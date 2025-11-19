Jakubauskienė pasakė, už kokias paslaugas pacientams liks galimybė primokėti

„Po įvykusių diskusijų buvo priimtas kompromisinis variantas, kad galimybė pacientams prisimokėti už medicinines priemones išlieka. Sveikatos apsaugos ministerijoje yra sudaryta darbo grupė, kurioje dalyvauja viešo ir privataus sektoriaus gydymo įstaigų atstovai.
Jie rengia tą baigtinį medicinos priemonių sąrašą, kurį patvirtinus, pasirenkant brangiau kainuojančią medicinos priemonę negu kompensuoja Ligonių kasos, bus galima pacientui sumokėti kainų skirtumą“, – trečiadienį sakė Seimo Sveikatos reikalų komiteto posėdyje dalyvavusi M. Jakubauskienė.
Galėtų prisimokėti už komforto paslaugas
Ji informavo komiteto narius, kad darbo grupė svarsto ir vadinamųjų komforto, tai yra nemedicininių paslaugų, sąrašą, už kurias pacientai taip pat galės sumokėti papildomai.
Ministrės teigimu, parengti medicinos priemonių ir nemedikamentinių paslaugų sąrašai bus patvirtinti Vyriausybės nutarimu.
Ketvirtadienį Seimas ketina priimti palaikymo svarstymo stadijoje jau sulaukusias įstatymo pataisas, siūlančias neleisti imti iš pacientų papildomų priemokų už valstybės lėšomis teikiamas medicinines paslaugas.
Jei Seimas pritartų, įstatyme atsirastų nuostata, kad valstybės laiduojama asmens sveikatos priežiūra viešosiose gydymo įstaigose teikiama nemokamai, už šias paslaugas negali būti reikalaujama papildomo mokesčio.
Dokumente turėtų atsirasti ir tam tikrų išlygų – pavyzdžiui, dėl nemedicininių paslaugų, dėl pacientų pageidavimo gauti brangiau kainuojančią medicininę priemonę.
Tokiais atvejais reikėtų sumokėti valstybės kompensuojamos ir brangiau kainuojančios priemonės kainų skirtumą. Brangesnę priemonę norintis gauti pacientas turės tai patvirtinti raštu.
Projektas numato, kad mokamas nemedicinines aptarnavimo paslaugas pageidaujantis gauti pacientas taip pat turės raštu patvirtinti, kad atsisako tokių valstybės apmokamų paslaugų ir pageidauja gauti mokamas.
Sąrašą visų medicininių priemonių, kurių kainų skirtumai gali būti apmokami paciento lėšomis, tvirtins Vyriausybė. Ji taip pat nustatys kainų skirtumų apmokėjimo tvarką.
Nemedicininių aptarnavimo paslaugų sąrašą, kainų apskaičiavimo metodiką nustatys sveikatos apsaugos ministras. Pagal šią metodiką apskaičiuotas mokamas nemedicinines aptarnavimo paslaugų kainas nustatys jas teikiančios įstaigos vadovas.
Siūloma, kad naujas reguliavimas įsigaliotų nuo kitų metų gegužės 1 d.