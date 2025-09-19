Kalendorius
Rugsėjo 19 d., penktadienis
Vilnius +20°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Vitos Žibos nebelieka populiarioje tinklalaidėje: prabilo ir pati

2025-09-19 10:43 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-19 10:43

Tinklalaidės „Čia tik tarp mūsų“ kūrėjos – Agnė Kulitaitė, Gelminė Glemžaitė ir Aistė Katlerė – pranešė netikėtą žinią: bendro turinio su jomis nebekurs žinoma komikė ir TV3 aktualijų laidos „Soliariumas“ vedėja Vita Žiba.

Tinklalaidės „Čia tik tarp mūsų“ kūrėjos – Agnė Kulitaitė, Gelminė Glemžaitė ir Aistė Katlerė – pranešė netikėtą žinią: bendro turinio su jomis nebekurs žinoma komikė ir TV3 aktualijų laidos „Soliariumas“ vedėja Vita Žiba.

REKLAMA
2

Moterys apie naują tinklaidės sezoną pranešė socialiniame tinkle.

Prakalbo apie naują sezoną

Kaip teigė moterys, naujame sezone nebelieka Vitos Žibos.

„Čia tik tarp mūsų“ naujas sezonas JAU NUO RUGSĖJO 28 D.!

Ir užbėgant įvykiams už akių, mūsų projektą nusprendė palikti Vita Žiba, siekiant susikoncentruoti į asmeninius darbus bei projektus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Didelis ačiū ir didžiausios, didžiausios sėkmės! You go girl!

O šį sezoną mūsų laukia daug naujų įdomių svečių, istorijų, pasidalinimų, renginių ir didelių naujienų! Nekankraujame viskuo pasidalinti!

REKLAMA
REKLAMA

Ačiū Jums, kad mus žiūrit! Susimatom jau labai greitai. Su meile, „Čia tik tarp mūsų“ komanda“, – rašoma socialinio tinklo įraše.

Netrukus po įrašu sureagavo ir pati Vita Žiba: „Merginos! Ačiū. Ačiū, kad ir ne viešai mane palaikėt nusprendus siekti savo tikslų. Kitos būtų tiesiog praignoravusios. Jūs esate moterų solidarumo pavyzdys.“

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų