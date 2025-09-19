Vitos Žibos nebelieka populiarioje tinklalaidėje: prabilo ir pati

Moterys apie naują tinklaidės sezoną pranešė socialiniame tinkle.
Prakalbo apie naują sezoną
Kaip teigė moterys, naujame sezone nebelieka Vitos Žibos.
„Čia tik tarp mūsų“ naujas sezonas JAU NUO RUGSĖJO 28 D.!
Ir užbėgant įvykiams už akių, mūsų projektą nusprendė palikti Vita Žiba, siekiant susikoncentruoti į asmeninius darbus bei projektus.
Didelis ačiū ir didžiausios, didžiausios sėkmės! You go girl!
O šį sezoną mūsų laukia daug naujų įdomių svečių, istorijų, pasidalinimų, renginių ir didelių naujienų! Nekankraujame viskuo pasidalinti!
Ačiū Jums, kad mus žiūrit! Susimatom jau labai greitai. Su meile, „Čia tik tarp mūsų“ komanda“, – rašoma socialinio tinklo įraše.
Netrukus po įrašu sureagavo ir pati Vita Žiba: „Merginos! Ačiū. Ačiū, kad ir ne viešai mane palaikėt nusprendus siekti savo tikslų. Kitos būtų tiesiog praignoravusios. Jūs esate moterų solidarumo pavyzdys.“
