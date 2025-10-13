Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės

Sting sugrįžta į Lietuvą: atskleidė, kur ir kada surengs koncertą

2025-10-13 09:59
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-13 09:59

Net 17 „Grammy“ apdovanojimų laureatas Sting oficialiai paskelbė apie naują savo pasaulinio turo „STING 3.0“ koncertą Lietuvoje. Skelbiama, kad legendinis britų atlikėjas ir grupės „The Police“ lyderis pasirodys 2026 m. birželio 23 d. Vilniaus Kalnų parke.

Sting (nuotr. SCANPIX)

Net 17 „Grammy" apdovanojimų laureatas Sting oficialiai paskelbė apie naują savo pasaulinio turo „STING 3.0" koncertą Lietuvoje. Skelbiama, kad legendinis britų atlikėjas ir grupės „The Police" lyderis pasirodys 2026 m. birželio 23 d. Vilniaus Kalnų parke.

0

Bilietus į Stingo koncertą visose „Bilietai.lt“ kasose ir internete www.bilietai.lt bus galima įsigyti nuo šio penktadienio (spalio 17 d.) 10:00 val. ryto. Dviem dienomis anksčiau, nuo trečiadienio, 10:00 val. ryto įsigyti bilietus į renginį galės ir „Live Nation Lietuva“ klubo nariai. Užsiregistruoti į „Live Nation Lietuva“ klubą galima čia: www.livenation.lt

TAIP PAT SKAITYKITE:

Sting – Shape of My Heart

Vilniaus Kalnų parke scenoje Stingą lydės ilgalaikis kūrybinis bendražygis, gitaros virtuozas Dominic Miller bei energingasis būgnininkas Chris Maas (Mumford & Sons, Maggie Rogers). Gerbėjai turės unikalią galimybę išgirsti atlikėjo ryškiausius kūrinius ir retai gyvai atliekamas dainas iš jo beveik penkis dešimtmečius trunkančios karjeros.

Šis turas jau sulaukė didžiulės sėkmės Šiaurės Amerikoje – daugelis koncertų išparduoti akimirksniu, o žiniasklaida negaili liaupsių:

„Tai buvo vienas tų vakarų – pasaulinio lygio pasirodymas intymioje erdvėje, apie kurį kalbama dar daugelį metų.“ – „Oakland Press“. „Stingas šiame ture sujungia charizmą, intelektą ir muzikinį rafinuotumą.“ – „USA Today“. „Jo balsas vis dar toks pat stiprus, jis tebėra vienas geriausių visų laikų bosistų ir tikras scenos meistras.“ – „Consequence“

Sting – Desert Rose 

„STING 3.0“ pasaulinis turas – tai naujas kūrybinis etapas, kuriame Stingas pristato savo garsiausius kūrinius nauju, trijų atlikėjų ansamblio formatu. Šis projektas įkvėpė ir naują dainą „I Wrote Your Name (Upon My Heart)”, kurią įrašyti padėjo net keturis „Grammy“ apdovanojimus pelnęs garso inžinierius Robert Orton. Kūrinys išleistas „Cherrytree Music Company” ir „Interscope Records” įrašų kompanijose.

Taip pat, pasirodė ir naujas koncertinis albumas „STING 3.0 LIVE“, kuriame skamba tokie hitai kaip „Be Still My Beating Heart“ (iki šiol niekada neišleista gyva versija) ir legendinė „Fragile“. Albumas pasiekiamas skaitmeniniu formatu, CD ir vinilo plokštelėje.

Sting – Englishman In New York 

Stingo turo „STING 3.0“ koncertą Vilniaus Kalnų parke pristato didžiausias Baltijos šalių koncertų rengėjas „Live Nation Lietuva“.

