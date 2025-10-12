Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas

Skaudi netektis: mirė lengvosios atletikos legenda, Europos čempionas

2025-10-12 20:51 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-12 20:51

Mirė lengvosios atletikos legenda – Europos čempionas ir treneris Kęstutis Šapka.

Mirė lengvosios atletikos legenda – Europos čempionas ir treneris Kęstutis Šapka.

3

Apie tai pranešė Lengvosios atletikos federacijos atstovai.

„Su giliu liūdesiu pranešame, kad eidamas 76-us gyvenimo metus mirė Kęstutis Šapka, puikus šuolininkas, treneris, teisėjas.“

Kęstutis Šapka gimė Vilniuje 1949 m. lapkričio 15 d. 1977 m. baigė Vilniaus pedagoginį institutą. Nuo 1977 m. dirbo treneriu. 1991-1997 m. buvo Lietuvos lengvosios atletikos rinktinės vyriausiasis treneris, nuo 2002 m. respublikinio olimpinio sporto centro ir Vilniaus olimpinio sporto centro lengvosios atletikos treneris-sporto dėstytojas.

Lietuvos čempionatuose laimėjo keturis aukso medalius: šuolyje į aukštį 1969, 1970 ir 1973 metais, šuolyje į tolį 1969 metais. Lietuvos uždarų patalpų čempionu tapo du kartus: šuolyje į aukštį 1974 metais, 45 m barjeriniame bėgime 1973 metais, 1972 ir 1974 metais nugalėjo SSRS čempionatuose.

Europos šuolio į aukštį čempionas (1971 m., Helsinkis; 2,20 m) ir vicečempionas (1974 m. Roma; 2,25 m). Europos uždarų patalpų čempionatuose 1974 metais iškovojo aukso, o 1972 metais sidabro medalius. 1972 metais dalyvavo XX olimpinėse žaidynėse Miunchene.

Nuo 1969 iki 1974 metų 8 kartus gerino Lietuvos šuolio į aukštį rekordą – nuo 2.10 m iki 2.25 m. Po to Lietuvos rekordininku tapo žymiausias Kęstučio auklėtinis Rolandas Verkys.

Pirmasis SSRS pradėjo naudoti šuolio į aukštį nugara techniką. Teisėjavo XXII olimpinėse žaidynėse (1980 m. Maskva).

Apdovanotas Lietuvos tautinio olimpinio komiteto Olimpine žvaigžde (2009 m.).

„Skaudžią netekties valandą giliai užjaučiame Velionio šeimą, artimuosius, draugus, visus lengvaatlečius“, – rašė federacijos atstovai.

Atsisveikinimas trečiadienį, spalio 15 d., nuo 17 val. laidojimo namų „Nutrūkusi styga” 1 salėje (Vilnius, Ąžuolyno g. 10). Urna išnešama ketvirtadienį 12.30 val.

