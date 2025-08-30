Susižadėjo Andrius Šedžius su širdies drauge Erdvile: parodė įspūdingą žiedą

Džiugią žinią socialiniame tinkle pranešė Erdvilė, kuri parodė ir sužadėtuvių žiedą.
Paviešino kadrą
Feisbuke Erdvilė pasidalijo sužadėtuvių žiedo nuotrauka.
„Visada būsiu tavo“, – rašė Erdvilė.
Erdvilės rankos Andrius paprašė šalia Como ežero.
Primename, kad birželio 1 dieną Lietuvoje minimos Tėvo dienos proga A. Šedžius sutiko pasikalbėti su naujienų portalu tv3.lt. Pokalbio metu Andrius papasakojo, kaip šiandien sekasi jo vyresniesiems vaikams, kaip bėgant metams keitėsi jo požiūris į tėvystę bei atskleidė, ar norėtų šeimą papildyti dar viena atžala.
Džiaugiasi artimu ryšiu su tėčiu
Kaip pasakojo A. Šedžius, ypatingų tradicijų Tėvo dienos proga jis neturi, tačiau visada džiaugiasi sulaukdamas gražių žodžių iš atžalų. Tiesa, kaip pabrėžė jis, svarbiausia jam ne gėlės ir sveikinimai, o vaikų meilė ir pagarba.
„Per Tėvo dieną pasveikinu savo tėtį ir nuvažiuoju į kapines pas senelius, uždegu žvakutę ir padėkoju už tai, kad esu šioje žemėje. Vaikai taip pat atvažiuoja, pasveikina mane – vyresnieji su gėlėmis, mažieji su piešinukais. Tačiau man svarbiausia, kad vaikai suprastų, jog turi tėtį, kuris jais rūpinasi, dirba ir suteikia viską, ką jie turi.
Dažnai matau kitose šeimose, kur nėra įskiepyta pagarba, kaip vaikai tėvams drasko akis. Tokiais atvejais kartais net įsiterpiu ir pasakau: „Jei elgtumėtės taip pas mane svečiuose, greitai parodyčiau duris, bet tėvai jūsų neišvaro, nes besąlygiškai myli.“ Vaikai turi apie tai pagalvoti ir atsakyti tėvams tuo pačiu – pagarba ir meile“, – teigė šešių vaikų tėtis.
Daugelis rytą pradeda kavos puodeliu, o Andrius – pokalbiu su tėčiu. Verslininko ryšys su tėčiu Alvydu Šedžiumi išties ypatingas – jis net nenori keisti darbo, kad tik neprarastų šių kasdienių, širdžiai brangių judviejų pasisėdėjimų.
„Tėtis yra mano pats geriausias draugas, su kuriuo jau daug metų dirbame kartu. Manęs neretai klausia, ar nenoriu grįžti į politiką. Gal būtų ir smagu, bet žinau, kad tuomet rytais nesutikčiau tėčio ir mes neturėtume smagaus pasisėdėjimo bei įvykių aptarimo. Man už tai nieko smagesnio pasaulyje nėra. Tėtis jau dešimt metų pensijoje, vis sako, kad išeis ir nebedirbs. O aš jam ir atsakau: „Tu tik ateik ryte į darbą, o po to gali važiuoti namo“, – juokėsi A. Šedžius.
Andrius atviras – už svarbiausias gyvenimo pamokas jis yra dėkingas ne kam kitam, o savo tėčiui. Tiesa, A. Šedžius neslepia, kad ne visų jo patarimų paklausė ir dėl to ne kartą pasigailėjo.
„Labiausiai gailiuosi, kad daug kartų jo nepaklausiau, nes galvodavau, jog aš gudresnis, o jis ne viską supranta. Bet tai buvo netiesa. Tokių situacijų buvo daug, bet dažniausiai aš nepatylėdavau ten, kur reikėdavo. Tėtis sakydavo susilaikyti, o aš praleisdavau progą“, – prisiminė verslininkas.
Su mylimąja svajoja apie gausesnę šeimą
Šiandien A. Šedžiaus kasdienybėje netrūksta šurmulio ir šypsenų – tuo pasirūpina jo šeši vaikai. Tačiau net ir šis skaičius gali būti negalutinis – Andrius prasitarė, kad su perpus jaunesne mylimąja Erdvile svajoja apie šeimos pagausėjimą.
„Erdvilė neseniai užsiminė, kad norėtų dar vieno lėliuko. Pasakiau, kad jei tik ji nori, tai galime dar nors ir dešimt. Vaikai yra pats didžiausias džiaugsmas, o kuo jų daugiau – tuo smagiau. Kol jie maži, tėtis apskritai jiems labai reikalingas. Su mama jie praleidžia gerokai daugiau laiko, o aš dirbu, tad manęs labai laukia, pasiilgsta, nuoširdžiai džiaugiasi, kai sugrįžtu. Mažiausioji net nenulipa man nuo rankų“, – pasidžiaugė A. Šedžius.
Pirmą kartą Andrius tėčiu tapo 2001 metais, kai jam gimė dukra Aleksandra, o netrukus ir sūnus Andrius. Pasidomėjus, kokį gyvenimo kelią pasirinko vyresnieji vaikai, A. Šedžius atskleidė, kad atžalos dirba „paprastus“ darbus.
„Sūnus yra baigęs kompiuterių inžineriją, turėjo daug pasiūlymų, bet pats pasakė, kad nori išbandyti paprastą darbą. Taigi, pasibaigė kursus ir dabar dirba eiliniu policininku, nes jam tai patinka. Dukra lygiai taip pat – nors baigė du aukštuosius, dirba mokytoja. Džiaugiuosi dėl jų. Sūnus gyvena Vilniuje, tad susitinkame kas mėnesį ar du, o dukra – Šiauliuose, tad dažnai atvažiuoja pas mane“, – šyptelėjo pašnekovas.
Iš veiklių tėvų dažnai galima išgirsti, kad juos kamuoja sąžinės graužatis – dėl darbų gausos jie negali vaikams skirti tiek laiko, kiek iš tiesų norėtų. Andrius pripažįsta, kad šis jausmas jam yra itin pažįstamas.
„Tokios mintys mane išties aplanko, nes tikrai daug dirbu ir laikas man yra labai brangus. Tiek, kiek jo skiriu darbams, atimu iš vaikų. Tikrai esu dėl to kaltas, degsiu pragare“, – nusijuokė jis.
Bėgant metams suprato svarbų dalyką
Pastarąjį kartą Andrių ir jo mylimąją Erdvilę vaiko gimimo džiaugsmas aplankė prieš trejus metus. Pasak Andriaus, šeštąją atžalą jis augina jau visai kitu požiūriu nei anksčiau. Jei kadaise jam dar buvo svarbu rasti laiko pabūti dviese su antrąja puse, šiandien jis prisipažįsta apie laisvalaikį be vaikų nė negalvojantis.
„Labiausiai gaila, kad laikas bėga labai greitai. Gimus pirmiesiems vaikams, jie tarsi buvo antrame plane, nes vis rūpėjo darbai, reikalai, o kur dar jaunystė, noras vis kur nors išeiti ir pasilinksminti... Bet staiga pamatai, kad tie vaikai užaugo. Tad dabar tą puikiai suprantu ir labiau vertinu, norisi kuo daugiau laiko praleisti su vaikais.
Kartais Erdvilė sako, kad paliktume vaikus tėvams ir išvažiuotume kur nors dviese. O aš ir atsakau, kad net nejuokautų, vaikai turi važiuoti kartu. Puikiai suprantu, kad mūsų mažoji taip pat tuoj užaugs, tad norisi branginti tą laiką“, – mintimis dalijosi šešių vaikų tėtis.
Pokalbio metu A. Šedžius pasidžiaugė, kad mylimoji Erdvilė ne tik puikiai sutaria su jo vaikais iš kitų santykių, bet ir itin rūpinasi savaisiais. Tiesa, vyras prasitarė, kad moteris galėtų būti kiek griežtesnė.
„Aš labai džiaugiuosi Erdvile, ji – šaunuolė, tikrai daug užsiima su vaikais, labai rūpinasi ir prižiūri. Na, aišku, ir lepina juos labai. Pavyzdžiui, aš namuose neleidžiu vaikams daryti betvarkės, o ji leidžia. O gal ir be reikalo taip sakau, juk vaikai yra vaikai. Tikrai dėl to nepykstu, bet aš esu griežtesnis“, – atviravo A. Šedžius.
Pokalbio pabaigoje pasidomėjus, ką šventės proga norėtų pasakyti visiems Lietuvos tėčiams, Andrius skyrė gražų linkėjimą: „Labai noriu palinkėti visiems tėčiams gerų ir nuoširdžių vaikų, kurie visada jus prisimintų, gerbtų ir mylėtų. O visiems vaikams palinkėčiau tokio gero tėčio, kokį turiu aš.“
