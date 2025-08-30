Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Į Donato Montvydo koncertą traukė tūkstantinė minia: akį traukė gerbėjų apranga

2025-08-30 09:34
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-30 09:34

Donatas Montvydas surengė nepamirštamą pasirodymą Kalnų parke, kuri įvyko rugpjūčio 29-ąją.

98

0

Dainininkas Donatas Montvydas gerbėjus sukvietė į koncertą po atviru dangumi.

Užburiantis vakaras

„Aš buvau pasakęs savo komandai – noriu sulaukti Žalgirio arenos koncerto ir tik tada spręsti, ar organizuosime dar vieną grandiozinį pasirodymą 2025 metais. Ir ši patirtis tik dar kartą įrodė, kokią nuostabią publiką turiu.

Pilnutėlė arena, žmonės, kurie nepaisant techninių nesklandumų liko iki paskutinio akordo – tai neįtikėtinai įkvepia. Kūryba yra nuolatinis procesas, tad ilgai ilsėtis nėra kada – vėl neriu į naujus metus, kupinus darbo ir idėjų įgyvendinimo“, – sako D. Montvydas.

Muzikinis vasaros uždarymas vyko ypatingoje vietoje – gamtos apsuptame Kalnų parke. Tai tarsi simbolinis D. Montvydo sugrįžimas į gimtąjį miestą, į erdvę, kurią jis puikiai pažįsta nuo vaikystės.

Donatas Montvydas

„Intensyviai dirbame su įvairiais departamentais ir kūrybininkais. Dėl šio koncerto didiname savo pajėgas iš kūrybinės pusės. Kadangi dar turime laiko, siekiame kuo kruopščiau pasiruošti. Kalnų parke dar nėra buvę tokios scenografijos ir vizualinių sprendimų, kokius ruošiame. Žinoma, neišvengsime iššūkių – pati vieta diktuoja tam tikras taisykles, tačiau jau parengėme skirtingų scenų brėžinius ir ruošiamas dainų demo versijas. Šiame koncerte skambės ne viena ir ne dvi naujos dainos – tai bus pirmas jų gyvas susitikimas su publika“, – intriguoja D. Montvydas.

