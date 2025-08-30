Lietuvių ir vokiečių konfliktas tunelyje kilo dėl galimo sirgalių rasizmo

Ima aiškėti to priežastis – sirgalių elgesys.
Vokietijos rinktinės vedlys Dennisas Schroderis nacionalinei savo šalies televizijai atskleidė, jog Lietuvos rinktinės aistruoliai leido beždžionių garsus, kurie buvo adresuoti jam ir jo šeimai. Tad konfliktą įžiebė galimas aistruolių rasizmas.
Krepsinis.net žiniomis, asmuo įžeidinėjęs vokietį buvo surastas ir išvarytas iš arenos, o asociacija „Lietuvos krepšinis“ atsiprašė D.Schroderio.
Galiausiai šį Europos čempionato mačą vokiečiai laimėjo 107:88, o pats D.Schroderis pelnė 26 taškus.
