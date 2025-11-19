 
Kalendorius
Lapkričio 19 d., trečiadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva

SAM paskelbė apie naują susitarimą: žada ir aiškias taisykles, kada iš paciento gali prašyti sumokėti papildomai

2025-11-19 13:37 / šaltinis: ELTA
2025-11-19 13:37

Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) ir Lietuvos verslo konfederacija (LVK) trečiadienį pasirašė susitarimą dėl skaidresnio Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) lėšų paskirstymo ir vienodų paslaugų standartų visoms gydymo įstaigoms, pranešė ministerija.

SAM paskelbė apie naują susitarimą: žada ir aiškias taisykles, kada iš paciento gali prašyti sumokėti papildomai (Foto Vyriausybės/L. Penek)
4

Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) ir Lietuvos verslo konfederacija (LVK) trečiadienį pasirašė susitarimą dėl skaidresnio Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) lėšų paskirstymo ir vienodų paslaugų standartų visoms gydymo įstaigoms, pranešė ministerija.

REKLAMA
0

„Privatus sektorius yra svarbus ir lygiavertis viešojo sektoriaus partneris teikiant gyventojams sveikatos priežiūros paslaugas. Tai ir įtvirtiname susitarimu, kuris rodo valstybės ir sveikatos sistemoje veikiančių partnerių brandą“, – pranešime cituojama sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

SAM paskelbė apie naują susitarimą: žada ir aiškias taisykles, kada iš paciento gali prašyti sumokėti papildomai
(4 nuotr.)
(4 nuotr.)
FOTOGALERIJA. SAM paskelbė apie naują susitarimą: žada ir aiškias taisykles, kada iš paciento gali prašyti sumokėti papildomai

Susitarime įtvirtinta, kad viešosios gydymo įstaigos ir toliau išliks pagrindinėmis būtinosios pagalbos teikėjomis, todėl nuo 2027 metų sausio 1 dienos PSDF biudžeto augimo lėšos prioriteto tvarka bus skiriamos joms.

REKLAMA
REKLAMA

Tuo metu privačios gydymo įstaigos ir toliau teiks PSDF lėšomis apmokamas paslaugas pagal turimas sutartis. Pasak ministerijos, nuo 2027 m. privačių įstaigų sutarčių apimtys išliks tokio dydžio, kokio jos buvo pagal faktinį 2025 m. PSDF apmokėtų paslaugų finansavimą (su numatytu 6 proc. sumažinimu). 

REKLAMA

Viršijus šią ribą suteiktos paslaugos pirmiausia bus apmokamos viešosioms įstaigoms, o privačios įstaigos galės gauti papildomą apmokėjimą tais atvejais, kai viešasis sektorius negalės patenkinti išaugusių pacientų poreikių.

Trečiadienį taip pat sutarta sukurti aiškias taisykles, kada pacientas gali būti prašomas sumokėti papildomai, o kada ne.

REKLAMA
REKLAMA

Susitarime numatyta skatinti ir savanoriško sveikatos draudimo plėtrą. Pasak ministerijos, pagal susitarimą, darbdavio ar gyventojo sudarytos papildomojo draudimo sutartys nebus apmokestinamos gyventojų pajamų mokesčiu, jei jų vertė per metus neviršys 1 minimalios mėnesinės algos dydžio.

Be to, abi šalys įsipareigojo spręsti medikų trūkumo problemą, skatindamos specialybių pasirinkimą, kvalifikacijos tobulinimą, sudarydamos studentams daugiau praktikos galimybių bei pritraukdamos sveikatos priežiūros darbuotojų iš užsienio

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Gydytojo poliklinikoje – nė kvapo, bet pateksi privačiai: Jakubauskienė prabilo apie absurdišką tvarką (BNS nuotr.) (tv3.lt koliažas)
Gydytojo poliklinikoje – nė kvapo, bet pateksi privačiai: Jakubauskienė prabilo apie absurdiškas tvarkas (197)
Poliklinika (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
Pacientams ruošia dar vieną „dovanėlę“: pradėję gydymą už savo pinigus, tęsti nemokamai nebegalės? (171)
Marija Jakubauskienė (nuotr. R. Riabovo) BNS Foto
Sveikatos reforma – jau Seime, bet SAM dar aiškinasi galimą jos poveikį? (4)
Jakubauskienės žodžiai įžiebė liberalų pasipiktinimą: tai yra rimtas kaltinimas (ELTA/BNS nuotr.) (tv3.lt koliažas)
Jakubauskienės žodžiai įžiebė liberalų pasipiktinimą: tai yra rimtas kaltinimas (26)
Sveikata.lt
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų