Kalendorius
Rugsėjo 13 d., šeštadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

„Judėjimas nemirs“: Kirko našlė ryžtasi tęsti kovą

2025-09-13 10:02 / šaltinis: BNS
2025-09-13 10:02

Garsaus JAV dešiniųjų pažiūrų aktyvisto Charlie Kirko našlė penktadienį pažadėjo tęsti vyro darbą, JAV pareigūnams paskelbus, kad jo įtariamas žudikas sučiuptas.

„Judėjimas nemirs“: Kirko našlė ryžtasi tęsti kovą (nuotr. SCANPIX)
7

Garsaus JAV dešiniųjų pažiūrų aktyvisto Charlie Kirko našlė penktadienį pažadėjo tęsti vyro darbą, JAV pareigūnams paskelbus, kad jo įtariamas žudikas sučiuptas.

REKLAMA
2

31 metų Ch. Kirką pražudė vienintelė kulka, kai jis trečiadienį kalbėjo miniai Jutos slėnio universitete Oremo mieste.

Ch. Kirkas buvo ryški JAV dešiniojo sparno žvaigždė su didžiule jaunų sekėjų armija, padėjusia Donaldui Trumpui laimėti pernai lapkritį įvykusius rinkimus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Erika Kirk penktadienį sakė gedinti dėl „tobulo tėvo ir tobulo vyro“ netekties.

„Piktadariai, atsakingi už mano vyro nužudymą, nė nenutuokia, ką padarė“, – sakė ji per tiesioginę vaizdo transliaciją.

REKLAMA
REKLAMA

„Judėjimas, kurį mano vyras sukūrė, nemirs (...). Atsisakau leisti tam įvykti“, – pridūrė ji.

REKLAMA

Sulaikytas įtariamasis

Ch. Kirko nužudymas 48 valandas kaustė visos šalies dėmesį, o D. Trumpas įsakė vėliavas nuleisti iki pusės stiebo.

Jutos gubernatorius Spenceris Coxas penktadienį po didelio masto paieškos įvardijo 22 metų Tylerį Robinsoną įtariamuoju dėl Ch. Kirko nužudymo.

Pranešama, kad T. Robinsono tėvas, pamatęs pareigūnų paskelbtas įtariamojo nuotraukas, pranešė apie sūnų policijai.

REKLAMA
REKLAMA

Sulaikytas įtariamasis dėl Charlie Kirko nužudymo
(7 nuotr.)
(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Sulaikytas įtariamasis dėl Charlie Kirko nužudymo

JAV pareigūnai penktadienį sakė, kad ant dviejų nepanaudotų šovinių tūtelių, rastų po Ch. Kirko nužudymo, buvo užrašyti antifašistiniai šūkiai.

Ant vienos šovinių tūtelės buvo užrašyta „Ei, fašiste! Gaudyk!“, o ant kitos – „Bella ciao“ („Iki, gražuole“) –  tai tikriausiai užuomina į Antrojo pasaulinio karo laikų itališką antifašistinę dainą, sakė S. Coxas. 

Dėl savo griežtų pažiūrų rasės, lyties, šaunamųjų ginklų ir kitais opiais klausimais Ch. Kirkas buvo itin skaldanti figūra, nors net oponentai gyrė jo norą diskutuoti.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų