Kalendorius
Rugpjūčio 30 d., šeštadienis
Vilnius +26°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos vyrų krepšinio čempionato naujienos

Kartvelai lemiamu metu kapituliavo prieš Italiją

2025-08-30 17:09 / šaltinis: krepsinis.net
2025-08-30 17:09

Pirmąją pergalę Europos čempionato C grupės kovose iškovojo Italija (1/1). Gianmarco Pozzecco auklėtiniai Limasolyje 78:62 (18:10, 14:22, 21:15, 25:15) susitvarkė su Sakartvelu (1/1).

S.Fontecchio buvo tarp rezultatyviausių (FIBA nuotr.)

Pirmąją pergalę Europos čempionato C grupės kovose iškovojo Italija (1/1). Gianmarco Pozzecco auklėtiniai Limasolyje 78:62 (18:10, 14:22, 21:15, 25:15) susitvarkė su Sakartvelu (1/1).

REKLAMA
3

Italai jau pirmajame kėlinyje įgijo dviženklę persvarą (18:8), bet pirmajame mače Ispanijai smūgį sudavę kartvelai atsitiesė ir į pertrauką išėjo ilsėtis prie lygaus rezultato – 32:32.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Gynybinėse rungtynėse Sakartvelui buvo pavykę išsiveržti į priekį (41:37), bet tada sekė italų atkarpa 11:0 (48:41), o Giampaolo Ricci trečią kėlinį uždarė tritaškiu – 53:47.

REKLAMA
REKLAMA

Galutinai Sakartvelas kapituliavo lemiamo ketvirčio starte, kurį pradėjo 0:13, o iš viso Italijos spurtas prasitęsė iki 16:0 – 66:47. Po tokio smūgio Aleksandro Džikičiaus auklėtiniai nebeatsitiesė.

REKLAMA

Nugalėtojų gretose naudingiausias buvo Mouhametas Dioufas. Aukštaūgis per 25 minutes pasižymėjo 13 taškų (3/4 dvit., 7/9 baud.), 5 atkovotais kamuoliais ir 15 naudingumo balų.

Sakartvelo neišgelbėjo Goga Bitadze. Centras per 28 minutes rinko 22 taškų (9/13 met.), 4 atkovotų ir 5 prarastų kamuolių bei 18 naudingumo balų statistiką.

Italija: Saliou Niangas 15, Simone Fontecchio 14, Mouhametas Dioufas 13.

Sakartvelas: Goga Bitadze 22 (9/13 met., 5 kld.), Sandro Mamukelashvili 13, Kamaras Baldwinas 9.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų