 
Kalendorius
Gruodžio 3 d., trečiadienis
Vilnius +3°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Vidaus reikalų ministras neatmeta galimybės dėl kontrabandinių balionų įvesti ekstremalią situaciją

2025-12-03 15:17 / šaltinis: BNS
2025-12-03 15:17

Lietuvai susiduriant su kontrabandinių balionų iš Baltarusijos grėsme, vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius sako, jog yra svarstomas ir ekstremalios situacijos įvedimas.

Vladislavas Kondratovičius (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Lietuvai susiduriant su kontrabandinių balionų iš Baltarusijos grėsme, vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius sako, jog yra svarstomas ir ekstremalios situacijos įvedimas.

REKLAMA
1

„Toks siūlymas (ekstremalios situacijos įvedimas – BNS) yra. (...) Mes šiandien, faktiškai kaip teisėsaugos institucija sukūrusi jungtinę darbo grupę ir vykdant koordinuotus veiksmus, iš dalies jau vykdom tas priemones, kurios būtų vykdomos per ekstremalią situaciją“, – žurnalistams trečiadienį kalbėjo ministras. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Manyčiau, jeigu situacija nesikeis, tai mes matysim, kas liečia viešą saugumą, pasienį, mes irgi planuosim tartis su NKVC (Nacionalinių krizių valdymo centro – BNS) vadovu, ar yra galimybė ar poreikis būtent skelbti ekstremalią situaciją“, – sakė V. Kondratovičius.

REKLAMA
REKLAMA

Valdančiajai koalicijai priklausančios Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) pirmininkas europarlamentaras Aurelijus Veryga trečiadienį Žinių radijui sakė, kad Lietuvoje skelbiama ekstremali situacija „padėtų aktyvuoti intensyvesnius mechanizmus ir atrištų rankas tam tikroms institucijoms“.

REKLAMA

Vidaus reikalų ministras taip pat pabrėžė, jog trečiadienį vakare yra numatytas pokalbis su Europos Komisija dėl oro erdvės situacijos Lietuvoje.

„Aptarsim pasiūlymus mūsų ir sužinosim jų poziciją dėl mūsų pasiūlymų. (...) Ministrų taryboje Briuselyje irgi teiksim, darysim susitikimus su suinteresuotom šalim tam, kad pristatyti mūsų situaciją,  kuri iš tikrųjų yra ataka prieš Europos Sąjungą. Čia nėra taip mūsų, kaip Lietuvos oro erdvė, bet tai yra visos bendros Europos Sąjungos erdvės dalis“, – kalbėjo ministras.

REKLAMA
REKLAMA

V. Kondratovičiaus teigimu, pokalbių metu bus siūloma įvesti „asmenines sankcijas prieš tuos asmenis, kurie nesiima veiksmų tam, kad nebūtų vykdoma hibridinė ataka iš Baltarusijos pusės prieš Lietuvą ir Europos Sąjungą“.

Taip pat bus teikiamas siūlymas dėl ES sienų apsaugos agentūros „Frontex“ įtraukimo, suteikiant jai galimybes dalyvauti antidroniniuose veiksmuose.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Įgaliojimai, įrengimai ir priemonės – tai yra vienas iš artimiausių, manyčiau, Komisijos galimų darbų ir tikrai skatinsim tai pradėti, kol greičiau būtų sukurtos ir bendros Europos Sąjungos pajėgumai, kurie galėtų reaguoti į tokias hibridines grėsmes“, – sakė ministras.

Kaip anksčiau rašė BNS, V. Kondratovičius laiške vidaus reikalų ir migracijos eurokomisarui paragino Bendriją paremti į hibridinės atakos organizatorius Baltarusijoje nukreiptas sankcijas.

REKLAMA

Laiške pabrėžiama, kad Lietuva laukia EK teisėkūros pasiūlymo dėl „Frontex“ mandato peržiūros.

VRM duomenimis, šiemet užfiksuoti 599 kontrabandinių balionų ir 197 dronų įskridimai į Lietuvos oro erdvę. Šios atakos sutrikdė 320 skrydžių, paveikė 47 tūkst. keleivių ir lėmė beveik 60 valandų oro uostų uždarymų.

BNS rašė, kad kontrabandinių balionų iš Baltarusijos skrydžiai pastaraisiais mėnesiais jau keliolika kartų paveikė Vilniaus oro uosto ir kartą – Kauno oro uosto darbą.

Dėl to Vilniui kelioms savaitėms apribojus pasienio punktų su Baltarusija veiklą, Minskas atsisako išleisti šalyje registruotus vilkikus į Lietuvą.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
Durniai
Durniai
2025-12-03 15:22
Jus ne situacijas įvedinėkit,o pradekit gaudyti kontrabandininkus! Kas jums trukdo tai daryt?kas?
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (1)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų