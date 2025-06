Merūno Vitulskio karjeroje – netikėtas posūkis: „Priėmiau kaip ženklą pabandyti“

Dar daugiau juoko viskam prideda ir faktas, kad šio įvykio režisieriaus pareigų ėmėsi Mantas Vaitiekūnas. Trijulės debiutas jau visai čia pat – liepos 27 dieną, Palangos koncertų salėje. Vėliau su komiškais pasvarstymais apie tai, ko geriau nesakyti savo antroms pusėms ir dėl to gyventi nepalyginamai ramiau, jie gastroliuos ir po kitus Lietuvos miestus. Visai gali būti, jog po to, ką premjeroje išgirs jų žmonos, jau bus likę vieniši...

Netikėtas posūkis

Kad Merūnui nesvetimos įvairios ir net pačios garsiausios pasaulio operos scenos – niekam ne paslaptis. Vis tik užkulisiuose bei socialiniuose tinkluose jis garsėja kaip nepaprastai gerą humoro jausmą turintis dviejų sūnų tėtis ir pareigingas, mylintis savo ilgametę žmoną Eriką sutuoktinis. Galima daryti išvadą, jog M. Vitulskis puikiai žino sėkmingos, ilgos santuokos taisykles – ką sakyti žmonai ir kada patylėti.

„Tai mano debiutas kiek kitokio, naujo žanro scenoje. Ne santuokos žanre, bet teatro komedijos spektaklyje – tikrai. Sulaukęs pasiūlymo iš kūrėjų, tai priėmiau kaip ženklą pabandyti, nes jau kurį laiką buvau kviečiamas į humoristinius projektus. Kvietimų ypač padaugėjo po „Pralaužk vieną šaltą“ roast‘ų, kuriuose žiūrovai išvydo mane ne tik kaip operos dainininką, bet ir kaip savą bičą, mokantį paskrudinti ne tik garsius kolegas, bet ir save patį. Tai, pagalvojau, gal dar pasijuokime iš savęs, kitų ir iš paprasto gyvenimo?“, – šypsosi garsusis tenoras.

Komedijos kūrėjai net stebisi, kaip puikiai sutapo Merūno ir M. Repšio duetas. Niekas nesitikėjo, kad jiedu tapos dar ir tokiais gerais bičiuliais.

„Geriau pagalvojus, ar galėjo būti kitaip? Juk du savo amato meistrai susijungia dėl bendro tikslo. Kuo tai baigsis – pamatysime scenoje. Arba jau po gastrolių, kai turėsime tiek užkulisinių istorijų, kad gimtų spektaklio tęsinys“, – sako daugybę Teatro bei TV vaidmenų pats sukūręs, o dabar patogiai režisieriaus kėdėje įsitaisęs M. Vaitiekūnas.

„Tik nesakyk žmonai“ vaizduojamos nutrūktgalviškos ir vienoje jaukiausių vyriškų vietų – garaže – gimstančios situacijos bus puikiai atpažįstamos bei artimos daugeliui lietuvių vyrų. Ir tokios, apie kurias bent per mikroskopinį plyšį jau ilgai svajoja žvilgtelti jų antrosios pusės. Nes ten vyrų Šventovė. Vieta, kur yra vietos tik paslaptingiems pokalbiams apie jas, bet ne joms pačioms.

„Garažiukas nuo senų senų laikų dažnam lietuviui buvo buities, priverstinių pareigų namie užuovėja, lyg laisvės ir nepriklausomybės oazė, todėl mes, vyrai, tik ten tampame tikri, atviri iki pat kaulų smegenų, be jokių kaukių. Garažuose vyksta stebuklingi dalykai, dėl kurių vienas vyras kito niekada neteisia ir niekas ant nieko dėl nieko nepyksta. Rojus“, – pasakoja M. Repšys.

Jis su Merūnu spektaklyje taps Dareliu ir Marčiumi. Vyrukai susitinka Darelio garaže – tai jų pabėgimo vieta nuo šeimos ir kasdienybės. Palaikomi alaus ir tylos, vyrai pradeda simbolinę „techninę apžiūrą“: aptaria darbus, savo draugystę ir hobius. Marčius tradiciškai atsiveria apie problemas savo ir ilgametės draugės santykiuose. Darelis taip pat išgyvena emocinį atsiribojimą nuo šeimos, ką dar labiau paaštrina netikėta naujiena apie persikraustymą į Gdanską. Kol dar nevėlu, abu nusprendžia įgyvendinti ilgai brandintą svajonę – plaustu perplaukti Lietuvos upes. Ar jiems pavyks rasti balansą tarp šeimos, draugystės ir vyriškų svajonių?

Tai sužinosime jau netrukus – šiltoje, komiškoje, ir kartu melancholiškoje istorijoje „Tik nesakyk žmonai“ apie vyrų draugystę, vidutinio amžiaus krizę ir toli nuo miegamojo paslėptą laisvės troškimą.

Šiuo metu skelbiamos pasirodymų datos:

Liepos 27 d. – Palangos koncertų salė, Palanga

Rugsėjo 20 d. – Koncertų salė „Saulė“, Šiauliai

Rugsėjo 21 d. – Marijampolės kultūros centras, Marijampolė

Spalio 5 d. – VDU didžioji salė, Kaunas

Spalio 16 d. – „Compensa“ koncertų salė, Vilnius

Spalio 28 d. – Alytaus miesto teatras, Alytus

Lapkričio 9 d. – Utenos kultūros centras, Utena

Bilietus platina Kakava.lt.

Bus daugiau, visa informacija apie spektaklio naujienas: http://www.tiknesakykžmonai.lt