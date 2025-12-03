Ruginienė ragina vežėjus protestuoti Baltarusijos pusėje

„Vežėjai turėtų protestuoti turbūt Baltarusijos pusėje“, – žurnalistams trečiadienį sakė I. Rugienienė.
„Nes mes viską padarėme, kad mašinos judėtų. Nuo pat pirmos dienos, kai uždarėme sieną, mes aiškiai sakėme, kad leidžiame sugrįžti namo (...) vežėjams ir lietuviškam turtui“, – pridūrė ji.
Nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ prezidentas Erlandas Mikėnas trečiadienį BNS patvirtino, kad gruodžio 10 dieną vežėjai Vilniuje ketina rengti protesto akciją.
Ji organizuojama Minskui vis dar neišleidžiant lietuviškų vilkikų, nepaisant to, jog siena su Baltarusija jau atidaryta kelias savaites.
Premjerės teigimu, sulaikydama transportą Baltarusija „demonstruoja savo agresiją“ Lietuvos atžvilgiu: „Jei reiktų protestuoti, tai prieš Lukašenkos režimą.“
Anot E. Mikėno, kitą trečiadienį vilkikai nuo 10 val. iki 19 val. važiuos Gedimino prospektu, bet dar sprendžiama, ar protestuos tik „Linavos“ vežėjai, ar ir jai nepriklausantieji.
„Protestas bus, šiandien (trečiadienį – BNS) turėjome posėdį 9 val. su savivaldybės atstovais (...), leidžia mums iki 130 transporto priemonių, o kiek jų bus, dar tarsimės“, – BNS sakė „Linavos“ prezidentas.
„Nedarysime mitingo ar eitynių, bus paruošta peticija ir įteikta Vyriausybei, o galbūt ir Seimui“, – pridūrė jis.
„Gedimino prospektas bus uždarytas prie aikštės šalia Seimo ir nuo Vyriausybės iki Katedros aikštės, ten galėsime išrikiuoti vilkikus (...). Keletas mašinų bus su puspriekabėmis, – BNS sakė asociacijos viceprezidentas Olegas Tarasovas.
BNS rašė, kad premjerei Ingai Ruginienei praėjusią savaitę teigus, jog Baltarusijoje įstrigę apie 280 sunkvežimių, „Linava“ toliau tikina, kad Baltarusijoje yra apie 4 tūkst. Lietuvos transporto priemonių, iš kurių 1,25 tūkst. vilkikų.
Nepaisant atidarytos sienos, Minsko režimas lietuviškų krovininių transporto priemonių neišleidžia iš šalies ir nukreipė į specialias aikšteles, kur už kiekvieną vilkiką ar puspriekabę imamas 120 eurų dienos mokestis, o po 4 mėnesių stovėjimo Minskas žada jas konfiskuoti.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.