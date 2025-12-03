 
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Budrys: Minskas siekia legitimizacijos, o atsakas turi būti griežtesnės sankcijos

2025-12-03 07:12 / šaltinis: BNS
2025-12-03 07:12

Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad darydamas spaudimą Lietuvai Minsko režimas siekia legitimizacijos tarptautinėje erdvėje.

Kęstutis Budrys. ELTA / Dainius Labutis

Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad darydamas spaudimą Lietuvai Minsko režimas siekia legitimizacijos tarptautinėje erdvėje.

2

Jo teigimu, vienintelis galimas atsakas į autoritarinio prezidento Aliaksandro Lukašenkos vykdomas hibridines atakas – naujų, griežtų sektorinių sankcijų Baltarusijai įvedimas.

Tai Lietuvos diplomatijos vadovas kalbėjo antradienio vakarą Briuselyje per susitikimą su Europos Parlamento nariais iš Lietuvos, trečiadienį pranešė Užsienio reikalų ministerija.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Diskusijoje, kuri įvyko NATO užsienio reikalų ministrų susitikimo išvakarėse, K. Budrys atsakė į europarlamentarų klausimus aktualiomis užsienio politikos temomis. 

Daug dėmesio skirta Lietuvos nacionalinėms ir Europos Sąjungos atsako priemonėms į pastaruoju metu Lukašenkos režimo vykdomą hibridinę ataką prieš mūsų valstybę.

Ministras  padėkojo Europos Parlamento nariams už jų indėlį aktualizuojant Lietuvai svarbius klausimus Parlamento ir Europos Komisijos darbotvarkėje ir ypač šiuo metu informuojant bei telkiant parlamento politinių frakcijų paramą Lietuvai, formuojant Lietuvą palaikančią Europos politinę poziciją.

BNS skelbė, kad kontrabandinių balionų iš Baltarusijos skrydžiai pastaraisiais mėnesiais keliolika kartų paveikė Vilniaus oro uosto ir kartą – Kauno oro uosto darbą.

Vilniui dėl to kelioms savaitėms apribojus pasienio punktų su Baltarusija veiklą, dabar Minskas atsisako išleisti šalyje registruotus vilkikus į Lietuvą.

Lietuvos politikai kontrabandinių balionų įskridimus vadina hibridine Minsko ataka.

