J.Furmanavičiaus klubui teks naikinti Kosovo ekipos pranašumą

Atsakomasis mačas bus žaidžiamas po savaitės Lenkijoje.
18 minučių žaidęs J.Furmanavičius pelnė 8 taškus (2/3 dvitaškiai, 1/3 tritaškiai, 1/1 baudos metimai), atkovojo 2, perėmė 1 kamuolį, atliko 3 rezultatyvius perdavimus, blokavo varžovo metimą, kartą suklydo, 2 sykius prasižengė ir surinko 11 naudingumo balų.
Pralaimėjusiems Isaiah Muciusas įmetė 18 taškų, Michalas Michalakas pridėjo 14. Nugalėtojams Isaiah Cousinsas surinko 21 tašką (7 atk. kam.), Jeremiah Bailey – 16, Kyanas Andersonas – 13 taškų (7 rez. perd.).
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!