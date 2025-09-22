Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Muzika

Gerbėjų prašymu Donatas Montvydas pakartos Kalnų parko šou „Žalgirio“ arenoje

2025-09-22 11:09 / šaltinis: tv3.lt / aut.
2025-09-22 11:09

Po itin sėkmingo ir gerbėjų puikiai įvertinto šou Kalnų parke, atlikėjas Donatas Montvydas priėmė netikėtą sprendimą – gruodžio 12 dieną, šeštadienio vakarą surengti tęsinio vertą koncertą, šįkart Kauno „Žalgirio“ arenoje. Tokį žingsnį paskatino gausybė gerbėjų žinučių.

Donatas Montvydas (Teodoras Biliūnas/BNS)
11

„Po Kalnų parko koncerto sulaukiau daugybės žinučių – ne tik iš gerbėjų, bet ir iš kolegų. Jausmas buvo nepaprastai stiprus: tai ne tik palaikymas, bet tikras įvertinimas, – sako Donatas Montvydas. – Būtent tai paskatino mane priimti sprendimą surengti koncertą „Žalgirio“ arenoje. Sprendimas buvo spontaniškas, bet jis gimė iš noro dar kartą pasidalyti šiuo šou su tais, kurie negalėjo atvykti į Kalnų parką.“

Atlikėjas neslepia, kad iš pradžių neplanavo šio projekto tęsti:

„Neplanavome daryti koncerto jokiame kitame mieste – Kalnų parkas turėjo tapti savotišku finišu. Bet praleisti šios progos negalėjau. Likus trims mėnesiams iki pasirodymo, tikiu, kad to užteks užpildyti visą Kauno Žalgirio areną.“

Donatas Montvydas pakartos Kalnų parko šou „Žalgirio“ arenoje
Tęsinys, kuris pranoks lūkesčius

Kauno „Žalgirio“ arenoje vyksiantis koncertas taps Kalnų parko šou tęsiniu, rašoma pranešime žiniasklaidai. Jame bus išsaugota originali scenografija, šokėjų komanda, specialieji efektai ir kaskadiniai triukai, o pasirodymą papildys ypatingi svečiai – jų šįkart bus daugiau, tačiau vardai kol kas lieka paslaptyje.

„Net tie, kurie jau buvo Kalnų parke, rašė, kad mielai pakartotų, o tie, kurie negalėjo atvykti, dabar jokiais būdais nepraleistų. Man reikėjo dienos ar dviejų apsispręsti, bet sprendimas tapo aiškus – reikia dar kartą pasidalinti šiuo šou“, – pasakoja D. Montvydas.

Pasak atlikėjo, Kalnų parko koncertas buvo išskirtinis ne tik dėl rekordinio žiūrovų skaičiaus, bet ir dėl komandos profesionalumo:

„Mūsų kolektyvas jautėsi ypatingai – kiekvienas prisidėjo savo darbu ir talentu. Tai buvo momentas, kurio niekada nepamirši. Dabar šou persikelia į „Žalgirio“ areną, kad dar daugiau žmonių galėtų tai pamatyti.“

Įspūdingas reginys ir ribotas vietų skaičius

Specialiai Kalnų parkui sukurta scenografija bus pritaikyta „Žalgirio“ arenos erdvei, išlaikant unikalią atmosferą ir vizualinį identitetą. Tačiau būtent dėl įspūdingos scenos konstrukcijų bei sustumtų sėdimų vietų žiūrovų skaičius šįkart bus labai ribotas.

Organizatoriai pabrėžia, kad šis koncertas – įspūdingo šou tęsinys, suteiksiantis galimybę naujai auditorijai išvysti Donato Montvydo pasirodymą su ta pačia kokybe, sumanymais ir energija.

Bilietai į koncertą Kauno „Žalgirio“ arenoje jau prekyboje. Renginio organizatoriai žada, kad ši patirtis taps ypatinga visiems, norintiems pajusti tikrą koncertinę energiją, džiaugsmą ir emocijas, kurios užliejo Kalnų parką.

