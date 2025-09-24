Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Pijus Labutis pasaulio pulo-10 čempionate Vietname iškovojo dvi pergales

2025-09-24 13:57 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-24 13:57

Vietname tęsiasi WPA pasaulio pulo-10 čempionatas, kuriame savo pasirodymą užbaigė vienintelis Lietuvos atstovas Pijus Labutis.

Pijus Labutis | Organizatorių nuotr.

0

Lietuvis čempionatą pradėjo pergale 2-0 prieš Jungtinių Arabų Emyratų atstovą Mahmoudą Ibrahimą Charifą, bet vėliau 1-2 nusileido Jeffrey de Lunai iš Filipinų. Pralaimėjusiųjų „tinklelyje“ P. Labutis 2-0 įveikė vokietį Ugurą Turku, tačiau 0-2 neatsilaikė prieš lenką Mieszko Fortunskį ir pasitraukė iš tolesnės kovos.

P. Labutis galutinėje įskaitoje užėmė 49-ą vietą tarp 96 dalyvių.

Bendrą pasaulio čempionato prizų fondą sudaro 250 tūkst. JAV dolerių.

Lietuvis artimiausiu metu liks Vietname. Ten yra planuojamas kitas P. Labučio startas „Peri Open“ turnyre.

