Pijus Labutis pasaulio pulo-10 čempionate Vietname iškovojo dvi pergales

Lietuvis čempionatą pradėjo pergale 2-0 prieš Jungtinių Arabų Emyratų atstovą Mahmoudą Ibrahimą Charifą, bet vėliau 1-2 nusileido Jeffrey de Lunai iš Filipinų. Pralaimėjusiųjų „tinklelyje“ P. Labutis 2-0 įveikė vokietį Ugurą Turku, tačiau 0-2 neatsilaikė prieš lenką Mieszko Fortunskį ir pasitraukė iš tolesnės kovos.
P. Labutis galutinėje įskaitoje užėmė 49-ą vietą tarp 96 dalyvių.
Bendrą pasaulio čempionato prizų fondą sudaro 250 tūkst. JAV dolerių.
Lietuvis artimiausiu metu liks Vietname. Ten yra planuojamas kitas P. Labučio startas „Peri Open“ turnyre.
