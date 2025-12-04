 
Kalendorius
Gruodžio 4 d., ketvirtadienis
Vilnius +5°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
15
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

„Ar vėl vieni? Kur lenkai? Kur latviai?“ – ką parodo balionų krizė?

2025-12-04 15:16 / šaltinis: Žinių radijas / parengė:
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: Žinių radijas / parengė:
2025-12-04 15:16

Į Lietuvos oro erdvę vis dar plūstantys Baltarusijos balionai tampa rimtu išbandymu Vyriausybei ir trikdo Vilniaus oro uosto darbą. Nors premjerė ramina, kad diegiami nauji algoritmai ir imamasi visų priemonių krizei suvaldyti, valdžia vis garsiau svarsto skrydžių perkėlimą į Kauną ir būtinybę ieškoti dialogo su Minsku.

Aleksandras Lukašenka, balionai (tv3.lt koliažas)

Į Lietuvos oro erdvę vis dar plūstantys Baltarusijos balionai tampa rimtu išbandymu Vyriausybei ir trikdo Vilniaus oro uosto darbą. Nors premjerė ramina, kad diegiami nauji algoritmai ir imamasi visų priemonių krizei suvaldyti, valdžia vis garsiau svarsto skrydžių perkėlimą į Kauną ir būtinybę ieškoti dialogo su Minsku.

REKLAMA
15

Apie tai, „Žinių radijas“ laidoje, diskutuoja Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narys Dainius Gaižauskas ir konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Gal jūs, kaip buvęs krašto apsaugos ministras, kuris susidūrė su balionais ir tikrai pažįsta tą balionų situaciją, galite pasakyti, koks yra, pavyzdžiui, opozicijos labai aiškus veiksmų planas, ką mes turime daryti šiandien, kad ir laikinai išspręstumėme tą problemą?

REKLAMA
REKLAMA

L. Kasčiūnas: Pradėkime nuo to, kad mes penktadienį turėsime uždarą pasitarimą, kur norime išgirsti realius veiksmus, kuriuos daro premjerė ir jos Vyriausybė. Kodėl uždaras? Nes jeigu kalbame apie kokį nors politinį diplomatinį kanalą, kai kurių dalykų tu negali kalbėti viešai.

REKLAMA

Akivaizdu, tarkime, jeigu tu bandai prikabinti lietuvišką interesą suvaldyti šią krizę prie amerikiečių pradėto naujo etapo santykių su Baltarusija, kurie derasi dėl politinių veiksmų, tai, matyt, apie tai viešai kalbėti labai sudėtinga, bet jeigu tai daroma, tai yra vienaip, o jeigu to nedaroma, tai akivaizdu, tada atsiranda ir mums galimybė kai kuriuos pasiūlymus dėti.

REKLAMA
REKLAMA

Kitaip tariant, žinojimo lygis ir gylis labai svarbu. Labai svarbu žinoti, kokie ir vieši, ir nevieši yra dabartinės Vyriausybės sprendimai. Kalbant apie veiksmų planą, mes ruošiame dabar jį ir penktadienį aš jį tikrai padėsiu premjerei ant stalo.

Bus ir kinetinių priemonių sąrašas, tai ką mes šiandien turime jau kuo greičiau pasidaryti. Taip, yra gal ir neblogos žinios dėl tų trijų projektų, kurie galbūt ateityje gali padėti mums kovoti su šita grėsme, bet patikėkite, jeigu mes tik vasarį turėsime prototipą, tai kažkokį panašų į ginkluotę dalyką turėsime daug vėliau. Kitaip tariant, tai yra laiko klausimas.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Čia yra gerai, kad pramonė įsitraukusi, bet tai neišspręs problemų per artimiausius mėnesius. Tą irgi labai reikia aiškiai pasakyti. Kalbant apie kinetinius dalykus, vis dėlto mums reikia apsispręsti, ar mes norime ir esame pajėgūs kovoti su balionais taikant naujausias technologijas.

Taip, aukštis yra didelis ir jis stipriai komplikuoja bet kokias kinetines technines galimybes, bet yra dronai perėmėjai, kurie veikia 5–7 kilometrų aukštyje naudodami radaro informaciją, jie gali tuos balionus neutralizuoti jeigu įsitikinta, kad neutralizavus balioną ir jam krentant žemyn jis skris ne į apgyvendintas teritorijas, tai yra įmanoma, tai galima padaryti, bet tam pirmiausia jau seniai Lietuvoje turėjo būti pakviesti ir dirbti ukrainiečių ekspertai ir kariai, kurie turi įvairiausius iššūkius ore.

REKLAMA

Taip pat Izraelio žmonės, ekspertai, kurie irgi nuolat daug metų kovoja, kurie turi turbūt labiausiai technologiškai sofistikuotą ginkluotę ir sprendinius, kad jų ginkluotė jau būtų testuojama, eksperimentuojama čia, Lietuvoje. Ir jeigu yra galimybė, ją pasiskolinant netgi pabandyti vieną kitą kontrabandinį balioną neutralizuoti.

Šioje vietoje ateisime su labai aiškiu sąrašu, kokių dronų mūsų valstybei reikia, kokių dar galbūt greitai reikia ir detekcijos sistemų įsigijimui, kad mes galėtume šioje vietoje turėti galimybę juos nukauti. Minėjau kinetinius dalykus, dar yra politinė diplomatinė kryptis. Čia gali būti „botago ir meduolio“ principas. Botagas, tai, ką atstovauja ministras Budrys, jis kalba apie tai, kad stiprintų europines sankcijas. Iš to, ką aš girdžiu dabar ir čia, ir Vokietijoje, nors, aišku, vokiečių parlamentarai puikiai supranta, įsiklausė į mūsų pristatomą informaciją, kad vyksta hibridinis spaudimas prieš Lietuvą.

REKLAMA

Akivaizdu, kad kalbėti apie naujas papildomas sankcijas kaip vėzdą mes per mažai padarėme darbų. Akivaizdu, kol kas nejaučiu, kad Vokietija galėtų eiti link to, o be Vokietijos jokių sankcijų nesukurs. Iškart galiu pasakyti, kad šioje vietoje yra nepadaryti diplomatijos namų darbai, nesuburta sąjunga.

Jeigu kalbant apie meduolį, aš jau užsiminiau apie tą amerikietišką takelį, kur tu gali tame takelyje prikabinti lietuvišką interesą, kad Lukašenka nekeltų problemų, įvairių kliūčių kaimynams – natūralu, tai yra ir Amerikos interesas.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Kur mes čia esame? Ar mes esame kažkur nuėję šiuo keliu? Abejoju, ar turime kokių nors didelių rezultatų. Jeigu einame vėl prie kokių nors politinių sprendimų, tokių kaip dar kartą uždaryti sieną, natūralu, yra tokių variantų kaip opcijų klausimas. Ar vėl vieni? Kur lenkai? Kur latviai? Kodėl jų nėra šalia, darant tokius sprendimus, kad tas sprendimas tam tikra prasme duotų efektą, duotų rezultatą? Vėlgi, klausimas diplomatijos.

Visos laidos klausykite čia:

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
Bėda
Bėda
2025-12-04 15:24
Prastas Lietuvos užsienio reikalų ministras - nemoka bendrauti nei su latviais nei su lenkais ir tuo labiau baltarusiais...
Atsakyti
Uffo
Uffo
2025-12-04 15:37
Nelieciamuju draugu kontrabandininku kai neina paliest tai kaltas lieka bulbasas
Atsakyti
tai nestebina
tai nestebina
2025-12-04 15:43
kokia valdžios moralė ir elgesys toks elgesys ir su jais, kad iš padorių žmonių Europoje nori su tokiais susidėti
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (15)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų