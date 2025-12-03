Lietuva priims tik dalį migrantų, už kitus planuoja susimokėti

Ministrų kabinetas trečiadienį pritarė mišriai Lietuvos solidarumo įnašo formai, pagal kurią valstybė dalį jai priskirtų migrantų priims, o likusią dalį kompensuos finansiniu įnašu, pranešė Vidaus reikalų ministerija (VRM).
Institucijos teigimu, toks sprendimas priimtas priimtas įvertinus nacionalinius pajėgumus, migracijos situaciją regione ir savivaldybių preliminarius pajėgumus priimti asmenis.
„Europos Sąjunga Lietuvai jau ne kartą parodė solidarumą ir suteikė tiesioginę paramą, ypač neteisėtos migracijos krizės metu. Solidarumas nėra formalumas – tai mūsų bendras saugumas ir abipusė atsakomybė. Mišraus modelio pasirinkimas – racionalus sprendimas, parodantis, kad galime būti solidari valstybė, išlaikydama subalansuotą ir atsakingą požiūrį“, – pranešime teigė vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius.
Asmenų perkėlimai, kuriuos planuojama vykdyti antrąjį kitų metų pusmetį, bus finansuojami iš Europos Sąjungos prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo. Už kiekvieną perkeliamą asmenį bus gaunama 10 tūkst. eurų ES paramos.
Lietuva nustatytą finansinį įnašą turėtų mokėti 2027 metais.
Lapkričio mėnesį vyko diskusijos ES Tarybos aukšto lygio solidarumo forume dėl Europos Komisijos pasiūlyto solidarumo rezervo dydžio.
Galutinis ES sprendimas dėl solidarumo rezervo sudarymo bus priimtas gruodžio 8 d. ES teisingumo ir vidaus reikalų taryboje. Solidarumo mechanizmo taikymas prasidės kitų metų viduryje.
ELTA primena, kad pernai gegužę buvo priimtas naujasis ES migracijos ir prieglobsčio paktas, kuria siekiama suvienodinti prieglobsčio prašytojų procedūras, migracijos ir grąžinimo taisykles bei sienų kontrolę. Viena iš esminių pakto nuostatų yra įpareigojimas ES valstybėms arba priimti tam tikrą kiekį migrantų. Jeigu šalis narė atsisako priimti prieglobsčių prašytojus, ji kasmet turės mokėti atitinkamą sumą į paramos fondą.
Pagal tokį principą Lietuvai per metus reikėtų priimti 158 atvykėlius arba kasmet mokėti apie 3 mln. eurų – 20 tūkst. eurų už asmenį. Nusprendus migrantus priimti, Lietuva už asmenį gautų 10 tūkst. eurų, kurie būtų skirti išlaikymo išlaidoms padengti.
