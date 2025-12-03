Vidaus reikalų ministras neatmeta galimybės dėl kontrabandinių balionų įvesti ekstremalią situaciją

„Toks siūlymas (ekstremalios situacijos įvedimas – BNS) yra. (...) Mes šiandien, faktiškai kaip teisėsaugos institucija sukūrusi jungtinę darbo grupę ir vykdant koordinuotus veiksmus, iš dalies jau vykdom tas priemones, kurios būtų vykdomos per ekstremalią situaciją“, – žurnalistams trečiadienį kalbėjo ministras.
„Manyčiau, jeigu situacija nesikeis, tai mes matysim, kas liečia viešą saugumą, pasienį, mes irgi planuosim tartis su NKVC (Nacionalinių krizių valdymo centro – BNS) vadovu, ar yra galimybė ar poreikis būtent skelbti ekstremalią situaciją“, – sakė V. Kondratovičius.
Valdančiajai koalicijai priklausančios Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) pirmininkas europarlamentaras Aurelijus Veryga trečiadienį Žinių radijui sakė, kad Lietuvoje skelbiama ekstremali situacija „padėtų aktyvuoti intensyvesnius mechanizmus ir atrištų rankas tam tikroms institucijoms“.
Vidaus reikalų ministras taip pat pabrėžė, jog trečiadienį vakare yra numatytas pokalbis su Europos Komisija dėl oro erdvės situacijos Lietuvoje.
„Aptarsim pasiūlymus mūsų ir sužinosim jų poziciją dėl mūsų pasiūlymų. (...) Ministrų taryboje Briuselyje irgi teiksim, darysim susitikimus su suinteresuotom šalim tam, kad pristatyti mūsų situaciją, kuri iš tikrųjų yra ataka prieš Europos Sąjungą. Čia nėra taip mūsų, kaip Lietuvos oro erdvė, bet tai yra visos bendros Europos Sąjungos erdvės dalis“, – kalbėjo ministras.
V. Kondratovičiaus teigimu, pokalbių metu bus siūloma įvesti „asmenines sankcijas prieš tuos asmenis, kurie nesiima veiksmų tam, kad nebūtų vykdoma hibridinė ataka iš Baltarusijos pusės prieš Lietuvą ir Europos Sąjungą“.
Taip pat bus teikiamas siūlymas dėl ES sienų apsaugos agentūros „Frontex“ įtraukimo, suteikiant jai galimybes dalyvauti antidroniniuose veiksmuose.
„Įgaliojimai, įrengimai ir priemonės – tai yra vienas iš artimiausių, manyčiau, Komisijos galimų darbų ir tikrai skatinsim tai pradėti, kol greičiau būtų sukurtos ir bendros Europos Sąjungos pajėgumai, kurie galėtų reaguoti į tokias hibridines grėsmes“, – sakė ministras.
Kaip anksčiau rašė BNS, V. Kondratovičius laiške vidaus reikalų ir migracijos eurokomisarui paragino Bendriją paremti į hibridinės atakos organizatorius Baltarusijoje nukreiptas sankcijas.
Laiške pabrėžiama, kad Lietuva laukia EK teisėkūros pasiūlymo dėl „Frontex“ mandato peržiūros.
VRM duomenimis, šiemet užfiksuoti 599 kontrabandinių balionų ir 197 dronų įskridimai į Lietuvos oro erdvę. Šios atakos sutrikdė 320 skrydžių, paveikė 47 tūkst. keleivių ir lėmė beveik 60 valandų oro uostų uždarymų.
BNS rašė, kad kontrabandinių balionų iš Baltarusijos skrydžiai pastaraisiais mėnesiais jau keliolika kartų paveikė Vilniaus oro uosto ir kartą – Kauno oro uosto darbą.
Dėl to Vilniui kelioms savaitėms apribojus pasienio punktų su Baltarusija veiklą, Minskas atsisako išleisti šalyje registruotus vilkikus į Lietuvą.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.