Seimo etikos sargai netirs Skardžiaus pasisakymų apie LRT

Kreipimesi į Seimo Etikos ir procedūrų komisiją nurodoma, jog politikas „viešai prilygino teisėtus autorinius atlyginimus nelegaliam atlyginimų mokėjimui „vokeliuose“, taip pat „klaidingai teigė, kad LRT uždrausta komercinė veikla, skleidė nepagrįstus teiginius apie LRT vadovybės „išlaidavimą“, „neefektyvų turto valdymą“.
Taip pat nurodoma, kad jis „žemino LRT, vartodamas neetiškus išsireiškimus, formavo nepagrįstą įspūdį, jog LRT darbuotojai įdarbinami neskaidriai, nenurodydamas jokio faktinio pagrindo“.
Tyrimo pradėjimui nepritarė penki nariai, visi jie iš valdančiosios daugumos, už balsavo keturi.
Komisijos narys konservatorius Jurgis Razma prieš balsavimą sakė, kad A. Skardžius turėtų atsakingai vartoti teisinius išsireiškimus.
„Šiuo atveju, kai autorinės sutartys vadinamos „mokėjimais vokeliuose“, tai yra tikrai labai nekorektiška, apkaltinant praktiškai nepagrįstai LRT administraciją neteisėta veikla. (...) tyrimas čia reikalingas tų pasisakymų, nes vis tiek ta LRT audito tema yra jautri, o čia pereinama į tokį neteisinį, neetišką kalbėjimą“, – sakė politikas.
Tyrimo nepradėti siūliusi „aušrietė“ Daiva Žebelienė tikino, kad jos partijos kolega, kaip Audito komiteto pirmininkas, turi konstitucinę pareigą prižiūrėti valstybės institucijų valdymą, įskaitant ir LRT.
„Visi pateikti pareiškimai buvo po audito pateiktų išvadų. Tai, manau, kad tikrai nepažeidžia nieko ir tai tikrai nediskreditavimas, o atsakomybė prieš visuomenę“, – kalbėjo ji.
BNS rašė, kad parlamentas Valstybės kontrolei šių metų balandį pavedė atlikti visuomeninio transliuotojo auditą. Seimo Audito komitetui pirmininkaujantis A. Skardžius yra raginęs kolegas pritarti minėtam siūlymui.
Jo metu Valstybės kontrolė nustatė dirbančiųjų socialinių garantijų rizikas, turinio prieinamumo ir pirkimų spragas.
Rezultatai lapkričio pradžioje buvo pristatyti Seimo Audito komitete.
Taip pat šiuo metu politikai svarsto „Nemuno aušros“ ir „valstiečių“ frakcijų parengtą įstatymo projektą, kuriuo siekiama sudaryti sąlygas lengvesniam visuomeninio transliuotojo LRT direktoriaus atleidimui.
Dėl to LRT darbuotojai šią savaitę pradėjo protesto akciją, kai eteryje skelbia tylos minutes ir reikalauja politikų patraukti rankas nuo LRT.
Visuomeninio transliuotojo žurnalistai sako jaučiantys beprecedentį politikų spaudimą ir stebintys siekį užvaldyti visuomeninį transliuotoją.
Žurnalistų bendruomenė savo ruožtu žada organizuoti įvairias pilietines akcijas, apie kurias skelbs socialiniuose tinkluose, viena jų – laiškų Seimo nariams rašymas.
