„Ar vėl vieni? Kur lenkai? Kur latviai?“ – ką parodo balionų krizė?

Apie tai, „Žinių radijas“ laidoje, diskutuoja Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narys Dainius Gaižauskas ir konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas.
Gal jūs, kaip buvęs krašto apsaugos ministras, kuris susidūrė su balionais ir tikrai pažįsta tą balionų situaciją, galite pasakyti, koks yra, pavyzdžiui, opozicijos labai aiškus veiksmų planas, ką mes turime daryti šiandien, kad ir laikinai išspręstumėme tą problemą?
L. Kasčiūnas: Pradėkime nuo to, kad mes penktadienį turėsime uždarą pasitarimą, kur norime išgirsti realius veiksmus, kuriuos daro premjerė ir jos Vyriausybė. Kodėl uždaras? Nes jeigu kalbame apie kokį nors politinį diplomatinį kanalą, kai kurių dalykų tu negali kalbėti viešai.
Akivaizdu, tarkime, jeigu tu bandai prikabinti lietuvišką interesą suvaldyti šią krizę prie amerikiečių pradėto naujo etapo santykių su Baltarusija, kurie derasi dėl politinių veiksmų, tai, matyt, apie tai viešai kalbėti labai sudėtinga, bet jeigu tai daroma, tai yra vienaip, o jeigu to nedaroma, tai akivaizdu, tada atsiranda ir mums galimybė kai kuriuos pasiūlymus dėti.
Kitaip tariant, žinojimo lygis ir gylis labai svarbu. Labai svarbu žinoti, kokie ir vieši, ir nevieši yra dabartinės Vyriausybės sprendimai. Kalbant apie veiksmų planą, mes ruošiame dabar jį ir penktadienį aš jį tikrai padėsiu premjerei ant stalo.
Bus ir kinetinių priemonių sąrašas, tai ką mes šiandien turime jau kuo greičiau pasidaryti. Taip, yra gal ir neblogos žinios dėl tų trijų projektų, kurie galbūt ateityje gali padėti mums kovoti su šita grėsme, bet patikėkite, jeigu mes tik vasarį turėsime prototipą, tai kažkokį panašų į ginkluotę dalyką turėsime daug vėliau. Kitaip tariant, tai yra laiko klausimas.
Čia yra gerai, kad pramonė įsitraukusi, bet tai neišspręs problemų per artimiausius mėnesius. Tą irgi labai reikia aiškiai pasakyti. Kalbant apie kinetinius dalykus, vis dėlto mums reikia apsispręsti, ar mes norime ir esame pajėgūs kovoti su balionais taikant naujausias technologijas.
Taip, aukštis yra didelis ir jis stipriai komplikuoja bet kokias kinetines technines galimybes, bet yra dronai perėmėjai, kurie veikia 5–7 kilometrų aukštyje naudodami radaro informaciją, jie gali tuos balionus neutralizuoti jeigu įsitikinta, kad neutralizavus balioną ir jam krentant žemyn jis skris ne į apgyvendintas teritorijas, tai yra įmanoma, tai galima padaryti, bet tam pirmiausia jau seniai Lietuvoje turėjo būti pakviesti ir dirbti ukrainiečių ekspertai ir kariai, kurie turi įvairiausius iššūkius ore.
Taip pat Izraelio žmonės, ekspertai, kurie irgi nuolat daug metų kovoja, kurie turi turbūt labiausiai technologiškai sofistikuotą ginkluotę ir sprendinius, kad jų ginkluotė jau būtų testuojama, eksperimentuojama čia, Lietuvoje. Ir jeigu yra galimybė, ją pasiskolinant netgi pabandyti vieną kitą kontrabandinį balioną neutralizuoti.
Šioje vietoje ateisime su labai aiškiu sąrašu, kokių dronų mūsų valstybei reikia, kokių dar galbūt greitai reikia ir detekcijos sistemų įsigijimui, kad mes galėtume šioje vietoje turėti galimybę juos nukauti. Minėjau kinetinius dalykus, dar yra politinė diplomatinė kryptis. Čia gali būti „botago ir meduolio“ principas. Botagas, tai, ką atstovauja ministras Budrys, jis kalba apie tai, kad stiprintų europines sankcijas. Iš to, ką aš girdžiu dabar ir čia, ir Vokietijoje, nors, aišku, vokiečių parlamentarai puikiai supranta, įsiklausė į mūsų pristatomą informaciją, kad vyksta hibridinis spaudimas prieš Lietuvą.
Akivaizdu, kad kalbėti apie naujas papildomas sankcijas kaip vėzdą mes per mažai padarėme darbų. Akivaizdu, kol kas nejaučiu, kad Vokietija galėtų eiti link to, o be Vokietijos jokių sankcijų nesukurs. Iškart galiu pasakyti, kad šioje vietoje yra nepadaryti diplomatijos namų darbai, nesuburta sąjunga.
Jeigu kalbant apie meduolį, aš jau užsiminiau apie tą amerikietišką takelį, kur tu gali tame takelyje prikabinti lietuvišką interesą, kad Lukašenka nekeltų problemų, įvairių kliūčių kaimynams – natūralu, tai yra ir Amerikos interesas.
Kur mes čia esame? Ar mes esame kažkur nuėję šiuo keliu? Abejoju, ar turime kokių nors didelių rezultatų. Jeigu einame vėl prie kokių nors politinių sprendimų, tokių kaip dar kartą uždaryti sieną, natūralu, yra tokių variantų kaip opcijų klausimas. Ar vėl vieni? Kur lenkai? Kur latviai? Kodėl jų nėra šalia, darant tokius sprendimus, kad tas sprendimas tam tikra prasme duotų efektą, duotų rezultatą? Vėlgi, klausimas diplomatijos.
