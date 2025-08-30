Kartvelai lemiamu metu kapituliavo prieš Italiją

Italai jau pirmajame kėlinyje įgijo dviženklę persvarą (18:8), bet pirmajame mače Ispanijai smūgį sudavę kartvelai atsitiesė ir į pertrauką išėjo ilsėtis prie lygaus rezultato – 32:32.
Gynybinėse rungtynėse Sakartvelui buvo pavykę išsiveržti į priekį (41:37), bet tada sekė italų atkarpa 11:0 (48:41), o Giampaolo Ricci trečią kėlinį uždarė tritaškiu – 53:47.
Galutinai Sakartvelas kapituliavo lemiamo ketvirčio starte, kurį pradėjo 0:13, o iš viso Italijos spurtas prasitęsė iki 16:0 – 66:47. Po tokio smūgio Aleksandro Džikičiaus auklėtiniai nebeatsitiesė.
Nugalėtojų gretose naudingiausias buvo Mouhametas Dioufas. Aukštaūgis per 25 minutes pasižymėjo 13 taškų (3/4 dvit., 7/9 baud.), 5 atkovotais kamuoliais ir 15 naudingumo balų.
Sakartvelo neišgelbėjo Goga Bitadze. Centras per 28 minutes rinko 22 taškų (9/13 met.), 4 atkovotų ir 5 prarastų kamuolių bei 18 naudingumo balų statistiką.
Italija: Saliou Niangas 15, Simone Fontecchio 14, Mouhametas Dioufas 13.
Sakartvelas: Goga Bitadze 22 (9/13 met., 5 kld.), Sandro Mamukelashvili 13, Kamaras Baldwinas 9.
