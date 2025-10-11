Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės

Komikė Vita Žiba atšventė jubiliejų: šventėje – žinomi veidai ir drag karalienės

2025-10-11 14:53 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-11 14:53

Rugsėjo 23-ąją savo 30-ąjį gimtadienį šventė žinoma Lietuvos komikė Vita Žiba. Moteris parodė ir šventės kadrus, kuriuose – kiti garsūs žmonės ir drag karalienės.

Vita Žiba (nuotr. asm. archyvo ir nuotr. Instagram)
10

Rugsėjo 23-ąją savo 30-ąjį gimtadienį šventė žinoma Lietuvos komikė Vita Žiba. Moteris parodė ir šventės kadrus, kuriuose – kiti garsūs žmonės ir drag karalienės.

Gimtadienio nuotraukomis Vita pasidalijo Instagram paskyroje, jomis sutiko pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

Vita Žiba
(10 nuotr.)
(10 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Vita Žiba

Užfiksuoti žinomi žmonės

Prieraše moteris dėkojo šventėje dalyvavusioms drag karalienėms Edmai ir Aurai More:

TAIP PAT SKAITYKITE:

„30 palydėta su nerealiausiomis @edmaedmund ir @auramore_official. Neįsivaizduoju, kas geriau nei Jūs pakurtų vakarėlį.

Keletas kadrų iš šventės su artimiausiais.“

Vitos gimtadienio šventėje dalyvavo ir kiti komikų bendruomenės atstovai: Nedas Zimantas, Goda Ančiukaitytė, Deividas Vizgirda, Miglė Miglinaitė, Kristupas Šileika.

 

