Į Donato Montvydo koncertą traukė tūkstantinė minia: akį traukė gerbėjų apranga

Gerbėjai vyko į Donato Montvydo koncertą (BNS/Patricija Adamovic)
Gerbėjai vyko į Donato Montvydo koncertą (BNS/Patricija Adamovic)
Gerbėjai vyko į Donato Montvydo koncertą (BNS/Patricija Adamovic)
Gerbėjai vyko į Donato Montvydo koncertą (BNS/Patricija Adamovic)
Gerbėjai vyko į Donato Montvydo koncertą (BNS/Patricija Adamovic)
Gerbėjai vyko į Donato Montvydo koncertą (BNS/Patricija Adamovic)
Gerbėjai vyko į Donato Montvydo koncertą (BNS/Patricija Adamovic)
Gerbėjai vyko į Donato Montvydo koncertą (BNS/Patricija Adamovic)
Gerbėjai vyko į Donato Montvydo koncertą (BNS/Patricija Adamovic)
Gerbėjai vyko į Donato Montvydo koncertą (BNS/Patricija Adamovic)
Gerbėjai vyko į Donato Montvydo koncertą (BNS/Patricija Adamovic)
Gerbėjai vyko į Donato Montvydo koncertą (BNS/Patricija Adamovic)
Gerbėjai vyko į Donato Montvydo koncertą (BNS/Patricija Adamovic)
Gerbėjai vyko į Donato Montvydo koncertą (BNS/Patricija Adamovic)
Gerbėjai vyko į Donato Montvydo koncertą (BNS/Patricija Adamovic)
Gerbėjai vyko į Donato Montvydo koncertą (BNS/Patricija Adamovic)
Gerbėjai vyko į Donato Montvydo koncertą (BNS/Patricija Adamovic)
Gerbėjai vyko į Donato Montvydo koncertą (BNS/Patricija Adamovic)
Gerbėjai vyko į Donato Montvydo koncertą (BNS/Patricija Adamovic)
Gerbėjai vyko į Donato Montvydo koncertą (BNS/Patricija Adamovic)
Gerbėjai vyko į Donato Montvydo koncertą (BNS/Patricija Adamovic)
Gerbėjai vyko į Donato Montvydo koncertą (BNS/Patricija Adamovic)
Gerbėjai vyko į Donato Montvydo koncertą (BNS/Patricija Adamovic)
Gerbėjai vyko į Donato Montvydo koncertą (BNS/Patricija Adamovic)
Gerbėjai vyko į Donato Montvydo koncertą (BNS/Patricija Adamovic)
Gerbėjai vyko į Donato Montvydo koncertą (BNS/Patricija Adamovic)
Gerbėjai vyko į Donato Montvydo koncertą (BNS/Patricija Adamovic)
Gerbėjai vyko į Donato Montvydo koncertą (BNS/Patricija Adamovic)
Gerbėjai vyko į Donato Montvydo koncertą (BNS/Patricija Adamovic)
Gerbėjai vyko į Donato Montvydo koncertą (BNS/Patricija Adamovic)
Gerbėjai vyko į Donato Montvydo koncertą (BNS/Patricija Adamovic)
Gerbėjai vyko į Donato Montvydo koncertą (BNS/Patricija Adamovic)
Gerbėjai vyko į Donato Montvydo koncertą (BNS/Patricija Adamovic)
Gerbėjai vyko į Donato Montvydo koncertą (BNS/Patricija Adamovic)
Gerbėjai vyko į Donato Montvydo koncertą (BNS/Patricija Adamovic)
Gerbėjai vyko į Donato Montvydo koncertą (BNS/Patricija Adamovic)
Gerbėjai vyko į Donato Montvydo koncertą (BNS/Patricija Adamovic)
Gerbėjai vyko į Donato Montvydo koncertą (BNS/Patricija Adamovic)
Gerbėjai vyko į Donato Montvydo koncertą (BNS/Patricija Adamovic)
Gerbėjai vyko į Donato Montvydo koncertą (BNS/Patricija Adamovic)
Gerbėjai vyko į Donato Montvydo koncertą (BNS/Patricija Adamovic)
Gerbėjai vyko į Donato Montvydo koncertą (BNS/Patricija Adamovic)
Gerbėjai vyko į Donato Montvydo koncertą (BNS/Patricija Adamovic)
Gerbėjai vyko į Donato Montvydo koncertą (BNS/Patricija Adamovic)
Gerbėjai vyko į Donato Montvydo koncertą (BNS/Patricija Adamovic)
Gerbėjai vyko į Donato Montvydo koncertą (BNS/Patricija Adamovic)
Gerbėjai vyko į Donato Montvydo koncertą (BNS/Patricija Adamovic)
Gerbėjai vyko į Donato Montvydo koncertą (BNS/Patricija Adamovic)
Gerbėjai vyko į Donato Montvydo koncertą (BNS/Patricija Adamovic)
Gerbėjai vyko į Donato Montvydo koncertą (BNS/Patricija Adamovic)
Gerbėjai vyko į Donato Montvydo koncertą (BNS/Patricija Adamovic)
Gerbėjai vyko į Donato Montvydo koncertą (BNS/Patricija Adamovic)
Gerbėjai vyko į Donato Montvydo koncertą (BNS/Patricija Adamovic)
Gerbėjai vyko į Donato Montvydo koncertą (BNS/Patricija Adamovic)
Gerbėjai vyko į Donato Montvydo koncertą (BNS/Patricija Adamovic)
Gerbėjai vyko į Donato Montvydo koncertą (BNS/Patricija Adamovic)
Gerbėjai vyko į Donato Montvydo koncertą (BNS/Patricija Adamovic)
Gerbėjai vyko į Donato Montvydo koncertą (BNS/Patricija Adamovic)
Gerbėjai vyko į Donato Montvydo koncertą (BNS/Patricija Adamovic)
Gerbėjai vyko į Donato Montvydo koncertą (BNS/Patricija Adamovic)
Gerbėjai vyko į Donato Montvydo koncertą (BNS/Patricija Adamovic)
Gerbėjai vyko į Donato Montvydo koncertą (BNS/Patricija Adamovic)
Gerbėjai vyko į Donato Montvydo koncertą (BNS/Patricija Adamovic)
Gerbėjai vyko į Donato Montvydo koncertą (BNS/Patricija Adamovic)
Gerbėjai vyko į Donato Montvydo koncertą (BNS/Patricija Adamovic)
Gerbėjai vyko į Donato Montvydo koncertą (BNS/Patricija Adamovic)
Gerbėjai vyko į Donato Montvydo koncertą (BNS/Patricija Adamovic)
Gerbėjai vyko į Donato Montvydo koncertą (BNS/Patricija Adamovic)
Gerbėjai vyko į Donato Montvydo koncertą (BNS/Patricija Adamovic)
Gerbėjai vyko į Donato Montvydo koncertą (BNS/Patricija Adamovic)
Gerbėjai vyko į Donato Montvydo koncertą (BNS/Patricija Adamovic)
Gerbėjai vyko į Donato Montvydo koncertą (BNS/Patricija Adamovic)
Gerbėjai vyko į Donato Montvydo koncertą (BNS/Patricija Adamovic)
Gerbėjai vyko į Donato Montvydo koncertą (BNS/Patricija Adamovic)
Gerbėjai vyko į Donato Montvydo koncertą (BNS/Patricija Adamovic)
Gerbėjai vyko į Donato Montvydo koncertą (BNS/Patricija Adamovic)
Gerbėjai vyko į Donato Montvydo koncertą (BNS/Patricija Adamovic)
Gerbėjai vyko į Donato Montvydo koncertą (BNS/Patricija Adamovic)
Gerbėjai vyko į Donato Montvydo koncertą (BNS/Patricija Adamovic)
Gerbėjai vyko į Donato Montvydo koncertą (BNS/Patricija Adamovic)
Gerbėjai vyko į Donato Montvydo koncertą (BNS/Patricija Adamovic)
Gerbėjai vyko į Donato Montvydo koncertą (BNS/Patricija Adamovic)
Gerbėjai vyko į Donato Montvydo koncertą (BNS/Patricija Adamovic)
Gerbėjai vyko į Donato Montvydo koncertą (BNS/Patricija Adamovic)
Gerbėjai vyko į Donato Montvydo koncertą (BNS/Patricija Adamovic)
Gerbėjai vyko į Donato Montvydo koncertą (BNS/Patricija Adamovic)
Gerbėjai vyko į Donato Montvydo koncertą (BNS/Patricija Adamovic)
Gerbėjai vyko į Donato Montvydo koncertą (BNS/Patricija Adamovic)
Gerbėjai vyko į Donato Montvydo koncertą (BNS/Patricija Adamovic)
Gerbėjai vyko į Donato Montvydo koncertą (BNS/Patricija Adamovic)
Gerbėjai vyko į Donato Montvydo koncertą (BNS/Patricija Adamovic)
Gerbėjai vyko į Donato Montvydo koncertą (BNS/Patricija Adamovic)
Gerbėjai vyko į Donato Montvydo koncertą (BNS/Patricija Adamovic)
Gerbėjai vyko į Donato Montvydo koncertą (BNS/Patricija Adamovic)
Gerbėjai vyko į Donato Montvydo koncertą (BNS/Patricija Adamovic)
Gerbėjai vyko į Donato Montvydo koncertą (BNS/Patricija Adamovic)
Gerbėjai vyko į Donato Montvydo koncertą (BNS/Patricija Adamovic)
Gerbėjai vyko į Donato Montvydo koncertą (BNS/Patricija Adamovic)