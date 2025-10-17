Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Įvairenybės

Helovino pokštas virto išgąsčiu: prie šeimos namų pasirodę kaukėti asmenys sukėlė paniką

2025-10-17 20:45
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-17 20:45

Helovino savaitę Jungtinėse Valstijose viena šeima išgyveno itin nemalonią patirtį. Trys žmonės su Helovino kaukėmis vėlų vakarą pasirodė prie našlės namų durų ir bandė patekti į vidų, o visa situacija buvo užfiksuota vaizdo stebėjimo kamera.

Trys kaukėti asmenys, įsilaužimas, helovinas, asociatyvi nuotr. (nuotr. fotoalbumo / 123rf.com)

Helovino savaitę Jungtinėse Valstijose viena šeima išgyveno itin nemalonią patirtį. Trys žmonės su Helovino kaukėmis vėlų vakarą pasirodė prie našlės namų durų ir bandė patekti į vidų, o visa situacija buvo užfiksuota vaizdo stebėjimo kamera.

Kaip rašo people.com visa ši situacija, iš pradžių palaikyta nekaltu pokštu, netruko virsti tikru išbandymu šeimai, ką tik netekusiai tėvo.

Iš pradžių manė, kad tai – pokštas

Incidentas įvyko spalio 14-ąją, apie 22 valandą, Alexandrijos mieste, Virdžinijos valstijoje. Dukra Shayla Whiteside pasakojo, kad iš pradžių viskas atrodė kaip nekaltas Helovino pokštas.

„Išgirdau beldimą ir pagalvojau, kad vaikai juokauja. Pasakiau jiems Happy Halloween“, – pasakojo Shayla.

Tačiau netrukus paaiškėjo, kad situacija – ne tokia linksma. Pasak Shaylos, kaukėti asmenys ėmė belsti vis stipriau ir kalbėti bauginančiais tonais.

„Jis pasakė: Arba jūs išeinate patys, arba mes užeisime“, – dalijosi moteris.

Šeima bandė ramiai laukti policijos, tačiau už durų stovintys nepažįstamieji net bandė apeiti namą iš kitos pusės.

„Mano mama išsigando iki ašarų“

Moteris tą vakarą buvo namuose su broliu ir mama, kuri visai neseniai neteko vyro.

„Mano mama išsigando iki ašarų. Ji vis kartojo, kad nori iš čia išvykti, nes bijo, jog jie sugrįš“, – sakė Shayla.

Užpuolikai neapsiribojo beldimu – jie nuplėšė galinių durų tinklelį ir apgadino kiemo tvorą.

„Man širdis sustojo, kai išgirdau, kad jie sakė paims kėdę ir išlauš duris“, – pridūrė moteris.

Policija pradėjo tyrimą

Vietos policijos vadovas Tarrikas McGuire žiniasklaidai teigė, kad incidentas tiriamas rimtai, nors iš pradžių atrodė, jog tai tik nesėkmingas Helovino pokštas.

„Tokie dalykai gali atrodyti kaip pramoga, bet žmonės išsigąsta ir gali gintis – pasekmės gali būti skaudžios“, – įspėjo pareigūnas.

Pareigūnai šiuo metu ieško trijų asmenų, kurie po įvykio pasitraukė automobiliu.

Šeima laikinai išsikėlė

Po naktinio incidento Shayla su mama laikinai paliko namus, kol policija ieško įtariamųjų.„Dabar mes tiesiog norime jaustis saugiai,“ – sakė moteris.

