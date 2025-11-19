SAM paskelbė apie naują susitarimą: žada ir aiškias taisykles, kada iš paciento gali prašyti sumokėti papildomai

„Privatus sektorius yra svarbus ir lygiavertis viešojo sektoriaus partneris teikiant gyventojams sveikatos priežiūros paslaugas. Tai ir įtvirtiname susitarimu, kuris rodo valstybės ir sveikatos sistemoje veikiančių partnerių brandą“, – pranešime cituojama sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė.
Susitarime įtvirtinta, kad viešosios gydymo įstaigos ir toliau išliks pagrindinėmis būtinosios pagalbos teikėjomis, todėl nuo 2027 metų sausio 1 dienos PSDF biudžeto augimo lėšos prioriteto tvarka bus skiriamos joms.
Tuo metu privačios gydymo įstaigos ir toliau teiks PSDF lėšomis apmokamas paslaugas pagal turimas sutartis. Pasak ministerijos, nuo 2027 m. privačių įstaigų sutarčių apimtys išliks tokio dydžio, kokio jos buvo pagal faktinį 2025 m. PSDF apmokėtų paslaugų finansavimą (su numatytu 6 proc. sumažinimu).
Viršijus šią ribą suteiktos paslaugos pirmiausia bus apmokamos viešosioms įstaigoms, o privačios įstaigos galės gauti papildomą apmokėjimą tais atvejais, kai viešasis sektorius negalės patenkinti išaugusių pacientų poreikių.
Trečiadienį taip pat sutarta sukurti aiškias taisykles, kada pacientas gali būti prašomas sumokėti papildomai, o kada ne.
Susitarime numatyta skatinti ir savanoriško sveikatos draudimo plėtrą. Pasak ministerijos, pagal susitarimą, darbdavio ar gyventojo sudarytos papildomojo draudimo sutartys nebus apmokestinamos gyventojų pajamų mokesčiu, jei jų vertė per metus neviršys 1 minimalios mėnesinės algos dydžio.
Be to, abi šalys įsipareigojo spręsti medikų trūkumo problemą, skatindamos specialybių pasirinkimą, kvalifikacijos tobulinimą, sudarydamos studentams daugiau praktikos galimybių bei pritraukdamos sveikatos priežiūros darbuotojų iš užsienio.