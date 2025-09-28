Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Markas Žukauskas buvo užpultas „UTMA 13“ renginyje: paviešintas vaizdo įrašas

2025-09-28 15:33
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-28 15:33

Šeštadienį Kauno „Žalgirio“ areną sudrebino grandiozinis „UTMA 13“ ir „Stanionis promotions“ kovų turnyras, kuriame užtikrintą pergalę iškovojo buvęs pasaulio čempionas Eimantas Stanionis.Į renginį susirinko būrys žinomų veidų – tarp jų lankėsi ir komikas Markas Žukauskas. Deja, žinomam vyrui šis renginys neapsiėjo be incidentų.

„UTMA 13“ renginio svečiai (nuotr. BNS)

Šeštadienį Kauno „Žalgirio“ areną sudrebino grandiozinis „UTMA 13“ ir „Stanionis promotions“ kovų turnyras, kuriame užtikrintą pergalę iškovojo buvęs pasaulio čempionas Eimantas Stanionis.Į renginį susirinko būrys žinomų veidų – tarp jų lankėsi ir komikas Markas Žukauskas. Deja, žinomam vyrui šis renginys neapsiėjo be incidentų.

8

M. Žukauskas buvo užpultas vyro.

Užpultas

Socialinio tinklo „Instagram“ paskyroje vyras atskleidė, kad buvo užpultas.

„Vakar „UTMA“ tualete man iš nugaros einant trenkė kažkoks ablauhas, kuris gynė visiškai per****sį, apsiseilėjusį marozą draugelį“, – rašė jis.

Pasak Marko, jam bandė trenkti į galvą, tačiau šio smūgio išvengė ir nuėjo į tualetą.

Tiesa, tuo istorija nesibaigė. Netrukus jį bandė užpulti kitas žmogus.

Marko teigimu, vienas iš užpuolikų pradėjo gailėtis dėl šio poelgio, atsiprašė ir norėjo jam paspausti ranką.

Vaizdo įrašas iš įvykio vietos pradėjo plisti socialiniame tinkle. Jame matyti, kaip apsaugos darbuotojai sulaiko užpuoliką.

@liohamastiovas Zukauskas ozinasi #utma #fyp ♬ original sound - liohamastiovas

