Kalendorius
Spalio 24 d., penktadienis
Vilnius +13°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Pamatęs, kas ruošiasi atvykti į Lietuvą, Valdas Benkunskas nebegali tylėti: „Užteks“

2025-10-24 11:40 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-24 11:40

Vilniaus meras Valdas Benkunskas išsakė savo poziciją dėl garsaus atlikėjo Morgenshtern koncerto Vilniuje. Jis kreipėsi ir į Užsienio reikalų ministeriją su prašymu.

Valdas Benkunskas (nuotr. Skirmantas Lisauskas / BNS)

Vilniaus meras Valdas Benkunskas išsakė savo poziciją dėl garsaus atlikėjo Morgenshtern koncerto Vilniuje. Jis kreipėsi ir į Užsienio reikalų ministeriją su prašymu.

REKLAMA
0

Savo poziciją meras išsakė socialiniame tinkle Facebook.

Pasisakė meras

V. Benkunskas neslėpė pasipiktinimo dėl Rusijos atlikėjo politinių pažiūrų bei ragino institucijas imtis iniciatyvos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Facebook jis rašė:

„Užteks apeliuoti tik į organizatorių sąmoningumą – laikas rimtai įvertinti Morgenshtern atvykimą į Vilnių.

REKLAMA
REKLAMA

Negaliu sėdėti rankų sudėjęs ir stebėti, kaip trečią kartą į Vilnių atvyksta atlikėjas, kuris negali atsakyti kieno Krymas, viešai reiškia pagarbą Putinui ir kuris Ukrainos saugumo tarnybos prašymu Ukrainos kultūros ministerijos buvo įtrauktas į asmenų, keliančių grėsmę nacionaliniam saugumui, sąrašą. Aš kalbu apie planuojamą atlikėjo iš rusijos A. Morgenshtern koncertą Vilniuje, kurį šių metų pabaigoje organizuoja įmonė registruota Latvijoje.

REKLAMA

Ši atlikėjo atvykimo istorija kartojasi jau trečią kartą. Ankstesniais kartais buvo apeliuota į renginio organizatorių sąmoningumą ir atsakomybę siekiant atsivežti tokį asmenį. Na, jeigu koncertas planuojamas trečią kartą po 2022 m. vasario 24 d., jau reikia įvertinti rimčiau nei tik apeliuoti į sąmoningumą.

Vilnius pats negali uždrausti asmenims atvykti į miestą. Todėl kreipiausi Užsienio reikalų ministeriją, prašydamas įvertinti ir svarstyti galimybę įtraukti šį atlikėją Morgenshtern į nepageidaujamų asmenų sąrašą. Taip pat savo kreipimusi prašau URM įvertinti ar „READY EVENTS, SIA“ renginių organizatoriaus veikla neprieštarauja Lietuvos informaciniam saugumui.

Tikiuosi, kad ministerija visapusiškai įvertins ir priims geriausią sprendimą.“

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Menui skirtas savaitgalis: sostinėje prasideda „ArtVilnius’25“ (nuotr. Mikos Savičiūtės)
Menui skirtas savaitgalis: sostinėje prasideda „ArtVilnius’25“ (3)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų