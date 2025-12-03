 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Jautri akimirka užkariauja „TikTok“: po avarijos – jaukus apkabinimas

2025-12-03 12:04 / šaltinis: tv3.lt
2025-12-03 12:04

Vaizdo įrašas iš avarijos vietos Breste (Baltarusija) socialiniuose tinkluose privertė žmones atsidusti su palengvėjimu, rašoma „Zerkalo“. Įprastai avarijos reiškia pykčius ir neigiamas emocijas, tačiau šįkart ji „padėjo susitikti dviem vienišiams“. Akylesni vartotojai skeptiškai žiūri į šią situaciją ir tikina, kad apsikabinę jaunuoliai – ir taip buvo pora.

Jautri akimirka užkariauja „TikTok“: po avarijos – jaukus apkabinimas (nuotr. Telegram)

Vaizdo įrašas iš avarijos vietos Breste (Baltarusija) socialiniuose tinkluose privertė žmones atsidusti su palengvėjimu, rašoma „Zerkalo". Įprastai avarijos reiškia pykčius ir neigiamas emocijas, tačiau šįkart ji „padėjo susitikti dviem vienišiams". Akylesni vartotojai skeptiškai žiūri į šią situaciją ir tikina, kad apsikabinę jaunuoliai – ir taip buvo pora.

0

TAIP PAT SKAITYKITE:

„TikTok“ populiarėja vaizdo įrašas, kuriame vaikinas švelniai apkabina merginą tarp dviejų automobilių, kurie susidūrė vienoje iš Bresto sankryžų.

Sprendžiant iš vaizdo įrašo, susidūrė du lengvieji automobiliai,o šalia jų stovi automobilių vairuotojai. Socialinių tinklų vartotojai atkreipė dėmesį į du jaunuolius – vaikiną ir merginą, – kurie vietoj ginčų ir keiksmažodžių švelniai apkabino vienas kitą.

Vieni komentatoriai spėjo, kad tai buvo sugadintų automobilių vairuotojai. Kiti tvirtino, kad tai buvo tik vienos iš į avariją patekusių transporto priemonių vairuotojas ir keleivis. Tačiau abiejų stovyklų vartotojai porai siunčia daugiausia teigiamus palinkėjimus.

View this post on Instagram

A post shared by НОВОСТИ МИНСКА И БЕЛАРУСИ (@minsk_news)

„Zerkalo“ pateikia „TikTok“ vartotojų komentarus po vaizdo įrašu:

„Jam – didžiausias pagarba. Jai – apkabinimai. Visko nutinka, bet... greitai bus pataisyta, išmokėta ir pamiršta“, – rašė melting_lce.

„Mieliausia avarija“, – pažymėjo zhukovskaia4677.

„Mano vyras visada sakydavo: „Nesijaudink, tai tik metalas“, – pasidalijo loveanasteysha.

„Antroje mašinoje, jei gerai įsižiūrėti, kažkas juda vairuotojo sėdynėje. Taigi ši pora tiesiog išlipo iš savo mašinos ir laukia kelių policijos“, – komentaruose katiachkakom sugadino bendrą idilę.

„Štai ir susitiko du vienišiai“, – fantazavo tatyana.gazizova.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

