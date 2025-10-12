Plinta pas Diane Keaton vykusių medikų skambučio įrašas: ištarti žodžiai veria širdį

Keaton pelnė „Oskarą“ už novatorišką vaidmenį Woody Alleno filme „Annie Hall“, kuriame jos personažas tapo žinomas dėl vyriško stiliaus įkvėptos aprangos.
Netektis
TMZ praneša, kad šeštadienį iš savo namų Los Andželo apylinkėse Diane Keaton išvežta greitosios pagalbos automobiliu ir mirė.
Portalas gavo 911 skambučio įrašą iš Diane namų, kuriame girdėti „Gelbėjimo komanda 19, žmogus gulintis“, prieš tai, kai dispečerė pasako jos adresą.
Los Andželo ugniagesių departamentas (LAFD) teigia, kad šeštadienį 8:08 ryto atvyko į Diane namus, o greitosios pagalbos automobilis vieną asmenį nuvežė į vietinę ligoninę.
Šaltiniai sakė, kad tas asmuo, kuris buvo greitosios pagalbos automobilyje, buvo Diane.
Ji taip pat buvo nominuota „Oskarui“ už vaidmenis filmuose „Kažkas turi nusileisti“ (Something’s Gotta Give), „Marvino kambarys“ (Marvin’s Room) ir „Reds“, skelbė dailystar.co.uk.
Per savo karjerą aktorė buvo apdovanota ne tik „Oskaru“, bet ir BAFTA, keliais „Auksiniais gaubliais“, taip pat buvo nominuota dviem „Emmy“ ir vienam „Tony“ apdovanojimui.
Nors Diane Keaton niekada neištekėjo, jos meilės gyvenimas buvo susijęs su žinomais Holivudo aktoriais – Woody Allenu, savo kolega iš „Krikštatėvio“ Al Pacino ir Warrenu Beatty.
50 metų amžiaus ji tapo mama, įsivaikinusi du vaikus. Apie motinystę po tėvo netekties ji sakė:„Motinystė visiškai mane pakeitė. Tai turbūt pati nuolankiausia patirtis, kokią esu kada nors išgyvenusi.“
Kalbėdama apie sprendimą likti neištekėjusia, Diane 2019 metais žurnalui PEOPLE sakė: „Šiandien pagalvojau, kad esu vienintelė iš savo kartos aktorių, kuri visą gyvenimą liko vieniša moteris.“
Ir pridūrė: „Labai džiaugiuosi, kad neištekėjau. Esu keistuolė. Atsimenu, kai mokiausi vidurinėje, prie manęs priėjo vaikinas ir pasakė: „Vieną dieną tu būsi gera žmona.“ O aš pagalvojau: „Aš nenoriu būti žmona. Ne.“
Diane Keaton mirė Kalifornijoje, o daugiau detalių apie jos mirtį kol kas nepateikiama. Artimieji prašo privatumo šiuo sunkiu metu.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!