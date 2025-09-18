Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > TV

Žemaitaičio galvos turinį išjuokę humoristai: „Pas jį tiesiog iš kino teatro prikišta popkornų“

2025-09-18 11:45 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-18 11:45

Satyrinė TV3 laida „Soliariumas“ kiekvieną trečiadienį leidžiasi į karščiausių savaitės įvykių aptarimą, o savo įspūdžiais ir pastebėjimais čia dalijasi žinomi pramogų pasaulio žmonės humoristai – Justinas Jankevičius, Vita Žiba, Mantas Grimalis ir scenaristas Aidas Puklevičius.

Kaip ir kaskart jie aptarė ir žiniasklaidoje pasirodžiusias juokingas bei dviprasmiškas antraštes ir linksmai pažvelgė į portalo tv3.lt straipsnį „Kas yra Žemaitaičio galvoje?“ – ekspertus gąsdina naujieji ministrai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Simpatijos Remigijui Žemaitaičiui nerodė

Panašu, kad partijos „Nemuno aušra“ lyderis nesimpatizuoja nė vienam laidos vedėjui ir šie itin kritiškai atsiliepė apie šį politiką, taip išreikšdami ir politines savo pažiūras.

„Ten yra siūlas ir, kai jį nukerpi, ausys nukrenta“, – pirmasis pradėjo komikas Mantas Grimalis.

Dar aršiau R. Žemaitaičio galvos turinį įvertino komedijos meistrė Vita Žiba.

„Pas jį tiesiog iš kino teatro prikišta popkornų – pusė saldžių, pusė sūrių“, – juokėsi ji ir sulaukė M. Grimalio papildymo: „Pas jį tik tas galiukas, kur neišsprogęs popkornų, kur nervina ir springsta gerklėje, toks ech.“

Neatsiliko ir scenaristas Aidas Puklevičius, prisiminęs ankstesnę politiko šukuoseną.

„Aš dar manau, kad R. Žemaitaičio galvoje gali būti likusios visos garbanėlės, kurias kažkada turėjo. Tik jos pasikeitė ir ten, kur buvo tiesios šaknelės, jos išaugo į viršų, o garbanėlės sulindo į vidų“, – svarstė A. Puklevičius.

Ką apie R. Žemaitaitį pridūrė humoristas Justinas Jankevičius žiūrėkite straipsnio viršuje.

„Soliariumas“ – kiekvieną trečiadienį, 19.30 val. per TV3.

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE:

