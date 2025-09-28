Markas Žukauskas buvo užpultas „UTMA 13“ renginyje: paviešintas vaizdo įrašas

M. Žukauskas buvo užpultas vyro.
Užpultas
Socialinio tinklo „Instagram“ paskyroje vyras atskleidė, kad buvo užpultas.
„Vakar „UTMA“ tualete man iš nugaros einant trenkė kažkoks ablauhas, kuris gynė visiškai per****sį, apsiseilėjusį marozą draugelį“, – rašė jis.
Pasak Marko, jam bandė trenkti į galvą, tačiau šio smūgio išvengė ir nuėjo į tualetą.
Tiesa, tuo istorija nesibaigė. Netrukus jį bandė užpulti kitas žmogus.
Marko teigimu, vienas iš užpuolikų pradėjo gailėtis dėl šio poelgio, atsiprašė ir norėjo jam paspausti ranką.
Vaizdo įrašas iš įvykio vietos pradėjo plisti socialiniame tinkle. Jame matyti, kaip apsaugos darbuotojai sulaiko užpuoliką.
@liohamastiovas Zukauskas ozinasi #utma #fyp ♬ original sound - liohamastiovas
