Dėl klausimo apie Sedekerskį pyktelėjęs Kurtinaitis: jūs abejojate mano sprendimais?

Po pralaimėjimo vyriausiasis lietuvių treneris Rimas Kurtinaitis akcentavo, kad varžovų lygis buvo tiesiog aukštesnis.
„Susitikome su aukšto lygio komanda, kuri turi stiprius žaidėjus, ir yra pasaulio čempionė. Kol kas jiems neprilygstame ir jie mus išmušė iš žaidimo, kadangi pridarėme 18 klaidų. Vokiečiai gerai pataikė ir realizavo 19 tritaškių. Jų procentai buvo aukšti ir čia buvo skirtumas. Tai priklauso ir nuo mūsų gynybos, ar jie išmetė gerus, ar blogus metimus, bet greičiais vokiečiams neprilygome“, – kalbėjo strategas.
– Kokią pamoką galima išsinešti iš šių rungtynių?
– Mes negalime daryti staigių judesių, kadangi suprantame, kad savo žaidėjais neprilygstame vokiečiams. Jie turi komandą, kuri yra panaši į praeityje dominavusią Ispaniją. Turime šansus toliau ir negalime per daug apie tai koncentruotis.
– Kokia T.Sedekerskio situacija?
– Koja lyg patino, bet čia yra klausimas gydytojams. Nenorėčiau netekti jo, kadangi tikrai gerai žaidžia abejose pusėse.
– Kodėl T.Sedekerskis antroje pusėje iki traumos žaidė tik 5 minutes?
– Jūs abejojate mano sprendimais? Kodėl nežaidė? Nežaidė, nes žaidė kiti. Rungtyniavo Ąžuolas.
– Kas iš mūsų komandos atrodė solidžiausiai?
– Jokubaitis atrodė gerai, Valančiūnui dar trūko ištvermės, bet mes tai ir skaičiuojame, kadangi atsivežėme 3 aukštaūgius. Čempionato metu mes pasieksime tą kondiciją, kokios reikia. Į klausimą, kodėl žaidžia tas, o ne kitas neturiu atsakymų. Skirtingai matome krepšinį ir neturiu, ką paaiškinti.
– Jautėsi skirtumas tarp atsarginių ir pagrindinių žaidėjų?
– Jautėsi, bet buvo momentų, kai su atsarginiais žaidėjais priartėjome. Buvo tikrai gerų momentų, bet labai nevykusiai užbaigėme antrą kėlinį. Visuma buvo nebloga, bet neišlaikėme tų 40 minučių. Vis tik žaidėme prieš pasaulio čempionus.
– Viena iš pagrindinių problemų ir buvo tai, kad bandėme vokiečius įveikti jų ginklu greitu puolimu?
– Taip, šito nenorėjome. Akcentavome, kad jie 50 taškų renka iš ankstyvų puolimų. Jie mums per pirmą pusę įmetė 26 taškus būtent iš greito puolimo. Tai mes akcentavome, bet įgyvendinti to nepavyko.
– Kokį įspūdį palieka būsimi varžovai suomiai?
– Kaip šeimininkams, jiems matau daug teisėjų pagalbos. Markkanenas meta labai daug baudų. Aišku, kad tai gerai iš toli pataikanti komanda ir jie turi pasitikėjimą savimi.
– Kas nutiko koridoriuje tarp Lietuvos ir Vokietijos rinktinių žaidėjų?
– Kažkokios kalbos vyko, bet pasakiau, kad mums reikia žaisti krepšinį ir visi išsiskirstė. Net nežinau, kodėl viskas įvyko, atėjau paskutinis.
– D.Theissas buvo vienas esminių žaidėjų varžovų komandoje?
– Jis žaidė labai gerai, tie jo pirmi tritaškiai mus irgi nužudė. Mes taip su Jonu nužudėme juodkalniečius, tad bumerangas apsisuko.
– Komandų, kurios turi žaidėjų, išplečiančių aikštę, bus ir daugiau čempionate. Norite kažką keisti gynyboje?
– Nenoriu matyti kitokios. Mums nėra laiko ieškoti. Ką mes galime gintis? Sustoti aikšte? Žaidžiame 40 minučių iš visų jėgų. Taip, šiandien trūko energijos, kadangi žaidėme dvi dienas iš eilės ir pritrūko racionalumo. Nežaidžiame taip gerai kaip meistrai vokiečiai. Jų meistriškumo klasė aukštesnė ir jiems nereikia tiek fizinio pasirengimo, užtenka gerų sprendimų. Mes bandome kompensuoti tai savo fizinėmis galiomis, todėl susirinkome anksčiausiai. Vis tik žaisti antrą dieną prieš pasaulio čempionus energijos neužteko.
– Vokiečius matote pagrindiniais favoritais, o ne serbus?
– Serbai yra stiprūs, bet matėme, kad traumą patyrė Bogdanovičius. Tai aukštesnės lentelės komandos. Matėme, kaip serbai olimpiadoje atrodė prieš JAV. Abi komandos geros.
– Kokia buvo žinutė žaidėjams?
– Su tokio lygio komandomis negalime daryti tiek klaidų. Tokios rinktinės mus nubaus iškart. Tai nėra tas lygis, kad jie suklys, po to suklysime mes, tai aukštesnio lygio komanda.
