Š.Jasikevičius su „Fenerbahče“ iškovojo pirmą sezono titulą

Galingai rungtynes pradėjusi „Fenerbahče“ laimėjo derbį prieš Stambulo „Bešiktaš“ – 85:83(25:13, 18:21, 24:16, 18:33).
Šį titulą Š.Jasikevičiaus treniruojama komanda iškovojo po ketverių metų pertraukos.
Eurolygos klubas jau antrojo kėlinio starte triuškino oponentus (40:16), bet ketvirtajame kėlinyje „Bešiktaš“ priartėjo (69:75).
Prasidėjus paskutinei minutei „Bešiktaš“ nuo „Fenerbahče“ skyrė metimas (79:82), bet baudas realizavusi „Fenerbahče“ titulo iš savo rankų nepaleido.
Įpusėjus ketvirtajam kėliniui rungtynės buvo sustabdytos dėl incidento tribūnose. Po maždaug 15 minučių mačas buvo pratęstas.
Nugalėtojams Devonas Hallas įmetė 23 taškus, Wade'as Baldwinas pridėjo 20, Mikaelis Jantunenas – 19.
„Bešiktaš“ Devonas Dotsonas surinko 24 taškus, Vitto Brownas – 16, Jonah Mathewsas – 11.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!