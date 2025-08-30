Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos vyrų krepšinio čempionato naujienos

Lietuvių ir vokiečių konfliktas tunelyje kilo dėl galimo sirgalių rasizmo

2025-08-30 15:54 / šaltinis: krepsinis.net
2025-08-30 15:54

Rungtynėse tarp Lietuvos ir Vokietijos rinktinių įvyko konfliktas, kuomet ilgosios pertraukos metu netoli rūbinių apsižodžiavo abiejų komandų atstovai.

D.Schroderis atskleidė konflikto priežastį (FIBA nuotr.)

14

Ima aiškėti to priežastis – sirgalių elgesys.

Vokietijos rinktinės vedlys Dennisas Schroderis nacionalinei savo šalies televizijai atskleidė, jog Lietuvos rinktinės aistruoliai leido beždžionių garsus, kurie buvo adresuoti jam ir jo šeimai. Tad konfliktą įžiebė galimas aistruolių rasizmas.

Krepsinis.net žiniomis, asmuo įžeidinėjęs vokietį buvo surastas ir išvarytas iš arenos, o asociacija „Lietuvos krepšinis“ atsiprašė D.Schroderio.

Galiausiai šį Europos čempionato mačą vokiečiai laimėjo 107:88, o pats D.Schroderis pelnė 26 taškus.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

Tai taip ir yra
Tai taip ir yra
2025-08-30 16:39
Na tai atrodo, kaip afrikos rinktinė, kokie ten vokiečiai??
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (14)
