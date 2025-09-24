Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Vita Žiba išklojo atvirai: „Esu balsas visų, kurios nukentėjo nuo su***tų padugnių“

2025-09-24 10:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-24 10:55

TV3 televizijos laidos „Soliariumas“ vedėja ir komikė Vita Žiba rugsėjo 23-ąją mini 30-ąjį gimtadienį. Šia ypatinga proga ji atvirai prabilo apie jau įgyvendintas svajones bei būsimus planus.

TV3 televizijos laidos „Soliariumas" vedėja ir komikė Vita Žiba rugsėjo 23-ąją mini 30-ąjį gimtadienį. Šia ypatinga proga ji atvirai prabilo apie jau įgyvendintas svajones bei būsimus planus.

2

Socialinio tinklo „Instagram“ paskyroje Vita pasidalijo nuoširdžiu įrašu, kuriuo sutiko pasidalyti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

Atviras įrašas

„30m. Atsimenu, kai mamai suėjo 30 ir ji gavo atvirutę iš draugės, kur buvo parašyta: „Nuo 30-ies gyvenimas tik prasideda“. Pamačiau ir galvojau: jo, jo, guoskit save atvirutėm, senos tarkos.

30, netekėjus, be vaikų, su trenktu šunim, nuomojamam bute. Bet su mylimu darbu. Per 4,5 metų pasistačiau sau tai, ką svajojau nuo mažens – turėti viešą balsą, kad galėčiau kovot su neteisybę, kurią jausdavau, nes gimiau mergaitė. Ir dabar būnant 30-ies, galiu tai įgyvendinti – negaunu mažesnės algos nei vyrai, surenku ne ką mažiau į savo renginius, dirbu darbą, kurį per visą gyvenimą lytinis organas žino, kiek kartų girdėjau, kad yra ne moterims.

Ir turiu galimybę išnaudoti viešumą būnant balsu visų, kurios nukentėjo nuo su***tų padugnių, nesugebančių nulaikyti rankų prie savęs.

Išmokau ir dealinti su savimi, daug žmonių vis sako, kad sužibėjau, bet čia yra 3,5 metų darbo su galva psichoterapijoj ir 1,5 metų su Tomu, kuris padėjo man atsiskleisti kaip moteriai, suteikė saugią erdvę būti su visomis savo savybėmis.

Nuo visiškos savivertės nebuvimo, paskutiniais metais išmokau brėžti po truputį ribas ir priimti save. Bet dar daug mokytis.

Iki 40-ies linkiu sau išmokti tvirčiau pastovėti už save, atskirti grūdus nuo pelų, skirti daugiau meilės sau, susigydyt tą ji**ną depresiją iki galo, nebesigėdyt, kai žmonės pagiria, o kai užaugsiu ir dar labiau sustiprėsiu kaip komikė – pasidaryti show arenoje.

Esu dėkinga draugams, šeimai, mylimajam ir komikams už palaikymą. Ir visiems, kas matėt kaip augu nuo pirmųjų show iki dabar, kas klausot, stebit, ateinat – esu dėkinga Jums. Nu ir ką, pasimatysime naujame ture jau nuo sausio mėnesio“, – rašė Vita Žiba.

