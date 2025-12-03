Faustas Tolkušinas – naujasis Lietuvos komercijos atašė Japonijoje

Naujuoju Lietuvos komercijos atašė Japonijoje tapo Faustas Tolkušinas, pranešė Ekonomikos ir inovacijų ministerija.
Anot jos, vadybos ir verslo administravimo išsilavinimą turintis F. Tolkušinas iki šiol dirbo agentūroje „Investuok Lietuvoje“ ir buvo atsakingas už pramonės sektorių bei naujų investuotojų pritraukimą į Lietuvą.
„Glaudesnis bendradarbiavimas su Japonija atveria kelią ir ilgalaikėms investicijoms mūsų šalyje, todėl naujajam komercijos atašė keliame tikslą sustiprinti Lietuvos ir Japonijos verslo partnerystę ir padėti Lietuvos įmonėms ieškant naujų galimybių“, – pranešime teigė ministras Edvinas Grikšas.
Ministerija BNS pranešė, kad F. Tolkušinas pakeitė trejus metus dirbusį Aleksandrą Laurinavičių.
Komercijos atašė konkurso būdu skiriamas trejiems metams, o ši pareigybė Japonijoje buvo įsteigta 2022 metais.
Valstybės duomenų agentūros duomenimis, šalių prekyba per devynis šių metų mėnesius siekė 123,8 mln. eurų. Lietuvos eksportas į Japoniją siekė 71,3 mln. eurų (lietuviškos kilmės prekių – 62,1 mln. eurų), o importas – 52,5 mln. eurų.
Nuo 2014 metų Japonijos investuotojai Lietuvoje yra įgyvendinę penkis tiesioginių investicijų projektus, kurių bendra vertė siekia beveik 136 mln. eurų, o naujų darbo vietų skaičius – 530.
