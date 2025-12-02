42 Seimo opozicijos nariai prašo ekspertinio vertinimo dėl LRT vadovo atleidimą lengvinančių pataisų

Kreipimąsi dėl teisinio reguliavimo poveikio vertinimo pasirašė 42 opozicijoje dirbantys Seimo nariai iš konservatorių, Liberalų sąjūdžio ir Demokratų „Vardan Lietuvos“ frakcijų.
Opozicija prašo įvertinti, ar siūlomas teisinis reguliavimas neturės neigiamos įtakos pagrindiniams visuomeninio transliuotojo veiklos bei kitiems teisinės valstybės principams. Taip pat prašoma pateikti vertinimą, ar įstatymo projektas atitinka Europos žiniasklaidos laisvės akto nuostatas.
Be to, pasak kreipimąsi pasirašiusiųjų, Seimo Teisės departamento išvadoje nurodoma, kad įstatymo projektu siūlomas reguliavimas, kuriuo atsisakoma nuostatos, kad LRT tarybos išreikštas nepasitikėjimas generaliniu direktoriumi turi būti grindžiamas viešuoju interesu. Tačiau, teisininkų nuomone, nenurodomi jokie kiti objektyvūs pagrindai, kuriais transliuotojo taryba turėtų remtis, pareikšdama nepasitikėjimą.
„Šios siūlomos nuostatos nedera su oficialiąja Konstitucinio Teismo doktrina. Todėl prašome įvertinti ir projektu siūlomo reguliavimo atitiktį Lietuvos Konstitucijai“, – išplatintame pranešime teigia konservatorė Dalia Asanavičiūtė-Gružauskienė.
Kaip ELTA jau skelbė, siūlymas supaprastinti LRT generalinio direktoriaus atleidimo tvarką įveikė pirmąjį balsavimą Seime – įstatymo pataisos po pateikimo sulaukė parlamentarų palaikymo.
„Nemuno aušros“ ir Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijų atstovų pasiūlytas reguliavimas svarstymui į Seimo salę turėtų grįžti gruodžio 11 d. Iki tol jis bus svarstomas Seimo Kultūros komitete.
Parlamentarai pasiūlė numatyti, kad visuomeninio transliuotojo taryba LRT generalinį direktorių galėtų atleisti slaptu balsavimu, ne mažiau kaip 1/2 visų tarybos narių balsais.
Šiuo metu įstatymas numato galimybę atleisti LRT generalinį direktorių tik tuo atveju, jeigu už tokį nepasitikėjimą balsuoja ne mažiau kaip 2/3 visų tarybos narių. Beje, šis balsavimas yra atviras. Taip pat LRT taryba pareikštą nepasitikėjimą generaliniu direktoriumi turi pagrįsti viešuoju interesu.
Žiniasklaidos bendruomenė pirmadienį pranešė pradedanti savaitę truksiančias protesto akcijas, kurias vainikuos kitą savaitę prie Seimo vyksiantis mitingas. Bendruomenė reikalauja parlamentarų atmesti su LRT vadovo atleidimo tvarkos pakeitimais susijusias įstatymo pataisas.