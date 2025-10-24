Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Teismas skelbs nuosprendį Gediminui Filipavičiui, kaltinamam mergaitės pagrobimu

2025-10-24 06:12 / šaltinis: BNS
2025-10-24 06:12

Kauno apygardos teismas penktadienį uždarame posėdyje numato skelbti nuosprendį mergaitės pagrobimu ir kitais nusikaltimais kaltinamam Gediminui Filipavičiui.

Gediminas Filipavičius

0

Kaip BNS nurodė teismo atstovė Milda Kryžė, kaltinamasis bus pristatytas į posėdį.

Nuosprendis, taip pat jo rezoliucinė dalis, kurioje teismas be kita ko įvardija savo sprendimą, išteisinimo arba pripažinimo kaltu pagrindą, bausmę bei pasisako dėl žalos atlyginimo, bus skelbiamas neviešai.

Pagal Baudžiamojo proceso kodeksą, nuosprendis skelbiamas dalyvaujant kaltinamajam, jo gynėjui ir prokurorui, jeigu teismas nenutaria kitaip.

Valstybinį kaltinimą šioje byloje palaiko prokuroras Mindaugas Sabaitis, G. Filipavičių gina advokatas Aleksandras Pocius.

Kaip skelbė BNS, M. Sabaitis rugsėjį teismo paprašė kaltinamajam skirti 20 metų kalėjimo. Tai yra griežčiausia Baudžiamajame kodekse numatyta terminuoto laisvės atėmimo bausmė.

A. Pocius tuomet sakė, kad G. Filipavičiui pasiūlyta bausmė yra per griežta. Gynyba prašė jam skirti septynerius metus kalėjimo motyvuodama kaltinamojo prisipažinimu, gailėjimusi, nukentėjusiųjų ir visuomenės atsiprašymu.

Visgi prokuratūra vyro apgailestavimo dėl savo veiksmų nelaiko nuoširdžiu, todėl to nevertina jo atsakomybę lengvinančia aplinkybe, tačiau mato sunkinančių aplinkybių, kurių M. Sabaitis nedetalizavo.

G. Filipavičius kaltinamas 13 nusikaltimų, tarp jų – svetimo vaiko pagrobimu, neteisėtu laisvės atėmimu, nesunkiu sveikatos sutrikdymu, plėšimu, neteisėtu disponavimu šaunamuoju ginklu.

Byla dėl nukentėjusiaisiais pripažintos mergaitės ir jos tėvų apsaugos nagrinėjama uždaruose teismo posėdžiuose, teisėsauga nėra įvardijusi visų vyrui inkriminuojamų nusikalstamų veikų, kaip ir pateiktų civilinių ieškinių dydžio.

Žiniasklaidos duomenimis, mergaitės neturtinei žalai atlyginti prašoma 200 tūkst. eurų, kiekvieno iš tėvų – po 50 tūkst. eurų. Prokuroras anksčiau sakė, kad ieškiniai pagrįsti ir jis palaikantis nukentėjusiųjų poziciją dėl žalos.

G. Filipavičius su dingusia mergaite Kaune esančiame garažų masyve rastas pernai sausio 9-ąją, po kelias dienas trukusių paieškų.

BNS rašė, kad vyro atžvilgiu taip pat vykdomas ikiteisminis tyrimas, kuriame jam pareikšti įtarimai dėl seksualinio pobūdžio nusikaltimų prieš dvi moteris.

