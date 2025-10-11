Komikė Vita Žiba atšventė jubiliejų: šventėje – žinomi veidai ir drag karalienės

Gimtadienio nuotraukomis Vita pasidalijo Instagram paskyroje, jomis sutiko pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
Užfiksuoti žinomi žmonės
Prieraše moteris dėkojo šventėje dalyvavusioms drag karalienėms Edmai ir Aurai More:
„30 palydėta su nerealiausiomis @edmaedmund ir @auramore_official. Neįsivaizduoju, kas geriau nei Jūs pakurtų vakarėlį.
Keletas kadrų iš šventės su artimiausiais.“
Vitos gimtadienio šventėje dalyvavo ir kiti komikų bendruomenės atstovai: Nedas Zimantas, Goda Ančiukaitytė, Deividas Vizgirda, Miglė Miglinaitė, Kristupas Šileika.
