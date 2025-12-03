 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Į Lietuvą nesugrįžtant vilkikams iš Baltarusijos, ministerija sako nežinanti problemos masto

2025-12-03 15:30 / šaltinis: BNS
2025-12-03 15:30

Į Lietuvą toliau negrįžtant Baltarusijoje sulaikytiems vilkikams, ministerijų atstovai tikina, jog ieškant problemos sprendimo vis dar nežinomas jos mastas. Anot jų, komunikuojama su kitomis valstybėmis partnerėmis, tačiau konkretesnių veiksmų atskleisti viešai teigia negalintys. 

Vežėjai (Teodoras Biliūnas/Fotobankas)

Į Lietuvą toliau negrįžtant Baltarusijoje sulaikytiems vilkikams, ministerijų atstovai tikina, jog ieškant problemos sprendimo vis dar nežinomas jos mastas. Anot jų, komunikuojama su kitomis valstybėmis partnerėmis, tačiau konkretesnių veiksmų atskleisti viešai teigia negalintys. 

1

Premjerei Ingai Ruginienei praėjusią savaitę teigus, kad Baltarusijoje įstrigę apie 280 sunkvežimių, o „Linavai“ toliau tikinant, jog ten yra apie 4 tūkst. transporto priemonių, iš kurių 1,25 tūkst. vilkikų, ministerijų atstovai sako netrintys tikslios informacijos apie jų skaičių. 

„Identifikuojame problemą, bet kalbant apie problemą nežinome konkretaus jos masto, nes skaičiai (skirtingi – BNS) vyrauja dėl likusių (Baltarusijoje – BNS) transporto priemonių“, – Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto posėdyje trečiadienį sakė vidaus reikalų viceministras Gintaras Aleksandravičius. 

Anot jo, pagal Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) informacinę sistemą yra kelios dešimtys vilkikų, kurie išvažiavę į Baltarusiją ir negrįžę nuo 2022 metų, todėl jie taip pat įskaičiuojami į bendrą skaičių.

„Suprantame, kad kolegos iš vežėjų mato pasienyje ir šias transporto priemones, todėl galimai ir tie skaičiai yra nesueinantys“, – pridūrė Susisiekimo ministerijos kancleris Tomas Daukantas. 

Pasak G. Aleksandravičiaus, ieškoma sprendimų, kaip efektyviau susigrąžinti transporto priemones: „Vilkikams grįžus esame numatę tam tikrus sprendinius išleisti (iš Lietuvos – BNS) vilkikus be puspriekabių tam, kad jie parsitemptų likusias Baltarusijoje puspriekabes.“

„Noriu patikinti, kad ministerijoje yra supratimas, kad tai (Lietuvos vilkikai ir puspriekabės – BNS) mūsų turtas ir darome viską, kas yra mūsų kompetencijoje. Tačiau negaliu atskleisti visko viešai“, – komiteto posėdyje sakė užsienio reikalų viceministras Vidmantas Verbickas.

Anot V. Verbicko, pastarąsias savaites ministerijos veiksmai sprendžiant įstrigusių vilkikų problemą „susiję su informacijos plėtra ir paramos rinkimu įvairiais formatais“.

„Noriu patikinti, kad ministerijoje turime tiesioginį kontaktą su vežėjų atstovais (...), savo kompetencijos ribose kontaktuojame visais įmanomais kanalais tiek dvišaliais, tiek su kolegomis Latvijoje, Lenkijoje, vyksta konsultacijos per mūsų nuolatinę atstovybę Briuselyje“, – aiškino diplomatas.

