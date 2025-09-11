Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Šiąnakt nušovus Trumpo sąjungininką prabilo JAV gyvenanti lietuvė: štai kas vyksta

2025-09-11 09:38
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-11 09:38

Socialiniuose tinkluose aktyviai besireiškianti lietuvė Nerija Laurinavičius („With Nerija“) pasidalijo įrašu apie vieną garsiausių jaunųjų Amerikos konservatorių Charlie Kirkas, kuris buvo nužudytas universitete.

Socialiniuose tinkluose aktyviai besireiškianti lietuvė Nerija Laurinavičius („With Nerija“) pasidalijo įrašu apie vieną garsiausių jaunųjų Amerikos konservatorių Charlie Kirkas, kuris buvo nužudytas universitete.

16

„Charlie Kirk buvo vienas žinomiausių jaunųjų konservatorių atstovų Amerikoje. Labiausiai jis buvo žinomas dėl savo debatų, kuriuos jis organizuodavo universitetuose, kur kitos ideologijos šalininkai galėdavo to prove him wrong“, – nurodo Nerija. Socialinių tinklų įrašu ji sutiko pasidalinti su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pašautas Charlie Kirkas
(12 nuotr.)
(12 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Pašautas Charlie Kirkas

Kas buvo Charlie Kirk?

Pasak Nerijos, Charlie Kirk labiausiai garsėjo debatais, kuriuose suteikdavo erdvės ir kitų ideologijų atstovams – jie galėdavo mėginti paneigti jo argumentus.

„Būtent tokioje aplinkoje jis šiandien ir buvo nužudytas – savo šeimos bei kitų studentų akivaizdoje“, – sakė Nerija.

„Jis pasisakė prieš tos pačios lyties santuoką teigė, kad yra tiktais dvilytis. Priešinosi translyčių hormonų terapijai ir įvairovės programoms. Aktyviai palaikė Izraelį, bet ne paramą Ukrainai ir tvirtai gynė ginklų laikymo teisę“, – pridėjo ji.

Politinės priežastys ir reakcijos internete

Nerija pasakoja, kad žudikas nėra pagautas, nėra aiškios jo intencijos, bet manoma, kad tai yra politinės priežastys ir situacijos politiškumas pasimatė internete, kai radikalios kairiosios atstovai pradėjo švęsti jo mirtį.

„Situacijos politiškumas pasimatė internete, kai radikalios kairiosios atstovai pradėjo švęsti jo mirtį. Plito šokiai, memai, pašaipos ir komentarai, kad jis to nusipelnė“, – komentavo Nerija.

Anot jos, dalis liberalų teigė, jog Kirk piktybiškai skatino neapykantą, todėl jie turi teisę džiaugtis jo mirtimi.

„Daug kas ironizuoja, kad jis gynė ginklų teises, bet pats tapo jų auka“, – sakė ji.

„Mane, kaip buvusią aktyvią studentę universitete, kur yra švenčiamos skirtingos nuomonės, šis įvykis sutraumavo. Aš nemanau, kad galima tildyti mus skaudinančias nuomones žudymu. Demokratijoje mes turim balsų dėžutes, debatus ir galimybę formuoti daugumą su bendraminčiais, kad mūsų interesai būtų viršuje“, – kalbėjo Nerija.

Komentarai internete

Įrašas, kuriuo Nerija pasidalijo, jau sulaukė gausybės reakcijų:

„Man asmeniškai labai patiko jo debatai, esu ne vieną mačiusi. Visada taktiškas, net jei jį bandydavo įžeisti – išlaikydavo rimtį“, – komentavo vienas sekėjas.

„Wow! Aš jį stebėjau ir džiaugiuosi, kad yra sveiko proto žmonių, kurie moka argumentuotai diskutuoti. Labai gaila, kad kažkas nutraukė jo gyvenimą“, – antrino kitas.

„Šįryt turėjau pasigooglint apie jį, niekad nebuvau apie Charlie girdėjus“, – komentavo ir kitas skaitytojas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

Let's Make America Great Again
Let's Make America Great Again
2025-09-11 10:09
Kad jį paklojo, dėl politinių pažiūrų, tai yra faktas. Klausimas tik ar savi, ar priešininkai. Šūvis buvo nepriekaištingas, ne Trumpo atvejis, kai pataikė į ausį, o šis dar ją ir atsiaugino. Šovė profas-snaiperis, ne ančiukus atrakcionuose šaudantis iš orinio. Internete plaukioja video su snaiperiu ant stogo. Ar tai būtent šis atvejis, ar visiškai nesusijęs, sunku pasakyti. Tik vietovė, oro sąlygos ir paros laikas maždaug sutampa. Trumpiau tariant, politika bjaurus dalykas, vienose šalyse žmonės balose skęsta, alkoholiu paspringsta, nors alkoholio nevartoja, kitose per balkonus šoka, dar kitur tiesiog nušaunami. Priklauso nuo regiono.
Atsakyti
apgailetina
apgailetina
2025-09-11 10:00
kai save progresyviais ir demokratiskais laikantys zmogos dziaugiasi, kad yra nuzudytas kitamintis.
Atsakyti
(?)
(?)
2025-09-11 10:03
Mano nuomone, tai gėjų darbas! Na, juk iš Trumpas pasakė, kad tik 2 lytis , ir jis ir aplamai JAV pradėjo spausti, kad tik būtų vyras ir žmona šeimoje, o ne 2 vyrai ar 2 moterys. Man, jie nemaišo, tegul su kuo nori su tuo gyvena, bet žmonija nenori būti išsigimusi jau, tam atseit gana! Tegul tik nesireklamuoja, tegul ramiai gyvena, nes juos tada pradės Amerikonai “ šaudyti “ . Sorry , čia mano nuomonė ! Neskleiskim kitiems skausmo, neatiminėkime iš kitų gyvenimus! Na, vistiek suras tą žudiką. Kas jis bebūtų , gaus ilgai “” paatostogauti “ , jei ne iki gyvos galvos. Tiesiog būkime draugiški , o kad kitų nuomonės nesutinka,, supraskite ir juos! Geros dieneles!
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (16)
