Gulbė paralyžiavo Japonijos greituosius traukinius

Traukinio mašinistas šiaurės rytinėje Mijagi prefektūroje staiga pastebėjo ant bėgių esantį paukštį ir sustabdė traukinį – laimė, kad spėjo laiku, trečiadienį pranešė geležinkelio operatorius.
Gulbė nenukentėjo. Tačiau, kaip praneša Japonijos naujienų agentūra „Kyodo“, dėl to vėlavo trys greitieji traukiniai, o su jais – ir apie 1,3 tūkst. keleivių.
Japonijos traukiniai „Shinkansen“ garsėja savo greičiu, kuris siekia iki 330 kilometrų per valandą, punktualumu ir saugumu.
