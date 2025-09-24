Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

Š.Jasikevičius su „Fenerbahče“ iškovojo pirmą sezono titulą

2025-09-24 22:52 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-24 22:52

Šarūnas Jasikevičius su Stambulo „Fenerbahče“ vėl gali švęsti. Eurolygos čempionai naują sezoną pradėjo iškovodami Turkijos Supertaurę.

Š.Jasikevičius vėl triumfuoja (Scanpix nuotr.)

Šarūnas Jasikevičius su Stambulo „Fenerbahče“ vėl gali švęsti. Eurolygos čempionai naują sezoną pradėjo iškovodami Turkijos Supertaurę.

0

Galingai rungtynes pradėjusi „Fenerbahče“ laimėjo derbį prieš Stambulo „Bešiktaš“ – 85:83(25:13, 18:21, 24:16, 18:33).

Šį titulą Š.Jasikevičiaus treniruojama komanda iškovojo po ketverių metų pertraukos.

Eurolygos klubas jau antrojo kėlinio starte triuškino oponentus (40:16), bet ketvirtajame kėlinyje „Bešiktaš“ priartėjo (69:75).

Prasidėjus paskutinei minutei „Bešiktaš“ nuo „Fenerbahče“ skyrė metimas (79:82), bet baudas realizavusi „Fenerbahče“ titulo iš savo rankų nepaleido.

Įpusėjus ketvirtajam kėliniui rungtynės buvo sustabdytos dėl incidento tribūnose. Po maždaug 15 minučių mačas buvo pratęstas.

Nugalėtojams Devonas Hallas įmetė 23 taškus, Wade'as Baldwinas pridėjo 20, Mikaelis Jantunenas – 19.

„Bešiktaš“ Devonas Dotsonas surinko 24 taškus, Vitto Brownas – 16, Jonah Mathewsas – 11.

