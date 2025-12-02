Ruginienė atkirto kritikams dėl balionų krizės: „Mums pavyksta pagal galimybes susitvarkyti“

„Mums pavyksta pagal galimybes susitvarkyti“, – atsakydama į Liberalų sąjūdžio lyderės Viktorijos Čmilytės-Nielsen klausimą tikino premjerė.
Seimo opozicinių frakcijų lyderiai susitikime su Vyriausybės vadove aptarė Minsko sukeltą krizę.
V. Čmilytė-Nielsen premjerės teiravosi, ar ši galvoja, kad jos vadovaujamai Vyriausybei pavyksta susitvarkyti su Baltarusijos sukelta hibridine ataka, bei kokių veiksmų Ministrų kabinetas dėl to imsis ateityje.
„Jūs su šia hibridine ataka susiduriate jau beveik du mėnesius. Norėtųsi išgirsti, jūsų vertinimą ir kaip jums atrodo, kaip sekasi susidoroti (su krize – ELTA) ir ar turite planą žvelgdama į ateitį“, – susitikime I. Ruginienės klausė liberalė.
Savo ruožtu premjerė tikino, kad sprendžiant kontrabandinių balionų krizę, Vyriausybė turi ir ilgalaikę bei trumpalaikę strategiją.
„Taip, mes turime planą (spręsti balionų krizę – ELTA) ir trumpalaikį, ir ilgalaikį. Tas planas nuolatos koreguojasi ir per tuos du mėnesius atsiranda vis naujų patirčių (…). Valstybės gynimo taryba (VGT) gal ir rečiau susitinka, bet Nacionalinės saugumo komisijos (NSK) posėdžiai vyksta nuolatos“, – pabrėžė I. Ruginienė.
Akcentuoja partnerių solidarumą
Iš liberalo Simono Gentvilo kritikos dėl esą nesutelktų partnerių sulaukusi premjerė tikina – kaimyninių šalių solidarumas yra jaučiamas nuo pirmųjų hibridinės atakos dienų.
„Nuo pat pirmos dienos bendradarbiaujame su kaimynais. Nepamirškime Lenkijos solidarumo – kai mes paprašėme, jie pratęsė sienos uždarymą dviems savaitėms. Ačiū premjerui, kuris išlaikė savo pažadą. Tas kontaktas laikomas nuolatos“, – posėdžio metu kalbėjo Vyriausybės vadovė.
„Šiandien kalbėsiu su amerikiečiais ir specialiuoju pasiuntiniu – jis irgi atvyks čia, į Lietuvą. Tai tie diplomatiniai žingsniai nuo pat pirmos dienos vyksta (…). Daug informacijos apie tai suteikti negalime, tam tikri dalykai turi likti tam tikruose sluoksniuose, bet (…) visi supranta, kad hibridinis karas pirmiausia yra laimimas tik tam tikrais diplomatiniais kanalais ir solidarumu. Tą solidarumą yra išreiškusi ir Lenkija, ir Latvija, ir Estija. Lygiai taip pat ir Europos Komisija (EK) ir jos pirmininkė“, – akcentavo I. Ruginienė.
ELTA primena, kad dėl pastaruosius mėnesius į Lietuvą atskriejančių kontrabandinių balionų šauktas ne vienas NSK posėdis, Baltarusijos hibridinės atakos klausimas aptarinėjamas įvairiais formatais šalies ir tarptautiniu lygiu.
Reaguojant į vis pasikartojančius incidentus, Lietuvos Vyriausybė spalio pabaigoje nusprendė mėnesiui uždaryti Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus su Baltarusija. Tiesa, jų veikla buvo atnaujinta prieš pusantros savaitės.
