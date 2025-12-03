Vienoje Vilniaus poliklinikoje – pokyčiai: pacientų laukia ir naujos paslaugos

Visuose keturiuose padaliniuose paraleliai įsigyjama įrangos už daugiau nei 890 tūkst. eurų, pradedamos teikti naujos paslaugos.
„Centro poliklinika – viena didžiausių asmens sveikatos priežiūros įstaigų visame Vilniuje. Nors pacientams teikiamos paslaugos yra išsidėsčiusios po skirtingus padalinius, mūsų tikslas – visuose užtikrinti aukščiausią kokybę, kad tiek pacientams, tiek darbuotojams būtų patogu“, – pranešime spaudai sako Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas.
Centro poliklinikos Diagnostikos centro Pylimo g. registratūros remontui skirta daugiau nei 142 tūkst. eurų, iš kurių 85 tūkst. – investicinio projekto „Centro sveikatos centro priežiūros paslaugoms teikti reikiamos infrastruktūros modernizavimas“ lėšos.
Diagnostikos centro registratūros erdvė perplanuota taip, kad tiek darbuotojai, tiek pacientai jaustųsi patogiai ir būtų aptarnaujami operatyviau: įrengtos trys registratorių, dvi atvejo vadybininkų vietos, modernizuota rūbinė, pacientų laukiamasis.
Registratūra suprojektuota vadovaujantis universalaus dizaino principais – įrengti taktiliniai paviršiai, atnaujinta informacinė navigacija, o aptarnavimo terminalai pritaikyti pacientams su negalia.
Atnaujintoje registratūroje įkurta žalioji erdvė, kuri yra ne tik unikali estetinė detalė, bet ir svarbus elementas pacientų ir darbuotojų emocinei gerovei užtikrinti. Moksliškai įrodyta, kad augalai teigiamai veikia žmonių savijautą ir mažina patiriamą stresą, tai neabejotinai siejasi ir su miesto žalumo kryptimi.
Patalpose taip pat pakeistos grindų, sienų ir lubų dangos, įrengtos naujos elektros, gaisrinės ir apsauginės signalizacijos sistemos, pagerinta vėdinimo ir kondicionavimo sistemų veikla. Atnaujinta ir lauko infrastruktūra: sutvarkyti šaligatviai, pakeisti bortai, trinkelės.
Pacientų laukia ir naujos paslaugos
Siekiant užtikrinti aukštą teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, Centro poliklinikos Diagnostikos centre pradėtos teiktos kompiuterinės tomografijos paslaugos. Naujuoju įrenginiu bus galima įvertinti visų kūno sričių patologijas, o itin detalius ir tikslius vaizdus gauti per trumpą laiką.
Taip pat įsigyta inovatyvi rentgeno diagnostinė sistema bei ultragarso sistema akušerijos ir ginekologijos tyrimams su 3D ir 4D vaizdavimo galimybėmis. Įrangos vertė – daugiau nei 100 tūkst. eurų.
Poliklinikos paslaugų plėtros ir infrastruktūros modernizavimo projektai vykdomi vadovaujantis 2025-ųjų pradžioje Vilniaus miesto savivaldybės patvirtinto Vilniaus miesto asmens sveikatos priežiūros įstaigų veiklos vykdymo standartu.
„Investicijos į modernią įrangą ir infrastruktūrą yra kryptingas ir horizontalus sprendimas siekiant, kad vilniečiai visada gautų patikimas, saugias ir orias sveikatos priežiūros paslaugas. Matome, kad turime didelį gyventojų pasitikėjimą mūsų sveikatos sistemos kokybe, todėl dedame pastangas tai išlaikyti“, – sako Vilniaus vicemerė Simona Bieliūnė.
Skiriant dėmesį paslaugų plėtrai, jų kokybės užtikrinimui ir klientų patirties gerinimui, taip pat investuojama į poliklinikos veiklos nepertraukiamumą esant įvairiems trikdžiams ar ekstremalioms situacijoms.
Reaguodama į galimus energijos tiekimo sutrikimus bei rengdamasi galimoms grėsmėms, Centro poliklinika įsigijo galingą generatorių, galintį veikti net iki 48 val. Įrenginys gyvybiškai svarbus siekiant užtikrinti sklandžią Diagnostikos centro veiklą ir palaikant nepertraukiamą dienos stacionaro, magnetinio rezonanso, rentgeno ir kitų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą.
Modernizacijos darbai – ir kituose poliklinikos padaliniuose
Centro poliklinikai priklauso keturi pirminės asmens sveikatos priežiūros centrai – Naujamiesčio, Senamiesčio, Lukiškių ir Vytenio.
Atnaujinus įstaigos Pylimo g. įsikūrusio Diagnostikos centro erdves, planuojama, kad modernios ir patogios Naujamiesčio ir Vytenio registratūrų erdvės pacientus pasitiks jau 2026-ųjų pavasarį. Kitais metais registratūros modernizavimo ir erdvių atnaujinimo darbai numatyti ir Centro poliklinikos Lukiškių padalinyje.
Skaičiuojama, kad Naujamiesčio padalinio registratūros modernizavimas kainuos apie 211 tūkst. eurų, Vytenio ir Lukiškių – apie 500 tūkst. eurų.
Praėjusią savaitę išduotas statybos leidimas patalpų Kauno g. 3 rekonstrukcijai. Planuojama, kad po kapitalinio remonto į šias patalpas bus perkeltas Pylimo g. 56 (prie Halės turgavietės) esantis Centro poliklinikos padalinys – Senamiesčio pirminės asmens sveikatos priežiūros centras.
Investuos iki 20 mln. eurų
Atnaujinus Šeškinės, Antakalnio ir Centro poliklinikų registratūras, tokiu pavyzdžiu artimiausiu metu paseks dar trys Vilniaus miesto gydymo įstaigos ir jų filialai.
Karoliniškių poliklinikoje bus atnaujintos dvi registratūros – L. Asanavičiūtės ir Erfurto gatvėse įsikūrusiuose padaliniuose. Šiuo metu remonto darbai vyksta Grigiškių sveikatos priežiūros centre, atnaujinimo darbai suplanuoti ir Naujosios Vilnios poliklinikoje.
Iš ES fondų, skirtų sveikatos priežiūros paslaugų kokybei gerinti, Vilniaus miestui skirta daugiau nei 16 mln. eurų. Lėšos skirtos medicininei, kompiuterinei įrangai įsigyti, patalpų remontui, trūkstamų sveikatos priežiūros specialistų studijoms apmokėti, sveikatos priežiūros paslaugoms asmenims, sergantiems lėtinėmis ligomis efektyvinti ir kt. Kitos lėšos penkių mieste veikiančių sveikatos centrų aplinkos ir įrangos atnaujinimui skiriamos iš savivaldybės ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų biudžetų.
