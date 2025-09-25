Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės

Šarūno Jasikevičiaus žmona parodė paaugusią dukrą: namuose – šventė

2025-09-25 11:55
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-25 11:55

Garsaus buvusio krepšininko ir krepšinio trenerio Šarūno Jasikevičiaus žmona Anna Douka svarbia proga pasidalijo išskirtiniais kadrais su dukra Aila.

Anna Douka ir Šarūnas Jasikevičius / Instagram nuotr.

Garsaus buvusio krepšininko ir krepšinio trenerio Šarūno Jasikevičiaus žmona Anna Douka svarbia proga pasidalijo išskirtiniais kadrais su dukra Aila.

2

Nuotraukomis ji pasidalijo socialiniame tinkle Instagram.

Ypatinga proga

Prieraše ji sveikino savo dukrą su gimtadieniu. Ten moteris rašė:

„Ir štai taip... tau 15... su gimtadieniu, mano gražioji mergaite...!!!“.

Pasidalintuose kadruose nebuvo sunku pastebėti, kad mama ir dukra – kaip du vandens lašai.

Komentaruose pasipylė žmonių sveikinimai.

„Su Gimtadieniu, Aila. Tegul pildosi svajonės“.

„Gimtadienio sveikinimai šiai mielai mergaitei“.

„15? Kaip? Kada? Su gimtadieniu, Aila“.

 

