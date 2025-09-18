Žemaitaičio galvos turinį išjuokę humoristai: „Pas jį tiesiog iš kino teatro prikišta popkornų“

Kaip ir kaskart jie aptarė ir žiniasklaidoje pasirodžiusias juokingas bei dviprasmiškas antraštes ir linksmai pažvelgė į portalo tv3.lt straipsnį „Kas yra Žemaitaičio galvoje?“ – ekspertus gąsdina naujieji ministrai.
Simpatijos Remigijui Žemaitaičiui nerodė
Panašu, kad partijos „Nemuno aušra“ lyderis nesimpatizuoja nė vienam laidos vedėjui ir šie itin kritiškai atsiliepė apie šį politiką, taip išreikšdami ir politines savo pažiūras.
„Ten yra siūlas ir, kai jį nukerpi, ausys nukrenta“, – pirmasis pradėjo komikas Mantas Grimalis.
Dar aršiau R. Žemaitaičio galvos turinį įvertino komedijos meistrė Vita Žiba.
„Pas jį tiesiog iš kino teatro prikišta popkornų – pusė saldžių, pusė sūrių“, – juokėsi ji ir sulaukė M. Grimalio papildymo: „Pas jį tik tas galiukas, kur neišsprogęs popkornų, kur nervina ir springsta gerklėje, toks ech.“
Neatsiliko ir scenaristas Aidas Puklevičius, prisiminęs ankstesnę politiko šukuoseną.
„Aš dar manau, kad R. Žemaitaičio galvoje gali būti likusios visos garbanėlės, kurias kažkada turėjo. Tik jos pasikeitė ir ten, kur buvo tiesios šaknelės, jos išaugo į viršų, o garbanėlės sulindo į vidų“, – svarstė A. Puklevičius.
