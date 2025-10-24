„TikTok“ liūdnai pagarsėjusi Kristina išgirdo teismo nuosprendį: štai kas laukia

Teisme moters byla buvo nagrinėjama dėl šmeižto.
Priėmė sprendimą
Kaip „Delfi“ informavo Generalinės prokuratūros Komunikacijos skyrius, Panevėžio apygardos teismas spalio 20 d. nuosprendžiu paliko galioti pirmosios instancijos teismo nuosprendį, kuriuo K. T. pripažinta kalta dėl įvairių asmenų šmeižto ir dėl nusikalstamo – viešo ir užgaulaus, teisėjo pažeminimo dėl jo veiklos:
„Jai taip pat liko nepakeista 17 mėnesių laisvės apribojimo bausmė su intensyvia priežiūra (nuteistosios buvimo vietos pagal nustatytą laiką kontrolė elektroninio stebėjimo priemonėmis – apykoje)“.
Prokuratūra taip pat nurodė, kad intensyvios priežiūros taikymo metu K. T. įpareigojama nuo 22.00 val. iki 06.00 val. būti namuose, jeigu tai nesusiję su darbu, mokslu ar lankymusi gydymo įstaigose.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!