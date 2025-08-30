Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos vyrų krepšinio čempionato naujienos

Latvija – Serbija tiesiogiai: stebėkite intriguojantį kaimynų mūšį prieš favoritus

2025-08-30 17:00 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-30 17:00

Vieni Europos čempiono šeimininkų Latvijos krepšininkai šeštadienį laiko sudėtingą egzaminą – susitinka su favorite Serbija.

0

Rungtynių pradžia – 17:55 val., jas tiesiogiai žiūrėkite per TV6 ir portale tv3.lt.

Latvijos krepšininkai pirmosiose rungtynėse 73:93 neatsilaikė prieš Turkiją, o antrosiose sunkiai, bet įveikė Estiją 72:70.

Serbija čempionato starte 80:69 nugalėjo Portugaliją, o antrajame susitikime sutrypė Estiją 98:64.

Šiose rungtynėse įvyks ir NBA žvaigždžių akistata – akis į akį susitiks serbų žvaigždė Nikola Jokičius ir latvių deimantas Kristapas Porzingis.

