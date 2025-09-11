Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

„Verta mokėti kaina“ – nušautas Trumpo šalininkas buvo už laisvę ginklų įsigijimui

2025-09-11 09:12
Charlie Kirkas buvo vienas iš žinomiausių konservatyvių aktyvistų ir žiniasklaidos asmenybių JAV bei patikimas prezidento Donaldo Trumpo sąjungininkas, rašo BBC.

Charlie Kirkas buvo vienas iš žinomiausių konservatyvių aktyvistų ir žiniasklaidos asmenybių JAV bei patikimas prezidento Donaldo Trumpo sąjungininkas, rašo BBC.

Trečiadienį jis buvo pašautas į kaklą, eidamas 32 gyvenimo metus, kai vedė koledžo renginį „Turning Point USA“, organizacijai, kurią jis įkūrė kartu su kitais, ir tai, kaip teigia policija, buvo tikslingas šaudymas.

Prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė šokiruojančią žinią apie C. Kirką ir pagerbė jį „Truth Social“ tinkle.

„Didis, netgi legendinis Charlie Kirkas mirė. Niekas Amerikos Jungtinėse Valstijose nesuprato ir neturėjo jaunimo širdies geriau nei Charlie. Jį mylėjo ir gerbė VISI, ypač aš, o dabar jo jau nėra su mumis. Melania ir aš reiškiame užuojautą jo gražiai žmonai Erikai ir šeimai. Charlie, mes tave mylime!“ – parašė jis.

Vedamos diskusijos

„Turning Point USA“, kurią jis įkūrė būdamas 18 metų, siekė skleisti konservatyvius idealus liberalios pakraipos JAV koledžuose. Trečiadienio renginys Jutos slėnio universitete, kuriame jis buvo nušautas, buvo „Turning Point“ turo pradžia, kurio metu C. Kirkas būtų aplankęs daug universitetų ir diskutavęs su studentais.

Jo socialiniuose tinkluose ir jo vardu pavadintoje tinklalaidėje dažnai buvo rodomi vaizdo įrašai, kuriuose jis diskutavo su studentais apie tokias temas kaip translyčių tapatybė, klimato kaita, tikėjimas ir šeimos vertybės.

Kirko tinklalaidės pradžioje skamba pats D. Trumpo garso įrašas: „Noriu padėkoti Charlie, jis yra neįtikėtinas žmogus, jo dvasia, jo meilė šiai šaliai, jis padarė nuostabų darbą, sukūręs vieną iš galingiausių jaunimo organizacijų, kokia kada nors buvo sukurta.“

C. Kirko ir D. Trumpo santykiai sustiprėjo po D. Trumpo pergalės, C. Kirkas dalyvavo D. Trumpo inauguracijoje sausio mėnesį Vašingtone ir tapo nuolatiniu Baltųjų rūmų svečiu per abu D. Trumpo kadencijos laikotarpius.

Anksčiau šiais metais jis kartu su D. Trumpo sūnumi Donaldu Trumpu jaunesniuoju keliavo į Grenlandiją, nes tuometinis prezidentas teigė, kad JAV turėtų priklausyti Arkties teritorija.

Architekto sūnus, užaugęs turtingame Čikagos priemiestyje, C. Kirkas lankė bendruomenės koledžą netoli Čikagos, bet jį metė, kad galėtų visą laiką skirti politinei veiklai.

Tikėjo, kad mirtys nuo ginklų yra „to vertos“

Ginklų kontrolė buvo viena iš daugybės politinių ir socialinių problemų, kurias jis aptarė renginiuose ir tinklalaidėse.

Prieš kelis mėnesius C. Kirkas sakė: „Nors kiekvienais metais dėl ginklų miršta žmonių, verta mokėti šią kainą, kad turėtume Antrąją pataisą.“

„Antroji pataisa“ (angl. Second Amendment) – tai viena iš Jungtinių Amerikos Valstijų Konstitucijos pataisų, priimta 1791 m., kuri suteikia piliečiams teisę laikyti ir nešiotis ginklus.

Jis skleidė anti-translytines pažiūras ir skepticizmą dėl Covid-19 pandemijos, taip pat viešai skleidė melagingą teiginį, kad 2020 m. rinkimai buvo suklastoti ir pergalė buvo pavogta iš D. Trumpo.

Tačiau reaguodami į mirtiną šaudymą, kai kurie pabrėžė, kad C. Kirkas vertino ir skatino diskusijas apie skirtingas idėjas.

„Visas jo projektas buvo grindžiamas siekiu įveikti skirtumus ir spręsti bei išspręsti problemas naudojant kalbą, o ne smurtą!“ – rašė Williamas Wolfe‘as, baptistų lyderystės centro vykdantysis direktorius, savo „X“ paskyroje.

Leftistai siaučia
Leftistai siaučia
2025-09-11 09:20
Klaidinantis straipsnis. Komunistinė ideologija grindžiama politinių priešininkų žudymu. Net ir uždraudus prekiauti ginklais, bolševikiniai raudonųjų būreliai tikrai suras kur įsigyti ginklų politinių priešininkų žudymui. Lygiai taip pat Vokietijoje, kur uždrausta prekiauti ginklais, raudonosios brigados nužudė nemažai žmonių.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (1)
