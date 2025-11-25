Oficialu: jau kitąmet pacientai šias paslaugas gaus kitaip – pokyčiai palies daugelį

Už įstatymo pataisas balsavo 63 parlamentarai, prieš buvo 3, susilaikė 8. Didžioji dalis opozicijos narių balsavime nedalyvavo. Tai reiškia, kad jau kitais metais už valstybės lėšas laiduojama asmens sveikatos priežiūra gydymo įstaigose turi teikiama nemokamai, už šias paslaugas negali būti reikalaujama papildomo mokesčio.
„Privačios gydymo įstaigos nėra įpareigotos gydyti visų Lietuvos piliečių, nes jos veikia komerciniais pagrindais. O valstybės gydymo įstaigos, priešingai, paslaugas teikia visiems, nepriklausomai nuo to, gali žmonės mokėti papildomai ar visą kainą. (...)
Didžioji dalis mūsų visuomenės tokių galimybių neturi, todėl jos interesas yra stiprus viešasis sektorius. Mūsų, politikų, pareiga kaip tik ir yra užtikrinti paslaugų teikimą ir prieinamumą visiems Lietuvos piliečiams. Šis įstatymo projektas stiprina viešąjį sektorių“, – kviesdamas palaikyti įsttatymų pataisas sakė Seimo narys socialdemokratas Andrius Busila.
Ketina kreiptis į Konstitucinį Teismą
Konservatorė Jurgita Sejonienė savo ruožtu teigė, kad atimant galimybę primokėti už paslaugas neapgalvotai žaidžiama Lietuvos gyventojų sveikata. Be to, dėl priimtų pataisų ketinama kreiptis į Konstitucinį Teismą.
„Įstatymo projektai, ką dabar patvirtino ir Seimo kontrolierius, yra pateikti skubotai, nesuderinus su socialiniais partneriais, įstatymų projektams kritines pastabas išsakė jūsų Vyriausybės Teisingumo ministerija, jūsų Vyriausybės teisės grupė, šios Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, socialiniai partneriai, rašė laiškus, kur tikrai daug organizacijų prieštaravo dėl tokios formuluotės.
Dabartinė formuluotė tikrai neatspindi pacientų lūkesčių. Neabejoju, kad šiais įstatymo projektais bus pakenkta pirmiausia Lietuvos gyventojams, sveikatos priežiūros paslaugų gavėjams, tai yra pacientams.
Dėl to jie negalės gauti geresnės paslaugos, negalės tos paslaugos gauti greičiau ir neabejotinai mes kreipsimės į Konstitucinį Teismą. Ir jeigu jūs galvojate, kad 2013 metų Konstitucinio Teismo išaiškinimas nieko nereiškia, tai pakartosiu jums dar kartą. Bet man apmaudu, kad jūs taip neatsakingai žaidžiat Lietuvos gyventojų sveikata“, – teigė ji.
Kada leistų prisimokėti?
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad Seimą pasiekė parlamentiniame Sveikatos reikalų komitete (SRK) patobulintas, šiek tiek pakoreguotas įstatymo pataisų variantas.
Jame atsirado tam tikrų išlygų – pavyzdžiui, dėl nemedicininių paslaugų, dėl pacientų pageidavimo gauti brangiau kainuojančią medicininę priemonę.
Tokiais atvejais, kai jei pacientas norėtų gauti mokamas nemedicinines aptarnavimo paslaugas, jis turėtų raštu patvirtinti, kad atsisako valstybės apmokamų paslaugų ir pageidauja mokamų.
Projektas numato, kad mokamas nemedicinines aptarnavimo paslaugas pageidaujantis gauti pacientas taip pat turės raštu patvirtinti, kad atsisako tokių valstybės apmokamų paslaugų ir pageidauja gauti mokamas.
Nemedicininių aptarnavimo paslaugų sąrašą, kainų apskaičiavimo metodiką nustatys sveikatos apsaugos ministras. Pagal šią metodiką apskaičiuotas mokamas nemedicinines aptarnavimo paslaugų kainas nustatys jas teikiančios įstaigos vadovas.
Tuo metu sąrašą visų medicininių priemonių, pavyzdžiui, renkantis lęšiuką ar protezą, kurių kainų skirtumai gali būti apmokami paciento lėšomis, tvirtins Vyriausybė. Ji taip pat nustatys kainų skirtumų apmokėjimo tvarką.
Įstatymo projektą pasirašius prezidentui, nauja tvarka turi įsigalioti nuo kitų metų gegužės 1 d.
Netiki, kad eilės sumažės
Primename, kad įstatymų pataisos sulaukė daug Seimo opozicijos, dalies medikų ir pacientų organizacijų kritikos.
Prieš įstatymo svarstymą Seime Lietuvos medikų sąjūdžio (LMS), Jaunųjų gydytojų asociacijos (JGA) ir Lietuvos šeimos gydytojų profesinės sąjungos (LŠGPS) atstovų pasirašytame kreipimesi Seimo pirmininkui ir visoms parlamento frakcijoms teigiama, kad šie svarstomi teisės aktai leidžia aiškiai įžvelgti pacientų teisių pažeidimo ir visų nuosavybės tipų asmens sveikatos priežiūros įstaigų (ASPĮ) finansinio nestabilumo riziką.
Medikų organizacijos siūlė grąžinti teisės aktų projektus tobulinimui, kol nebus aiškiai reglamentuoti Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) apmokamų bazinių paslaugų aprašai, išaiškinta dėl sutarčių su Valstybine ligonių kasa (VLK) sudarymo.
Taip pat siūlyta palikti pacientams teisę rinktis papildomas brangiau kainuojančias ar mokamas paslaugas, neįeinančias į PSDF apmokamą ir aiškiai reglamentuotą bazinę paslaugą.
Gydytojų asociacijos taip pat teigė įžvelgiančios asmens sveikatos priežiūros įstaigų finansinio nestabilumo bei specialistų stokos didėjimo riziką. Jos būtinai siūlė prieš priimant sprendimus dėl prioriteto sutartims su ligonių kasomis sudaryti būtinai atlikti poveikio analizę – kaip bus užtikrinamas pakankamas paslaugų masto teikimas ir ar pacientams nepablogės paslaugų kokybė.
„Jei sumažės ir darbuotojų atlyginimai, didės specialistų ir slaugytojų emigracija, o pastarųjų trūkumas jau dabar yra kritinis. Uždraudus galimybę teikti papildomas mokamas paslaugas, kyla rizika darbuotojų atlyginimo stabilumui bei regioninių antrinio lygio ASPĮ išlikimui“, – rašyta kreipimesi.