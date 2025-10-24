Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės

„TikTok“ liūdnai pagarsėjusi Kristina išgirdo teismo nuosprendį: štai kas laukia

2025-10-24 10:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-24 10:25

Liūdnai pagarsėjusi TikTok kūrėja Kristina Tiškuvienė (arba Kristina Kaminskaitė) išgirdo verdiktą: jai paliekamas galioti žemesnės instancijos teismo nuosprendis. Jis buvo priimtas pavasarį.

Kristina Tiškuvienė (nuotr. „Farai“ ir nuotr. 123rf.com)

Liūdnai pagarsėjusi TikTok kūrėja Kristina Tiškuvienė (arba Kristina Kaminskaitė) išgirdo verdiktą: jai paliekamas galioti žemesnės instancijos teismo nuosprendis. Jis buvo priimtas pavasarį.

3

Teisme moters byla buvo nagrinėjama dėl šmeižto.

Priėmė sprendimą

Kaip „Delfi“ informavo Generalinės prokuratūros Komunikacijos skyrius, Panevėžio apygardos teismas spalio 20 d. nuosprendžiu paliko galioti pirmosios instancijos teismo nuosprendį, kuriuo K. T. pripažinta kalta dėl įvairių asmenų šmeižto ir dėl nusikalstamo – viešo ir užgaulaus, teisėjo pažeminimo dėl jo veiklos:

„Jai taip pat liko nepakeista 17 mėnesių laisvės apribojimo bausmė su intensyvia priežiūra (nuteistosios buvimo vietos pagal nustatytą laiką kontrolė elektroninio stebėjimo priemonėmis – apykoje)“.

Prokuratūra taip pat nurodė, kad intensyvios priežiūros taikymo metu K. T. įpareigojama nuo 22.00 val. iki 06.00 val. būti namuose, jeigu tai nesusiję su darbu, mokslu ar lankymusi gydymo įstaigose.

