypač sunkiems – tiek psichikos sutrikimo, tiek somatinių sutrikimų prasme – pacientams yra išskirtinė. Išskirtinė patirtis sukaupta ir jau minėtame elektros impulsų terapijos (EIT) taikyme. Ir būtent tai įgalina intensyvios terapijos skyriaus buvimas. Jame pacientai gauna jų psichinę būseną atitinkančią priežiūrą ir kartu yra tinkamai valdoma jų somatinė būsena.
Skyriuje dirba būtent šiam tikslui suformuota komanda, todėl teikiama pagalba yra ir visiškai saugi, ir labai reikalinga. Jei šis skyrius bus likviduotas, dalis pačių sunkiausių pacientų liks be tinkamos pagalbos. Manau, kad taisyklės yra keičiamas dalykas, o tokioje sudėtingoje srityje kaip asmens sveikatos priežiūros paslaugos būtinas ne tik rigidiškai nepilnai apgalvotų taisyklių laikymasis, bet ir galimybė lanksčiai pritaikyti sistemą pacientų poreikiams“, – sako specialistė.
Pacientų gyvybės – ne pagrindinis rodiklis ministerijai
Ekonominiai ministerijos argumentai taip pat kritikuojami: tiek dėl išaugsiančių pacientų pervežimo švaistant ribotus greitosios medicinos pagalbos resursus, tiek dėl paslaugų kodavimo trūkumų, kurie iškreipia statistiką. „Norime priminti, kad pagal Valstybinės ligonių kasos nustatytas taisykles, greitąją medicinos pagalbą kviečianti įstaiga turės apmokėti paciento pervežimo sąskaitą. Papildomi 200 pervežimų per metus į kitų ligoninių reanimacijas mums bus didelė finansinė našta ir bereikalingas medikų apkrovimas“, – pastebi A. Germanavičius.
RVPL direktoriaus pavaduotojos medicinai A. Abaravičienės teigimu, vien ekonominis vertinimas, viena vertus, yra metodologiškai neteisingas, ir, antra vertus, neatspindi realybės,
„Situacija vertinama vien pagal vadinamąjį „gydymo kompleksiškumo koeficientą“, kuris skaičiuojamas iš esmės vertinant tik tris procedūras – dirbtinę plaučių ventiliaciją, hemofiltraciją ir ekstrakorporinę membraninę oksigenaciją (ECMO).
Kadangi RVPL dėl specifikos šias procedūras taiko rečiau nei kitos reanimacinės įstaigos arba išvis netaiko, ministerija daro klaidingą išvadą, kad skyriuje sudėtingų atvejų nėra pakankamai, tačiau pacientams reanimacijos intensyviosios terapijos paslaugos čia taikomos dėl kiek kitų poreikių, t.y; itin sunkių psichikos būklių (gyvybei pavojingų psichozių, traukulių, savižalos ar agresijos būsenų), kai būtina intensyvi sedacija, intensyvi terapija dėl kvėpavimo nepakankamumo, EIT terapija, nuolatinė priežiūra ir fizinė apsauga, o taip pat kai somatinė būklė yra dekompensuota dėl sunkaus psichikos susirgimo (sunkios depresijos, kliedesinės būklės, sunkios anoreksijos su kraštutiniu išsibadavimu, ko pasekoje išsivysto sunkūs elektrolitų, rūgščių – šarmų pusiausvyros sutrikimai, rizikingi širdies laidumo ir ritmo sutrikimai), o ne dėl somatinių susirgimų.
Jaučiame pareigą priminti, kad šie pacientai nėra statistika ar ligų kodai – tai realūs žmonės, atsidūrę prie gyvybės ir mirties slenksčio“.
