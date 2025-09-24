Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Rusų čiuožėjo pasirodymo ištraukai parinkta ukrainiečių daina – ISU dėl klaidos teisinosi ir atsiprašė

2025-09-24 22:53 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-24 22:53

Pekine (Kinija) vyko finalinė atranka į 2026 m. žiemos olimpinių žaidynių dailiojo čiuožimo varžybas.

Piotras Gummenikas | „Stop“ kadras

Pekine (Kinija) vyko finalinė atranka į 2026 m. žiemos olimpinių žaidynių dailiojo čiuožimo varžybas.

0

Šį kartą į atranką buvo įleisti ir šalių agresorių atstovai. Vienas iš rusų – Piotras Gummenikas – sulaukė nemenko tarptautinės čiuožimo sąjungos (ISU) dėmesio.

P. Gummeniko pasirodymo ištrauka buvo patalpinta socialiniuose tinkluose, o ISU tai ištraukai skyrė grupės „Kazka“ dainą „Plakala“. Internautai greitai pastebėjo, jog rusų čiuožėjo pasirodymui siužete buvo skirta ukrainiečių grupės daina.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Po kiek laiko ISU vaizdo įrašą pakoregavo ir pakeitė muziką, o rusų delegacija tikina, kad sulaukė tarptautinės federacijos atsiprašymo dėl „neapsižiūrėjimo“.

„ISU atsiprašo dėl netinkamo muzikos parinkimo socialinių tinklų įraše, kur buvo rodomi Piotro Gummeniko pasirodymo momentai. Tas įrašas buvo ištrintas ir mes atsiprašome, jei tai sukėlė nemalonių jausmų. Pasirūpinsime, kad ateityje tokių nesusipratimų nebebūtų“, – tokią žinutę rusai neva gavo iš ISU.

Kelialapius į olimpiadą iškovojo 3 šalių agresorių čiuožėjai. Jei jų, kaip neutralių atletų, statusas bus galutinai patvirtintas, tuomet jie galės startuoti žaidynėse.

