Vita Žiba nepraleido pro akis Merūno nelaimės: „Prie skęstančio laivo laimingesnis“

Šį trečiadienį TV3 eteryje televizijos žiūrovų nuotaiką bandys pakelti satyrinė aktualijų laida „Soliariumas“, vėl apžvelgsianti karščiausius šalies įvykius ir pletkus per juoko ir humoro prizmę. Laidos vedėjams pro akis neprasprūdo praėjusią savaitę žinomą šalies solistą Merūną Vitulskį ir jo šeimą ištikusi nelaimė Kuršių mariose.
Su laivu plaukioję Vitulskiai su draugais buvo priversti šokti į vandenį, nes šis pradėjo netikėtai grimzti į dugną.
Laive tuo metu buvo šeši suaugę ir keturi vaikai
„Ačiū Dievui, kad visi turėjom gelbėjimosi liemenes. Bet vaikai buvo šoke – vieni verkė, kiti nesuprato, kas vyksta. Dar prieš kelias minutes jiems sakiau: „Nesušlapkit batų, saugokit kojytes.“ O po kelių akimirkų jau rėkiu: „Šokit visi su rūbais į vandenį!“ – po patirto šoko ir laimingai pasibaigusios dienos portalui tv3.lt pasakojo M. Vituslkis.
Kadangi viskas baigėsi laimingai, laidos „Soliariumas“ vedėja, komikė Vita Žiba į viską pažvelgė pro lengvos ironijos prizmę ir pakomentavo M. Vitulskio socialiniuose tinkluose įkeltą nuotrauką, kurioje jis neatrodė itin sutrikęs.
Diskusija apie Merūną Vitulskį:
„Bet koks nuliūdęs Merūnas nuotraukoje toje kitoje, nes šalia laivo jis laimingesnis, prie skęstančio laivo laimingesnis nei įprastame pokalbyje su mikrofonu“, – laidos metu parodytą koliažą komentavo V. Žiba.
Į šią situaciją Justinas Jankevičius taip pat žvelgė per pozityvo prizmę.
„Ko nebūti laimingam, jis plūduriuoja geriau nei tas laivas“, – šyptelėjo humoristas.
„Ir tai tik dar kartą įrodo, kad žmogus yra visų stipriausias“, – judviejų linksmą diskusiją reziumavo scenaristas Aidas Puklevičius.
Pagalba atskubėjo laiku
Laimė, dar prieš įvykį laivas praplaukė pro tėvą su sūnumi, kurie plaukė į Nidą nuvežti bulvių broliui.
„Jie patys pasakojo, kad matė mūsų gražų raudoną laivą ir po kelių minučių pastebėjo, kad užpakalis jau po vandeniu. Tuomet jie metėsi ant gazo, atplaukė ir pirmiausia paėmė vaikus.“
Nors žmonės liko sveiki, daiktų išgelbėti nepavyko.
„Telefonai, meškerės, iPad’ai – viskas dugne. Visi daiktai peršlapo. Tik vienas mano telefonas šiandien dar stebuklingai veikia“, – sakė dainininkas, pridurdamas, kad telefoną, deja, teks keisti.
Laidos „Soliariumas“ epizodą apie M. Vitulskį žiūrėkite straipsnio pradžioje.
