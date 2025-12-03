 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Gulbė paralyžiavo Japonijos greituosius traukinius

2025-12-03 14:02 / šaltinis: ELTA
2025-12-03 14:02

Visame pasaulyje žinomame Japonijos greitųjų traukinių „Shinkansen“ tinkle buvo sutrikęs traukinių eismas, o gaišaties priežastimi tapo gulbė.

Gyvūnų kankintojas nusitaikė į gulbę (nuotr. Eriko Ovčarenko)

Visame pasaulyje žinomame Japonijos greitųjų traukinių „Shinkansen" tinkle buvo sutrikęs traukinių eismas, o gaišaties priežastimi tapo gulbė.

0

Traukinio mašinistas šiaurės rytinėje Mijagi prefektūroje staiga pastebėjo ant bėgių esantį paukštį ir sustabdė traukinį – laimė, kad spėjo laiku, trečiadienį pranešė geležinkelio operatorius.

Gulbė nenukentėjo. Tačiau, kaip praneša Japonijos naujienų agentūra „Kyodo“, dėl to vėlavo trys greitieji traukiniai, o su jais – ir apie 1,3 tūkst. keleivių.

Japonijos traukiniai „Shinkansen“ garsėja savo greičiu, kuris siekia iki 330 kilometrų per valandą, punktualumu ir saugumu.

