Mia Pilibaitytė pranešė netikėtą žinią: tam ruošėsi pusantrų metų

Kalbėdama apie šį naują gyvenimo etapą su naujienų portalu tv3.lt, Mia atskleidė, kad imtis šio verslo paskatino patys gerbėjai. Moters teigimu, ji dažnai sulaukdavo žinučių, kuriose moterys teiraudavosi atlikėjos, kokius produktus ji naudoja plaukams, veidui ir panašiai.
„Daug metų atsakinėdama į šiuos klausimus supratau, kad moterims išties įdomu, ką aš naudoju, kokios yra mano rekomendacijos. Kadangi iš tiesų prižiūriu savo išvaizdą, nusprendžiau, kad visa tai turėčiau įkelti į vieną erdvę, kuria ir tapo mano internetinė parduotuvė. Nuo šiol joje bus galima rasti mano pačios per daug metų išbandytus ir pamiltus produktus. Tiesiog noriu pasidalinti su žmonėmis gerais dalykais“, – teigė V. Pilibaitytė-Mia.
Pasirūpins ne tik moterimis, bet ir vyrais
Atlikėjos internetinėje parduotuvėje www.shopbymia.lt prekių ras ne tik moterys – Mia pasirūpino, kad čia netrūktų produktų ir vyrams. Moteris tikino, kad ne vienam savo buvusiam partneriui yra pakeitusi požiūrį į savęs priežiūrą.
„Iš savo buvusių vyrų esu girdėjusi, kad iki manęs jie net nežinojo, ką reiškia veido kremas ar plaukų kondicionierius. Man labai gražu žiūrėti, kaip keičiasi vyro kasdienybė, kai jis pradeda save prižiūrėti. Net ir savo buvusiam partneriui padėjau pakeisti požiūrį į kosmetiką“, – pripažino ji.
Mia įsitikinusi, kad dėl sveikatos ir geros savijautos svarbu rinktis ne tik sveiką maistą, bet ir odai draugišką kosmetiką, todėl jos parduotuvėje – tik kruopščiai atrinkti produktai.
„Svarbu nepamiršti, kad, pavyzdžiui, prausiantis su dušo želė, kurioje yra begalė parabenų ir kitų agresyvių ingredientų, visa tai per odą patenka į mūsų organizmą. Todėl labai svarbu atsirinkti tinkamus veido kremus, plaukų šampūnus, kvepalus ir kitus grožio produktus, kuriuos naudojame savo kasdienybėje. Reikia nepamiršti, kaip svarbu žiūrėti, ką ant savęs dedate“, – kalbėjo Mia, savo internetinei parduotuvei suteikusi šūkį „Beauty is never ending story“ („liet. „Grožis yra niekada nesibaigianti istorija“).
Užtruko pusantrų metų
V. Pilibaitytė-Mia pasakojo, kad mintis imtis šio verslo kilo prieš pusantrų metų. Ir nors šiuo metu ties šia veikla turi itin daug darbo, moteris džiaugiasi pagaliau pranešusi apie tai, ką kūrė ilgą laiką.
„Šiuo metu esu panirusi į visą šią kūrybą. Man apskritai kūryba, kad ir kokia ji bebūtų – muzikos, namų interjero, kokio nors daikto, kvapo ir panašiai – yra visiškai apie mane. Tokia esu nuo vaikystės – mėgstu viską kurti. Tad ir šiuo momentu mano kasdienybė užpildyta šiais dalykais ir esu tikrai laiminga. Kūryba suteikia man savotišką meditaciją ir savirealizaciją“, – džiaugėsi pašnekovė.
Pasidomėjus, kas šio verslo kūrimo procese buvo sunkiausia, Mia atskleidė, kad didžiausiu iššūkiu tapo pačios internetinės parduotuvės sukūrimas. Pasak pašnekovės, vienu momentu netgi buvo nusvirusios rankos.
„Iš pradžių patikėjau šį darbą vieniems žmonėms, bet jie nieko nepadarė, po to – dar kitiems. Vėliau truputėlį nuleidau rankas ir išvažiavau į Prancūziją. Bet sugrįžus man vis sukosi ta parduotuvė mintyse. Supratau, kad jeigu apie tai ir toliau galvoju, reikia kažką daryti. Galiausiai viskas pavyko“, – šyptelėjo atlikėja.
Konkurencijos nebijo ir turi didesnių tikslų
Ne paslaptis, kad internetinės grožio prekių parduotuvės yra plačiai paplitęs verslas tarp žinomų Lietuvos žmonių. Tačiau Mia tikina, kad konkurencijos nebijo – nei scenoje, nei už jos ribų.
„Manau, kad jeigu dirbi su meile ir iš visos širdies, tai ir konkurencija yra nebaisi. Be to, kiekvienas žmogus atsirenka savo produktus, mėgstamus prekės ženklus. Lygiai taip pat ir aš per daugelį metų pamilau tam tikras priemones. Pavyzdžiui, aš netgi galvą plaunu pagal nuotaiką, t.y. pagal tai, kokio įvaizdžio noriu tą dieną.
Jeigu norisi tiesių plaukų, naudoju tam tikrą šampūną su kondicionieriumi, jeigu purių – dar kitas priemones. Labai džiaugiuosi, kad dabar šiais dalykais galėsiu pasidalinti su visais“, – sakė Mia.
Mia užsiminė, kad jos svajonėse yra kur kas daugiau nei tik internetinė parduotuvė – ateityje moteris norėtų su savo klientais susitikti ir fizinėje erdvėje.
„Be abejo, tokių svajonių turiu, labai norėčiau su klientais turėti galimybę pabendrauti ir patarti gyvai. Fizinis kontaktas su žmonėmis man yra labai svarbus. Manau, kad gal pavyks tai įgyvendinti net nelabai tolimoje ateityje“, – planais dalijosi V. Pilibaitytė-Mia.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!