Šiąnakt nušovus Trumpo sąjungininką prabilo JAV gyvenanti lietuvė: štai kas vyksta

„Charlie Kirk buvo vienas žinomiausių jaunųjų konservatorių atstovų Amerikoje. Labiausiai jis buvo žinomas dėl savo debatų, kuriuos jis organizuodavo universitetuose, kur kitos ideologijos šalininkai galėdavo to prove him wrong“, – nurodo Nerija. Socialinių tinklų įrašu ji sutiko pasidalinti su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
Kas buvo Charlie Kirk?
Pasak Nerijos, Charlie Kirk labiausiai garsėjo debatais, kuriuose suteikdavo erdvės ir kitų ideologijų atstovams – jie galėdavo mėginti paneigti jo argumentus.
„Būtent tokioje aplinkoje jis šiandien ir buvo nužudytas – savo šeimos bei kitų studentų akivaizdoje“, – sakė Nerija.
„Jis pasisakė prieš tos pačios lyties santuoką teigė, kad yra tiktais dvilytis. Priešinosi translyčių hormonų terapijai ir įvairovės programoms. Aktyviai palaikė Izraelį, bet ne paramą Ukrainai ir tvirtai gynė ginklų laikymo teisę“, – pridėjo ji.
Politinės priežastys ir reakcijos internete
„Situacijos politiškumas pasimatė internete, kai radikalios kairiosios atstovai pradėjo švęsti jo mirtį. Plito šokiai, memai, pašaipos ir komentarai, kad jis to nusipelnė“, – komentavo Nerija.
Anot jos, dalis liberalų teigė, jog Kirk piktybiškai skatino neapykantą, todėl jie turi teisę džiaugtis jo mirtimi.
„Daug kas ironizuoja, kad jis gynė ginklų teises, bet pats tapo jų auka“, – sakė ji.
„Mane, kaip buvusią aktyvią studentę universitete, kur yra švenčiamos skirtingos nuomonės, šis įvykis sutraumavo. Aš nemanau, kad galima tildyti mus skaudinančias nuomones žudymu. Demokratijoje mes turim balsų dėžutes, debatus ir galimybę formuoti daugumą su bendraminčiais, kad mūsų interesai būtų viršuje“, – kalbėjo Nerija.
Komentarai internete
Įrašas, kuriuo Nerija pasidalijo, jau sulaukė gausybės reakcijų:
„Man asmeniškai labai patiko jo debatai, esu ne vieną mačiusi. Visada taktiškas, net jei jį bandydavo įžeisti – išlaikydavo rimtį“, – komentavo vienas sekėjas.
„Wow! Aš jį stebėjau ir džiaugiuosi, kad yra sveiko proto žmonių, kurie moka argumentuotai diskutuoti. Labai gaila, kad kažkas nutraukė jo gyvenimą“, – antrino kitas.
„Šįryt turėjau pasigooglint apie jį, niekad nebuvau apie Charlie girdėjus“, – komentavo ir kitas skaitytojas.
