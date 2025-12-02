 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Ruginienė atkirto kritikams dėl balionų krizės: „Mums pavyksta pagal galimybes susitvarkyti“

2025-12-02 11:41 / šaltinis: ELTA
2025-12-02 11:41

Tęsiantis kontrabandinių balionų antplūdžiui iš Baltarusijos, premjerė Inga Ruginienė sako, kad jos vadovaujamas Ministrų kabinetas geba valdyti Minsko režimo sukeltą krizę. 

Inga Ruginienė (nuotr. Roberto Riabovo)

Tęsiantis kontrabandinių balionų antplūdžiui iš Baltarusijos, premjerė Inga Ruginienė sako, kad jos vadovaujamas Ministrų kabinetas geba valdyti Minsko režimo sukeltą krizę. 

13

„Mums pavyksta pagal galimybes susitvarkyti“, – atsakydama į Liberalų sąjūdžio lyderės Viktorijos Čmilytės-Nielsen klausimą tikino premjerė. 

Seimo opozicinių frakcijų lyderiai susitikime su Vyriausybės vadove aptarė Minsko sukeltą krizę.

TAIP PAT SKAITYKITE:

V. Čmilytė-Nielsen premjerės teiravosi, ar ši galvoja, kad jos vadovaujamai Vyriausybei pavyksta susitvarkyti su Baltarusijos sukelta hibridine ataka, bei kokių veiksmų Ministrų kabinetas dėl to imsis ateityje. 

„Jūs su šia hibridine ataka susiduriate jau beveik du mėnesius. Norėtųsi išgirsti, jūsų vertinimą ir kaip jums atrodo, kaip sekasi susidoroti (su krize – ELTA) ir ar turite planą žvelgdama į ateitį“, – susitikime I. Ruginienės klausė liberalė. 

Savo ruožtu premjerė tikino, kad sprendžiant kontrabandinių balionų krizę, Vyriausybė turi ir ilgalaikę bei trumpalaikę strategiją. 

„Taip, mes turime planą (spręsti balionų krizę – ELTA) ir trumpalaikį, ir ilgalaikį. Tas planas nuolatos koreguojasi ir per tuos du mėnesius atsiranda vis naujų patirčių (…). Valstybės gynimo taryba (VGT) gal ir rečiau susitinka, bet Nacionalinės saugumo komisijos (NSK) posėdžiai vyksta nuolatos“, – pabrėžė I. Ruginienė. 

Akcentuoja partnerių solidarumą

Iš liberalo Simono Gentvilo kritikos dėl esą nesutelktų partnerių sulaukusi premjerė tikina – kaimyninių šalių solidarumas yra jaučiamas nuo pirmųjų hibridinės atakos dienų. 

„Nuo pat pirmos dienos bendradarbiaujame su kaimynais. Nepamirškime Lenkijos solidarumo – kai mes paprašėme, jie pratęsė sienos uždarymą dviems savaitėms. Ačiū premjerui, kuris išlaikė savo pažadą. Tas kontaktas laikomas nuolatos“, – posėdžio metu kalbėjo Vyriausybės vadovė. 

„Šiandien kalbėsiu su amerikiečiais ir specialiuoju pasiuntiniu – jis irgi atvyks čia, į Lietuvą. Tai tie diplomatiniai žingsniai nuo pat pirmos dienos vyksta (…). Daug informacijos apie tai suteikti negalime, tam tikri dalykai turi likti tam tikruose sluoksniuose, bet (…) visi supranta, kad hibridinis karas pirmiausia yra laimimas tik tam tikrais diplomatiniais kanalais ir solidarumu. Tą solidarumą yra išreiškusi ir Lenkija, ir Latvija, ir Estija. Lygiai taip pat ir Europos Komisija (EK) ir jos pirmininkė“, – akcentavo I. Ruginienė.

ELTA primena, kad dėl pastaruosius mėnesius į Lietuvą atskriejančių kontrabandinių balionų šauktas ne vienas NSK posėdis, Baltarusijos hibridinės atakos klausimas aptarinėjamas įvairiais formatais šalies ir tarptautiniu lygiu.

Reaguojant į vis pasikartojančius incidentus, Lietuvos Vyriausybė spalio pabaigoje nusprendė mėnesiui uždaryti Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus su Baltarusija. Tiesa, jų veikla buvo atnaujinta prieš pusantros savaitės. 

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

nejuokinga,bet žvengiau susiriesdama
nejuokinga,bet žvengiau susiriesdama
2025-12-02 11:47
Dieve mano,kur ji pateko,vargše tu vargše, visi atsakymai-isšišiepusi,su pašaipa, skelia kažkokius juokelius,nepataiko į klausimą su atsakymu visiškai, skambėjo tik,,dyrbu,vyska syra gerai,būs saugū,vysa kyta planai būs, farbo grūpės būs, vasarį turėsim....o vargeli
Na taip
Na taip
2025-12-02 11:59
Matyt save įsivaizduoja,kad dirba pramogų pasaulyje ir vis stengiasi žaismingai save pateikti.
