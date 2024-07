Amy Winehouse mirties metinės: per trumpą gyvenimą paliko ryškų pėdsaką

Amy Winehouse buvo prisiminta jos mirties metinių proga.

Fondas „Amy Winehouse“ buvo įsteigtas dainininkės ir dainų autorės atminimui netrukus po jos mirties 2011 m., kai jai buvo 27 metai. Labdaros organizacija teigia, kad jos tikslas – įkvėpti jaunus žmones, stiprinti jų savigarbą ir atsparumą.

Kartu su Amy nuotrauka fondo socialiniuose tinkluose paskelbtame pranešime buvo minimos tryliktosios jos mirties, kuri siejama su apsinuodijimu alkoholiu, metinės.

„Amy mirė 2011 m. liepos 23 d. Praėjo 13 metų, o Amy šviesa dega kaip niekada ryškiai. Jos palikimas tęsiasi per jos muziką, mūsų darbą su jaunimu ir mūsų širdyse“, – rašo jie.

Įrašu šia proga taip pat pasidalinta oficialioje Amy „Instagram“ paskyroje. Jame buvo įdėta keletas nespalvotų „Brit Award“ laureatės nuotraukų.

„14.09.1983 – 23.07.2011. Amžinai mūsų širdyse. Šią savaitę kartu su mumis švęskite ir prisiminkite mirusią, didžiąją Amy Jade Winehouse“, – teigiama įraše.

Ilgisi gerbėjai

Gerbėjai taip pat pagerbė jubiliejaus proga, o vienas iš jų „X“, anksčiau žinomame kaip „Twitter“, parašė:

„Per anksti mirė. Trūksta tavęs ir tavo nuostabaus balso.“

Kitas dalijosi mintimis: „Per anksti. Neprilygstamas talentas.“

Amy palikimą sudaro 2006 m. išleistas topų viršūnėse atsidūręs albumas „Back to Black“, taip pat tokie singlai kaip „Rehab“, „Tears Dry on Their Own“ ir „Love Is a Losing Game“. Ji taip pat prisimenama dėl to, kad dainavo Marko Ronsono dainą „Valerie“.

Praėjus daugiau nei dešimtmečiui nuo jos mirties, balandžio mėnesį pasirodė dokumentinis filmas „Amy“ (2015 m.), o visai neseniai – biografinis filmas „Back to Black“ (2024 m.). Pastarajame ją įkūnijo aktorė Marisa Abela.