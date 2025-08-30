Paviešino, kaip dabar atrodo Donatas Montvydas nuskustas plikai: tai – naujo etapo pradžia

Griausmingas vasaros uždarymas Kalnų parke pasirinktas neatsitiktinai. Tai – simbolinis sugrįžimas į gimtąjį miestą, į vietą, kuri Donatui Montvydui puikiai pažįstama nuo mažumės. Tačiau tai, ką išvydo į vietą atvykę vilniečiai ir miesto svečiai, nepriminė nieko panašaus, rašoma pranešime spaudai.
Gerbėjų minią pasitiko įspūdingo dydžio scena, jos centre – net 8 balti automobiliai. Tokios šou pradžios, tokio koncepto dar niekas nėra matęs – būtent iš apvirtusio automobilio atlikėjas pradėjo savo pasirodymą, jį kiekvieną žingsnį iki scenos lydėjo kameros. Nenutrūkstamas šou buvo lydimas šviesų ir ugnies šou, tobulai atidirbta choreografija su gausiu būriu profesionalių šokėjų.
Stulbinančia šou dalimi tapo akimirka, kai scenoje atlikėjas pakeitė savo įvaizdį. Skambant kūriniui „Kai nieko kito nelieka man“, Donatui Montvydui scenoje buvo nuskusti plaukai. Tai – naujo etapo pradžia, išsilaisvinimas iš to, kas lieka praeityje.
Prie koncerto dirbo didžiulė kūrybinė komanda – scenografai, vizualistai, choreografai ir technikos profesionalai – mėnesius dirbo tam, kad publikai būtų pristatytas išskirtinis reginys. Tai buvo ne vien koncertas, o ištisas pasirodymas, kuriame susijungė muzika, vizualiniai efektai ir emocijų kupina atmosfera.
„Tai buvo intensyvaus bendradarbiavimo mėnesiai – nuo pirmųjų dainų versijų iki kelių skirtingų scenos brėžinių. Norėjome, kad Kalnų parke įvyktų koncertas, kurio niekas nepamirš“, – sakė D. Montvydas.
Vakaro metu klausytojai mėgavosi ne tik žinomais hitais, bet ir naujų kūrinių premjeromis. Į sceną kartu lipo ir naujus kūrinius atliko ryškiausios šalies žvaigždės – Monika Liu ir Free Finga, kurių pasirodymai kėlė daug jaudulio ir ovacijų. Ryškūs vardai prisidėjo ir prie puikios koncerto pradžios – atlikėją „apšildė“ Angelou ir BBN DJ.
„Tai buvo vienas įdomiausių projektų, kuriuos esu daręs. Mano akimis, šis konceptas vertas 10-ies Kalnų parkų, tikiuosi, kad susirinkę žiūrovai tai pajuto“, – kalbėjo atlikėjas.
Tam pritarė koncerte apsilankė žinomi atlikėjai. Visi sutiko vienbalsiai – tokį šou gali surengti tik Donatas Montvydas. Atlikėjas jau seniai įrodė, kad yra vienas ambicingiausių ir inovatyviausių Lietuvos atlikėjų.
Koncertas Kalnų parke tapo svarbia jo atžyma – renginys, kuris ne tik atskleidė jo muzikinį brandumą, bet ir parodė, kad atlikėjas kiekvieną kartą pranoksta savo paties aukštai iškeltą kartelę.
