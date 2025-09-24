Rusų čiuožėjo pasirodymo ištraukai parinkta ukrainiečių daina – ISU dėl klaidos teisinosi ir atsiprašė

Šį kartą į atranką buvo įleisti ir šalių agresorių atstovai. Vienas iš rusų – Piotras Gummenikas – sulaukė nemenko tarptautinės čiuožimo sąjungos (ISU) dėmesio.
P. Gummeniko pasirodymo ištrauka buvo patalpinta socialiniuose tinkluose, o ISU tai ištraukai skyrė grupės „Kazka“ dainą „Plakala“. Internautai greitai pastebėjo, jog rusų čiuožėjo pasirodymui siužete buvo skirta ukrainiečių grupės daina.
Po kiek laiko ISU vaizdo įrašą pakoregavo ir pakeitė muziką, o rusų delegacija tikina, kad sulaukė tarptautinės federacijos atsiprašymo dėl „neapsižiūrėjimo“.
This russian dipshit is mocking Ukrainian people who died from russian bombs by using Ukrainian music to avoid cold reception and criticism. Fking coward and immoral to the core. Bastard.REKLAMA— Yuliia Mi 🇺🇦 (@zikifa) September 20, 2025
„ISU atsiprašo dėl netinkamo muzikos parinkimo socialinių tinklų įraše, kur buvo rodomi Piotro Gummeniko pasirodymo momentai. Tas įrašas buvo ištrintas ir mes atsiprašome, jei tai sukėlė nemalonių jausmų. Pasirūpinsime, kad ateityje tokių nesusipratimų nebebūtų“, – tokią žinutę rusai neva gavo iš ISU.
Kelialapius į olimpiadą iškovojo 3 šalių agresorių čiuožėjai. Jei jų, kaip neutralių atletų, statusas bus galutinai patvirtintas, tuomet jie galės startuoti žaidynėse.
