Pamatęs, kas ruošiasi atvykti į Lietuvą, Valdas Benkunskas nebegali tylėti: „Užteks“

Savo poziciją meras išsakė socialiniame tinkle Facebook.
Pasisakė meras
V. Benkunskas neslėpė pasipiktinimo dėl Rusijos atlikėjo politinių pažiūrų bei ragino institucijas imtis iniciatyvos.
Facebook jis rašė:
„Užteks apeliuoti tik į organizatorių sąmoningumą – laikas rimtai įvertinti Morgenshtern atvykimą į Vilnių.
Negaliu sėdėti rankų sudėjęs ir stebėti, kaip trečią kartą į Vilnių atvyksta atlikėjas, kuris negali atsakyti kieno Krymas, viešai reiškia pagarbą Putinui ir kuris Ukrainos saugumo tarnybos prašymu Ukrainos kultūros ministerijos buvo įtrauktas į asmenų, keliančių grėsmę nacionaliniam saugumui, sąrašą. Aš kalbu apie planuojamą atlikėjo iš rusijos A. Morgenshtern koncertą Vilniuje, kurį šių metų pabaigoje organizuoja įmonė registruota Latvijoje.
Ši atlikėjo atvykimo istorija kartojasi jau trečią kartą. Ankstesniais kartais buvo apeliuota į renginio organizatorių sąmoningumą ir atsakomybę siekiant atsivežti tokį asmenį. Na, jeigu koncertas planuojamas trečią kartą po 2022 m. vasario 24 d., jau reikia įvertinti rimčiau nei tik apeliuoti į sąmoningumą.
Vilnius pats negali uždrausti asmenims atvykti į miestą. Todėl kreipiausi Užsienio reikalų ministeriją, prašydamas įvertinti ir svarstyti galimybę įtraukti šį atlikėją Morgenshtern į nepageidaujamų asmenų sąrašą. Taip pat savo kreipimusi prašau URM įvertinti ar „READY EVENTS, SIA“ renginių organizatoriaus veikla neprieštarauja Lietuvos informaciniam saugumui.
Tikiuosi, kad ministerija visapusiškai įvertins ir priims geriausią sprendimą.“
