  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > FIBA

J.Furmanavičiaus klubui teks naikinti Kosovo ekipos pranašumą

2025-09-24 22:47 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-24 22:47

FIBA Europos taurės atrankos rungtynėse Prizreno „Bashkimi“ klubas namuose 80:75 (24:16, 15:21, 19:14, 22:24) nugalėjo Justo Furmanavičiaus atstovaujamą Vroclaveko „Anwil“ ekipą.

J.Furmanavičius surinko 11 naudingumo balų

FIBA Europos taurės atrankos rungtynėse Prizreno „Bashkimi" klubas namuose 80:75 (24:16, 15:21, 19:14, 22:24) nugalėjo Justo Furmanavičiaus atstovaujamą Vroclaveko „Anwil" ekipą.

0

Atsakomasis mačas bus žaidžiamas po savaitės Lenkijoje.

18 minučių žaidęs J.Furmanavičius pelnė 8 taškus (2/3 dvitaškiai, 1/3 tritaškiai, 1/1 baudos metimai), atkovojo 2, perėmė 1 kamuolį, atliko 3 rezultatyvius perdavimus, blokavo varžovo metimą, kartą suklydo, 2 sykius prasižengė ir surinko 11 naudingumo balų.

Pralaimėjusiems Isaiah Muciusas įmetė 18 taškų, Michalas Michalakas pridėjo 14. Nugalėtojams Isaiah Cousinsas surinko 21 tašką (7 atk. kam.), Jeremiah Bailey – 16, Kyanas Andersonas – 13 taškų (7 rez. perd.).

