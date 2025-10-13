Paaiškėjo, kokį palikimą gaus mirusios garsios aktorės vaikai: sumos atima žadą

Nors mirties priežastis kol kas neatskleidžiama, artimi šaltiniai teigia, kad pastaraisiais metais aktorė vis labiau traukėsi iš viešumos. Jos paskutinis pasirodymas viešame renginyje įvyko prieš daugiau nei metus, kai ji apsilankė Beverly Hills restorane „Mr Chow“ išskirtinėje vakarienėje, kurią surengė Thom Browne ir Saks Fifth Avenue, pranešė Daily Mail.
Tuomet Keaton vilkėjo languotą kostiumą, plačią diržo sagtį ir juodą fedora stiliaus skrybėlę. Ji atrodė puikiai nusiteikusi – pozavo nuotraukoms su svečiais, keldama šampano taurę.
Tą patį rudenį ji pasirodė New York Fashion Week podiumo renginyje, kai Ralph Lauren pristatė naujausią kolekciją, o kitą dieną ją pastebėjo US Open teniso turnyre, palaikančią Coco Gauff.
Pablogėjo sveikata
Tačiau, kaip pasakoja artimas šeimos draugas, aktorės sveikata staiga pablogėjo.
„Jos būklė suprastėjo labai greitai, ir tai buvo širdį draskantis išbandymas visiems, kurie ją mylėjo“, – sakė jis. – „Tai buvo visiškai netikėta – juk Diane visada pasižymėjo stiprybe ir gyvybingumu.“
Paskutiniais mėnesiais Keaton laiką leido tik su artimiausiais šeimos nariais, kurie nusprendė išlaikyti viską labai privačiai.
Vos prieš devynis mėnesius aktorę buvo galima pamatyti apsipirkinėjančią Brentwoode, netoli jos svajonių namų, kuriuose ji buvo pasiryžusi gyventi iki gyvenimo pabaigos. Tačiau po trijų mėnesių šis namas netikėtai buvo parduotas.
Diane buvo žinoma kaip dizaino ir architektūros entuziastė – ji pati parašė knygą „The House That Pinterest Built“, kurioje aprašė aštuonerius metus trukusį savo namų rekonstrukcijos procesą.
Šį namą ji įsigijo po ilgo ieškojimo, o jo įkvėpimu tapo vaikystės pasaka „Trys paršiukai“ – Keaton svajojo gyventi „trečiojo paršiuko mūriniame name“.„Aš visada žinojau, kad užaugusi gyvensiu mūriniame name“, – rašė ji.
2024 m. pradžioje Keaton nusprendė parduoti šį penkių miegamųjų, septynių vonios kambarių namą už 29 milijonus dolerių.
Aktorė yra sakiusi, kad nuolat ieškojo vietos, kur galėtų pasilikti ilgam: „Man visada patiko namų sąvoka, bet kažkas manyje neleidžia ilgai užsibūti vienoje vietoje. Ir vis dėlto – tai, matyt, yra teisinga, nes aš tai dievinu.“
Iki pat paskutinių mėnesių Keaton laikėsi įprastos rutinos – mėgo pasivaikščiojimus su savo šunimi po Brentwoodo apylinkes.
„Ji buvo visada paslaugi, linksma ir kalbi. Visada dėvėdavo skrybėlę ir akinius nuo saulės – nesvarbu, koks oras. Ji kalbėdavosi su savo šunimi kaip su žmogumi. Diane buvo ekscentriška, bet nepaprastai žavi – turėjo tą senosios Holivudo elegancijos aurą“, – pasakojo kaimynai.
Įspūdingas palikimas
Po jos mirties pasaulis neteko ne tik kino legendos, bet ir vienos turtingiausių aktorių – jos turtas vertinamas daugiau nei 100 milijonų dolerių.
Didžiąją dalį šios sumos sudaro nekilnojamojo turto investicijos, kurios dažnai buvo itin sėkmingos:
2004 m. ji Laguna Beach nupirko namą už 7,5 mln. dolerių, o po dvejų metų pardavė už 12,75 mln.
2012 m. įsigijo Pacific Palisades rezidenciją už 5,6 mln., o 2016 m. pardavė už 6,9 mln.
2018 m. Tucsone, Arizonoje pirko namą už 1,5 mln., o 2020 m. pardavė už 2,6 mln.
Keaton niekada nebuvo ištekėjusi, tačiau įsivaikino du vaikus – dukrą Dexter ir sūnų Duke, kuriuos augino viena. Tikėtina, kad būtent jie paveldės didžiąją dalį jos turto.
Diane Keaton buvo aktorė, kuri pavertė filmus nemirtingais – nuo garsiosios frazės „La-dee-da“ filme „Annie Hall“, iki jautraus vaidmens kaip Kay Adams „Krikštatėvyje“.
Ji liks atmintyje kaip viena charizmatiškiausių ir autentiškiausių Holivudo ikonų.
